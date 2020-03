Em trai ông Hồ Hùng Anh làm chủ tịch của One Mount Group - công ty vốn 3.000 tỷ mang "hình bóng" của 3 tỷ phú

Tháng 9/2019, Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup đã ra quyết định góp 51,22% vốn thành lập CTCP One Mount Group với vốn điều lệ 3.047 tỷ đồng. Bên cạnh Vingroup, One Mount Group còn 2 cổ đông sáng lập khác là 2 cá nhân: Nguyễn Minh Hồng (0,98%) và Ngạc Văn Lượng (0,06%).



Vai trò chính của One Mount Group không được công bố cụ thể còn trên đăng ký kinh doanh, công ty này đăng ký một ngành nghề hoạt động chính là "Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa" nhưng trừ hoạt động đấu giá hàng hóa.

Đầu tháng 9/2019, trước khi được thành lập chính thức, các lãnh đạo cấp cao của One Mount Group đã sang Hoa Kỳ tổ chức buổi tiếp xúc với hơn 30 chuyên gia người Việt làm việc đang làm việc trong các lĩnh vực công nghệ, tài chính, marketing… và kêu gọi những chuyên gia này về nước làm việc.

Một người đã tham gia buổi gặp gỡ này cho biết One Mount Group được giới thiệu là được thành lập bởi các tập đoàn lớn nhất Việt Nam bao gồm "Masan Group, Techcombank và Vingroup".

Buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo One Mount Group và nhóm chuyên gia người Việt tại Mỹ tháng 9/2019. Nguồn: Vietnam Finance Society

Tên gọi One Mount Group được cho là lấy cảm hứng từ thành ngữ "ba cây chụm lại nên hòn núi cao" đề cập việc hợp tác trên nhiều phương diện giữa 3 tập đoàn trên cũng như 3 tỷ phú Phạm Nhật Vượng – Nguyễn Đăng Quang – Hồ Hùng Anh.

Mặc dù vậy, trong khi Vingroup đã góp đủ vốn thì trên báo cáo tài chính của Masan Group cũng như Techcombank không có thông tin nào về việc đầu tư vào One Mount Group. Do vậy, nhiều khả năng đây có thể là các khoản đầu tư do các cá nhân hoặc bên liên quan góp vốn.

Như để thắt chặt thêm tinh thần "ba cây chụm lại", đến tháng 11/2019, vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện theo pháp luật của One Mount Group đã được thay đổi từ bà Nguyễn Mai Hoa sang ông Hồ Anh Ngọc.

Ông Hồ Anh Ngọc sinh năm 1982, là em trai của chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh. Trên trang LinkedIn của mình, ông Hồ Anh Ngọc cho biết ông giữ vị trí Chủ tịch của One Mount Group kể từ tháng 10/2019. Ngoài ra ông còn đang giữ vị trí Phó Chủ tịch của Công ty quản lý quỹ Kỹ thương – Techcom Capital.

Thực tế từ lâu giữa Vingroup với bộ đôi Masan – Techcombank (Masan là cổ đông chính và có nhiều đại diện trong HĐQT của Techcombank) đã có nhiều mối quan hệ kinh doanh nhưng ít khi được công bố rộng rãi. Trong buổi gặp gỡ chuyên viên phân tích vào tháng 10/2019, lãnh đạo Techcombank cũng cho biết "Vingroup và Masan chiếm 9-10% tổng nguồn thu của ngân hàng".

Không lâu sau việc thành lập One Mount Group, giữa Vingroup và Masan tiếp tục có một thương vụ bom tấn khi tiến hành hợp nhất hệ thống Vincommerce và Masan Consumer Holdings để hình thành nên một trong những doanh nghiệp bán lẻ - hàng tiêu dùng lớn nhất Việt Nam. Pháp nhân hợp nhất sẽ do Masan nắm quyền điều hành với tỷ lệ sở hữu 70% và phía Vingroup nắm giữ quyền chọn mua 30% cổ phần còn lại.