Emirates củng cố năng lực thế hệ tương lai ngành hàng không

Đối với vị trí phi công và tiếp viên, Emirates đánh giá như thế nào về nhân lực tại thị trường Việt Nam?

Việt Nam sở hữu nhiều nhân tài phù hợp tiêu chí của Emirates. Tại Emirates, chúng tôi tuyển dụng những cá nhân từ nhiều nền văn hoá với những ngôn ngữ khác nhau bởi đây là những điều cần thiết để nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ toàn cầu. Cụ thể, các chiến dịch tuyển dụng tại Việt Nam tập trung vào việc chiêu mộ những cá nhân có thể giao tiếp bằng nhiều ngôn ngữ để đáp ứng nhu cầu đến từ tệp khách hàng đa dạng về văn hoá của Emirates. Trong năm 2024, chúng tôi đặt mục tiêu tuyển dụng thêm 5.000 tiếp viên trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam, nhằm củng cố cam kết mang đến những trải nghiệm dịch vụ hàng đầu thế giới.

Ông có thể chia sẻ thêm về Chương trình Đào tạo Tiếp viên tại Emirates được không?

Chương trình đào tạo kéo dài 8 tuần dành cho các thành viên mới bao gồm các yêu cầu thiết yếu về quy trình an toàn và khẩn cấp, đào tạo về y tế, dịch vụ khoang hành khách, an ninh hàng không và các tiêu chuẩn phục vụ khách hàng. Đặc biệt, tất cả phi hành đoàn đều được đào tạo bằng các thiết bị mô phỏng chuyến bay tân tiến nhất để thực hành các tình huống khẩn cấp như ngoài đời thực, từ đó đảm bảo tất cả phi hành đoàn đều có sự chuẩn bị tốt để ứng phó với mọi tình huống. Ngoài ra, các nhân viên của Emirates cũng được đào tạo về các kỹ năng sinh tồn như cấp cứu, nhận biết an toàn, sơ cứu và thậm chí là đỡ đẻ, hỗ trợ sản phụ, người già hay những người gặp khó khăn về thể chất.

Ông có thể chia sẻ thêm về những đãi ngộ từ Emirates nhằm giữ chân nhân tài được không?

Một trong những lợi thế khi làm việc tại Emirates chính là cơ hội thăng tiến rõ ràng. Tiếp viên hàng không tại Emirates được đào tạo bài bản và được khuyến khích phát triển sự nghiệp tại nhiều vị trí khác nhau trong công ty. Bên cạnh đó, các thành viên phi hành đoàn tại Emirates được hưởng các phúc lợi cũng như các dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo sự phát triện toàn diện cả về kĩ năng chuyên môn lẫn cá nhân, trong đó bao gồm mức lương cạnh tranh, lợi nhuận cộng hưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm nha khoa, nơi ở và phương tiện di chuyển.

Ngoài ra, Emirates còn quan tâm về sức khoẻ tinh thần của nhân viên thông qua các chương trình Hỗ trợ Nhân viên, Hỗ trợ Đồng nghiệp và Sehaty - sáng kiến ​​phúc lợi cho nhân viên. Không chỉ hỗ trợ về sức khỏe tâm lý, các chương trình này giúp các thành viên phi hành đoàn duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa công việc và cuộc sống cá nhân một cách tốt nhất.

Để động viên và truyền cảm hứng cho nhân viên, Emirates còn tạo ra Najm – chương trình khen thưởng dành cho nhân viên xuất sắc với những đóng góp nổi bật. Thông qua Najm, Emirates vinh danh thành tích của các thành viên phi hành đoàn và xây dựng văn hóa tôn vnh và ghi nhận những đóng góp của từng cá nhân. Ngoài ra, tiếp viên hàng không của Emirates còn nhận được nhiều đặc quyền bao gồm các chương trình ưu đãi từ nhiều thương hiệu bán lẻ, giải trí và khách sạn qua thẻ FACE và thẻ Emirates Platinum. Những phần thưởng này là sự ghi nhận đối với quá trình làm việc chăm chỉ và cống hiến của đội ngũ, từ đó nâng cao mức độ hài lòng, tạo động lực làm việc trong tập thể.

Emirates thúc đẩy tính toàn diện và đa dạng trong các hoạt động tại Việt Nam như thế nào?

Với 22.000 thành viên phi hành đoàn tới từ 140 quốc gia, Emirates tự hào là một môi trường làm việc đa văn hoá.

Emirates lan tỏa sự hòa nhập và đa dạng trong các hoạt động vận hành qua môi trường làm việc đa văn hóa. Các tiếp viên được tuyển dụng từ hơn 140 quốc gia và nói hơn 70 ngôn ngữ, và tôi tin rằng đây là minh chứng rõ ràng cho cam kết về sự đa dạng văn hóa tại Emirates. Bên cạnh đó, nguồn nhân lực đến từ nhiều nền văn hoá khác nhau cho phép Emirates đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của khách hàng quốc tế, từ đó nâng cao chất lượng của dịch vụ.

Ông có thể chia sẻ thêm về vai trò của Emirates đối với sự phát triển của ngành hàng không tại Việt Nam không?

Thông qua đầu tư vào nhân tài và cơ sở hạ tầng địa phương, chúng tôi hy vọng có thể trở thành một phần quan trọng cho sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam. Đây là một phần trong chiến lược tổng thể nhằm hỗ trợ các mục tiêu kinh tế và xã hội tại các quốc gia mà Emirates hoạt động. Tôi tin rằng qua việc đầu tư vào nhân tài địa phương, Emirates đang tạo ra cơ hội việc làm bền vững, qua đó nâng cao kỹ năng thiết yếu cho sự phát triển của ngành hàng không nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Theo ông, cam kết của Emirates về việc phát triển lao động địa phương có vai trò như thế nào đối với các mục tiêu phát triển kinh tế và xã hội tại Việt Nam?

Thông qua việc cung cấp cơ hội việc làm cùng các chương trình đào tạo chất lượng, các kỹ năng chuyên môn và cơ hội hội nhập quốc tế, Emirates đã và đang không ngừng hỗ trợ tăng trưởng kinh tế - xã hội cũng như thúc đẩy sự phát triển tổng thể tại Việt Nam. Và chúng tôi cũng tin rằng, những nỗ lực phù hợp với mục tiêu tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội tại Việt Nam sẽ tạo tiền đề cho những tác động tích cực tới sự phát triển của quốc gia trong tương lai.