Elon Musk: 'Tôi sẽ giúp nước Mỹ tiết kiệm 1.000 tỷ USD trong 130 ngày'

Elon Musk vừa cho biết kế hoạch cắt giảm 1.000 tỷ USD chi tiêu của liên bang “hoàn toàn có thể đạt được” mà không ảnh hưởng đến các dịch vụ cốt lõi. Ông cũng cam kết những người được hưởng an sinh xã hội “sẽ nhận được nhiều tiền hơn”, theo The NY Post.

Musk, 54 tuổi, bày tỏ sự tự tin rằng mục tiêu giảm một nửa thâm hụt liên bang hàng năm sẽ trở thành hiện thực chỉ trong 130 ngày. Nhóm của ông hiện đang tiết kiệm được trung bình 4 tỷ USD/ngày.

“Đây là một cuộc cách mạng và tôi nghĩ rằng đây có thể là cuộc cách mạng lớn nhất trong chính phủ kể từ cuộc cách mạng ban đầu”, người đàn ông giàu nhất thế giới nói với người dẫn chương trình của Fox News Bret Baier.

“Tôi nghĩ chúng ta sẽ hoàn thành hầu hết công việc cần thiết để giảm thâm hụt 1.000 tỷ USD trong vòng 130 ngày”, Musk nói với Baier. “Mục tiêu của chúng tôi là giảm lãng phí và gian lận 4 tỷ USD/ngày. Và cho đến nay, chúng tôi đang thành công”.

CEO của Tesla đã làm việc tại các cơ quan liên bang kể từ cuối tháng 1, giám sát việc sa thải hàng loạt nhân viên và cắt giảm đáng kể chi tiêu của các cơ quan, bao gồm cả việc đóng cửa USAID với 10.000 nhân viên và Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng với 1.700 nhân viên. Hiện vẫn chưa rõ sáng kiến do DOGE dẫn đầu đã cắt giảm bao nhiêu nhân sự.

“Nếu không thành công, con tàu của nước Mỹ sẽ chìm”, Musk nói với Baier. “Đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm điều đó”.

Aram Moghaddassi, một kỹ sư phần mềm DOGE, đã nói về các cải cách đang được thực hiện tại Cơ quan An sinh Xã hội.

“Tôi sẽ nói rằng hai cải tiến mà chúng tôi đang cố gắng thực hiện đối với An sinh Xã hội là giúp người được hưởng trợ cấp hợp pháp — bảo vệ và cải thiện trải nghiệm cho họ”, kỹ sư này cho biết. “Khi bạn muốn thay đổi tài khoản ngân hàng của mình, bạn có thể gọi đến An sinh Xã hội. Chúng tôi biết rằng 40% cuộc gọi điện thoại mà họ nhận được là từ những kẻ lừa đảo đang cố gắng đánh cắp các khoản thanh toán”.

Musk chen vào: “Trên thực tế, những gì chúng tôi đang làm sẽ giúp ích cho quyền lợi của họ. Những người hợp pháp, nhờ công sức của DOGE, sẽ nhận được nhiều An sinh xã hội hơn chứ không phải ít hơn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, nhờ công sức của DOGE, những người nhận An sinh xã hội hợp pháp sẽ nhận được nhiều tiền hơn chứ không phải ít hơn. Lý do chúng tôi làm điều này là vì nếu chúng tôi không làm, nước Mỹ sẽ mất khả năng thanh toán và phá sản. Khi ấy, sẽ không ai nhận được bất cứ thứ gì”.

Đề cập đến những chỉ trích về biện pháp hành động quyết liệt, tỷ phú Musk lập luận rằng DOGE luôn “thận trọng” về những gì đang làm.

“Họ có thể mô tả những gì chúng tôi làm là hành động tùy tiện, nhưng không phải như vậy”, ông Musk nói, lưu ý rằng DOGE luôn cân nhắc nhiều lần trước khi ra quyết định cắt giảm. “Điều đó không đồng nghĩa chúng tôi không mắc lỗi, nhưng chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa sai mỗi khi mắc lỗi và tiếp tục công việc”.

Theo: The NY Post