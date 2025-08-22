Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

22-08-2025 - 16:00 PM

Ensure Gold nhập khẩu chính hãng được đảm bảo chất lượng ra sao?

Ai cũng muốn chọn sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất cho gia đình, đặc biệt là vào dịp Vu Lan báo hiếu. Nhưng giữa thị trường đa dạng, mỗi người cần biết cách chọn sản phẩm chất lượng cao, được kiểm chứng. Với Ensure – thương hiệu dinh dưỡng hơn 50 năm tuổi, người tiêu dùng có thể yên tâm khi nhận diện và mua hàng nhập khẩu chính hãng.

Ensure Gold – Dinh dưỡng chất lượng từ công ty hơn 135 tuổi 

Thực phẩm dinh dưỡng y học Ensure Gold là sản phẩm của Abbott, công ty chăm sóc sức khỏe đa dạng, có mặt trên nhiều lĩnh vực từ dinh dưỡng, dược phẩm, chẩn đoán đến thiết bị y tế. Để phục vụ người tiêu dùng ở châu Á, các sản phẩm dinh dưỡng dạng bột của Abbott được sản xuất tại nhà máy hiện đại tại Singapore, đạt các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như ISO 9001, FSSC 22000 và HACCP. 

Tại Việt Nam, Ensure Gold được nhập khẩu và phân phối chính hãng bởi Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam với quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để mang sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng. 

3 cách đơn giản để nhận biết Ensure Gold chính hãng: 

Nhãn tiếng Việt đầy đủ thông tin, có tên đơn vị nhập khẩu và phân phối là Công ty TNHH Dinh dưỡng 3A Việt Nam. 

Mã QR dưới đáy lon – chỉ cần quét mã là có thể truy xuất thông tin sản phẩm nhanh chóng. 

Bao bì in rõ số tổng đài hỗ trợ khách hàng 19001519 để giải đáp thắc mắc của khách hàng. 

Ensure Gold nhập khẩu chính hãng được đảm bảo chất lượng ra sao?- Ảnh 1.

Bao bì sản phẩm Ensure Gold nhập khẩu chính hãng tại Việt Nam

Luôn mua kênh chính hãng để yên tâm sử dụng 

Dù là mua để chăm sóc bản thân, biếu tặng cha mẹ mỗi dịp Vu Lan, hay hỗ trợ người cần hồi phục sức khỏe, việc chọn đúng sản phẩm dinh dưỡng được kiểm chứng về độ an toàn và chất lượng trên các kênh chính hãng sẽ giúp bạn luôn an tâm.  

Để đảm bảo nguồn gốc của sản phẩm, người tiêu dùng nên chọn mua Ensure Gold và các sản phẩm dinh dưỡng khác của Abbott tại các siêu thị lớn, nhà thuốc uy tín, gian hàng chính hãng của Abbott trên các sàn thương mại điện tử như Shopee Mall, LazMall, Tiki Trading.

Ensure Gold nhập khẩu chính hãng được đảm bảo chất lượng ra sao?- Ảnh 2.

Các sản phẩm dinh dưỡng chính hãng của Abbott được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

Với chuyên môn 135 năm trong chăm sóc sức khỏe, từng sản phẩm dinh dưỡng của Abbott được phát triển và sản xuất với tiêu chuẩn an toàn và chất lượng cao. Cam kết này được giữ vững với mỗi sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu chính hãng của Abbott tại Việt Nam, làm bạn đồng hành tiếp tục chăm sóc sức khỏe cho các gia đình Việt mỗi ngày. 

Chi nhánh Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam) tại Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Địa chỉ: Số 259/8/38, Quốc lộ 51, KP 1, phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Ánh Dương

