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Elon Musk từ chối cho Ukraine dùng Starlink dẫn đường cho các đòn tập kích

| | Tài chính quốc tế

Elon Musk được cho là tiếp tục từ chối yêu cầu cho Ukraine sử dụng Starlink để dẫn đường cho các đòn tập kích sâu vào lãnh thổ Nga.

Ngày 7/8, tờ The Atlantic dẫn lời 2 đồng minh thân cận của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov cho biết tỷ phú Mỹ Elon Musk đã từ chối cho phép Ukraine sử dụng dịch vụ Internet vệ tinh Starlink để dẫn đường cho các cuộc tấn công bằng UAV vào sâu trong lãnh thổ Nga.

Theo nguồn tin, ông Fedorov, người từng thúc đẩy mạnh việc sử dụng UAV trong chiến tranh, đã tìm cách vận động Musk thông qua các kênh không chính thức sau khi bị cách chức hồi tháng trước. Tuy nhiên, Musk đến nay vẫn không thay đổi lập trường.

“Một quyết định tích cực vẫn chưa được đưa ra”, một đồng minh của ông Fedorov cho biết. Người này nói thêm rằng Elon Musk tiếp tục cho rằng “đã đến lúc đạt được một thỏa thuận”.

Trước đó, The Atlantic đưa tin trong chuyến thăm Mỹ hồi tháng trước, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump tác động đến Musk, đồng minh thân cận của ông. Tuy nhiên, Trump không đưa ra cam kết cụ thể về vấn đề này.

Tỷ phú Elon Musk bắt đầu cung cấp hàng chục nghìn thiết bị đầu cuối Starlink cho Ukraine ngay sau khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2/2022.

Tuy nhiên, ông nhanh chóng xảy ra bất đồng với các quan chức Ukraine khi liên tục kêu gọi Ukraine hướng tới một thỏa thuận hòa bình với Nga và cảnh báo xung đột có thể dẫn đến “Thế chiến III”.

Năm 2023, Musk xác nhận ông từng từ chối yêu cầu của Ukraine sử dụng Starlink cho các cuộc tấn công nhằm vào Hạm đội Biển Đen của Nga và các căn cứ hải quân tại Crimea.

“Nếu đồng ý với yêu cầu đó, SpaceX sẽ trực tiếp tham gia vào một hành động chiến tranh và làm xung đột leo thang nghiêm trọng”, Musk khi đó giải thích.

Lập trường được cho là tiếp tục của Musk hiện khiến nỗ lực quân sự và ngoại giao của Ukraine gặp thêm trở ngại. Trước đó, chính quyền ông Trump cũng rút lại một cam kết cho phép Ukraine sản xuất tên lửa phòng không Patriot và từ chối yêu cầu cung cấp thêm tên lửa đánh chặn.

Tổng thống Zelensky và quân đội Ukraine trong tuần này cho biết nước này đang gặp khó khăn trong việc đối phó với các cuộc tập kích của Nga nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác.

Tỷ phú Musk từng trở thành tâm điểm tranh cãi trong vấn đề Starlink và Ukraine. Hồi tháng trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi ông ngừng hoàn toàn dịch vụ Starlink tại Ukraine nếu thực sự muốn “người dân ngừng chết”.

Trong khi đó, việc ông Zelensky đột ngột cách chức ông Fedorov đã gây ra các cuộc biểu tình tại Ukraine. Một số đám đông và các nhà hoạt động nổi tiếng yêu cầu đưa ông trở lại.

Sau làn sóng phản ứng này, ông Zelensky tiếp tục thay đổi nhân sự quân sự cấp cao, cách chức Tổng tư lệnh Aleksandr Syrsky, người được cho là từng có bất đồng với ông Fedorov về các ưu tiên và chiến thuật.

Theo RT

Theo Hải Yến

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
Ukraine, Starlink

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