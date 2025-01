EMA Land 2024: Vượt sóng thị trường, tiếp tục ghi dấu ấn trong năm 2025

Trụ vững trong bối cảnh thị trường khó khăn

Giữa bối cảnh thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, suy giảm đáng kể về nguồn cung, nhu cầu, EMA Land vẫn trụ vững và phát triển mạnh mẽ về cả quy mô sản phẩm lẫn quy mô về đối tác, nhân sự. Nhờ sự linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, EMA Land đạt mức tăng trưởng ấn tượng: doanh thu năm 2024 tăng 5% và thị phần tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra, tập đoàn còn hợp tác thành công với khoảng 200 đối tác. Điều này phần nào đã phản ánh rõ nét sức mạnh nội lực của EMA Land và minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững mà tập đoàn đang theo đuổi.

EMA Land tổng kết năm 2024 với những cột mốc đáng nhớ

Từ việc duy trì các sản phẩm bất động sản tiềm năng đến việc nghiên cứu và phát triển những sản phẩm mới, EMA Land tiếp tục thể hiện được bản lĩnh trong việc vượt qua thách thức của thị trường. Trong năm 2024, EMA Land cùng đối tác cho ra mắt nhiều sản phẩm bất động sản, mang lại giá trị thực tiễn cho khách hàng và cộng đồng. Chẳng hạn Vitality Park có tiện ích đặc biệt là sân Pickleball đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Lâm Đồng, được xây dựng ngay khi môn thể thao này gây sốt tại Việt Nam. Hay Top Garden Hill 9B với việc tập trung tiện ích tái sinh và phân khu compound đẳng cấp đã gây tiếng vang lớn thông qua việc "cháy" 100% giỏ hàng chỉ trong vài giờ mở bán.

Bên cạnh đó, EMA Land và đối tác còn triển khai thêm nhiều tiện ích bổ sung cho phân khu nghỉ dưỡng cao cấp Resort Diên Hi Viên, cũng như các sản phẩm khu dân cư hiện đại như Pharmaceutical Village B, Bảo Lộc Park Hill 4C giai đoạn 2.

Những sản phẩm do EMA Land nghiên cứu, phát triển đáp ứng đúng nhu cầu nhà ở của khách hàng, mang lại cho họ cơ hội đầu tư sinh lời vững chắc, từ đó đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân tại Lâm Đồng. Trong năm 2024, EMA Land đã đồng hành với hơn 1500 khách hàng và ghi nhận hàng ngàn giao dịch thành công.

Đặc biệt, vào tháng 6/2024, EMA Land còn chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán với mã cổ phiếu TV6. Sự kiện này không chỉ mở ra cơ hội mở rộng quỹ vốn cho EMA Land mà còn mang đến cho tập đoàn một cơ hội tiếp cận nguồn vốn đầu tư quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để tập đoàn mở rộng quy mô và phát triển bền vững.

EMA Land niêm yết trên sàn chứng khoán với mã cổ phiếu TV6

Cũng trong năm 2024, EMA Land đã quyết định thay đổi bộ nhận diện thương hiệu từ Emaar Land thành EMA. Sự chuyển đổi này đi kèm với việc phát triển 3 giá trị cốt lõi của doanh nghiệp: Effort (nỗ lực), Moral (đạo đức), Ambition (tham vọng). Đây chính là triết lý kinh doanh mà EMA Land áp dụng để xây dựng mối quan hệ với khách hàng, đối tác, đội ngũ nhân sự. Bằng cách này, EMA Land không chỉ mong muốn khẳng định chất lượng sản phẩm mà còn tạo ra một môi trường kinh doanh bền vững, dựa trên nền tảng đạo đức, khát vọng vươn lên.

Trong suốt quá trình phát triển, EMA Land luôn xem khách hàng là trung tâm trong mọi hoạt động. Do đó, tập đoàn không ngừng nỗ lực để mang lại các sản phẩm, dịch vụ tốt nhất, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Những sản phẩm của EMA Land đều được xây dựng với chất lượng vượt trội, đảm bảo đầy đủ giấy tờ pháp lý rõ ràng và luôn được đánh giá cao về mặt đầu tư, khả năng sinh lời vững chắc.

Không chỉ tập trung phát triển sản phẩm, EMA Land còn xây dựng môi trường làm việc lý tưởng cho đội ngũ đối tác, cộng tác viên, nhân sự của tập đoàn và đặc biệt là cung cấp nhiều chính sách phúc lợi, thưởng nóng hấp dẫn. EMA Land tổ chức nhiều chuyến site tour tham quan thực tế các dự án bất động sản lớn như Ecopark Long An, CaraWorld, Vinhomes Quận 9, Vinhomes Long An, The Global City, Gold Coast Vũng Tàu... Các chương trình đào tạo cũng được tổ chức thường xuyên, chẳng hạn chương trình "Tìm kiếm tài năng bất động sản - X Factor", đã mang lại cho đội ngũ nhân sự cơ hội học hỏi kinh nghiệm từ những chuyên gia có tiếng trong ngành.

Các buổi đào tạo chuyên sâu được EMA Land tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viên

Bên cạnh đó, các chuyến tham quan thực địa, chương trình đào tạo kết hợp với các đối tác uy tín như GuLand, batdongsan.com hay Chợ Tốt cũng giúp các thành viên của EMA Land có thêm kinh nghiệm thực tế và hiểu rõ hơn về thị trường.

Sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới trong năm 2025

Những thành tựu nổi bật trong năm 2024 không chỉ chứng minh năng lực của EMA Land mà còn phản ánh sự cam kết vững mạnh đối với đội ngũ nhân sự, khách hàng và cộng đồng. Để nhìn lại những cột mốc đáng nhớ và vinh danh cá nhân, tập thể xuất sắc, EMA Land đã tổ chức sự kiện EMA Awards 2024 tại Trung tâm hội nghị Capella Park View (TP.HCM) vào ngày 15/1 vừa qua. Sự kiện quy tụ hơn 300 khách mời, gồm đội ngũ nhân sự, các đối tác chiến lược, cộng tác viên, khách hàng thân thiết và khách mời đặc biệt - ca sĩ Thiều Bảo Trâm.

EMA Awards 2024 là sự kiện đặc biệt để vinh danh cá nhân, tổ chức có thành tựu nổi bật

Chị đẹp Thiều Bảo Trâm với vai trò ca sĩ khách mời góp phần tạo nên điểm nhấn cho sự kiện

Điểm nhấn của sự kiện chính là phần vinh danh hơn 50 hạng mục giải thưởng EMA Awards 2024, nơi các cá nhân xuất sắc được tỏa sáng và nhận về phần thưởng xứng đáng cho những đóng góp trong năm 2024. Bên cạnh đó, EMA Land còn trao tặng cổ phiếu ESOP cho hơn 50 đối tác - một chính sách ưu đãi đặc biệt thể hiện sự tri ân và động viên thiết thực dành cho các cá nhân xuất sắc, đồng thời gắn kết lợi ích của họ với sự phát triển bền vững của công ty.

Lễ trao quyết định thưởng cổ phiếu ESOP cho hơn 50 cá nhân xuất sắc năm 2024

Phát biểu tại sự kiện, chị Hoàng Thị Ánh Loan - Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh EMA Land, chia sẻ: "Năm 2024 là một năm đầy thách thức, nhưng với sự đồng lòng của tập thể EMA Land, chúng ta đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường bất động sản. Trong năm 2025, tập đoàn sẽ tiếp tục hoàn thiện pháp lý của các khu bất động sản, đưa ra nhiều sản phẩm chất lượng phù hợp với yêu cầu thị trường, kết hợp phân phối thêm nhiều sản phẩm tại trung tâm TP.HCM và trau dồi học hỏi, mở rộng tệp khách hàng. Đồng thời, tập đoàn sẽ tăng quy mô nhân sự, tạo ra hàng trăm cơ hội việc làm và xây dựng môi trường làm việc lý tưởng cho các thành viên của EMA Land".

Chị Hoàng Thị Ánh Loan - P.TGĐ Kinh Doanh EMA Land chia sẻ tổng kết năm 2024 và định hướng phát triển trong năm 2025

Sự kiện EMA Awards 2024 không chỉ là dịp tổng kết và vinh danh, mà còn là bước khởi đầu đầy cảm hứng cho những hành trình mới trong năm 2025. Với tầm nhìn chiến lược, tinh thần đoàn kết, EMA Land sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng và xã hội.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn EMA Land

Địa chỉ: Số 71 Tạ Hiện, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức

Số điện thoại: 0888 888 376

Website: https://emaland.vn/