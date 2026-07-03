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Tình trạng lượng dự trữ khí đốt giảm mạnh có khả năng khiến EU đối mặt với "cú sốc" khí đốt trong mùa đông này và đẩy giá năng lượng lên cao.

EU đã phải đối mặt với giá năng lượng tăng vọt kể từ khi giảm nhập khẩu dầu khí từ Nga, sau khi cuộc xung đột Ukraine leo thang cách đây 4 năm. Việc chuyển hướng khỏi khí đốt qua đường ống với giá tương đối rẻ của Nga đã khiến châu Âu ngày càng phụ thuộc vào nguồn khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) đắt hơn, đặc biệt là từ Mỹ.

Theo Wood Mackenzie, các kho chứa khí đốt của EU dự kiến chỉ đầy 76% vào cuối mùa từ tháng 4 đến tháng 10 - mức thấp nhất trước mùa đông kể từ năm 2011.

Triển vọng càng trở nên ảm đạm với việc EU thông qua lệnh cấm hoàn toàn việc nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga kể từ ngày 1/1/2027. Động thái này sẽ loại bỏ nguồn cung hiện chiếm khoảng 14% lượng nhập khẩu nhiên liệu siêu lạnh từ Nga của EU.

Bên cạnh đó, EU phải đối mặt với áp lực bổ sung từ thực trạng gián đoạn vận chuyển khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) qua eo biển Hormuz do cuộc xung đột Mỹ - Iran gần đây, cũng như sản lượng thấp hơn ở Qatar và UAE.

(Ảnh: AP)

Wood Mackenzie cảnh báo rằng giá khí đốt có khả năng tăng mạnh khi mùa đông đến gần, đặc biệt nếu châu Âu trải qua đợt lạnh sâu vào đầu năm 2027. Giới phân tích nhận định nguồn cung LNG toàn cầu càng khan hiếm, lượng dự trữ của châu Âu càng thấp vào đầu mùa đông và nguy cơ giá tăng đột biến càng lớn.

Tạp chí kinh doanh đa quốc gia Fortune lưu ý rằng các kho chứa khí đốt của EU chỉ đầy 28% vào đầu mùa, sau khi được nạp lại sau mùa đông lạnh bất thường vừa qua, thấp hơn nhiều so với mức trung bình theo mùa. Theo các nhà theo dõi trong ngành, kể từ đó, mức độ nạp đầy trung bình chỉ đạt 48%.

Đầu năm nay, báo Politico đưa tin khoảng 1/4 lượng khí đốt nhập khẩu của EU đến từ Mỹ. Tờ báo này dẫn lời các nhà ngoại giao cảnh báo rằng Washington có thể sử dụng sự phụ thuộc ngày càng tăng của châu Âu vào nhiên liệu từ Mỹ để thúc đẩy các mục tiêu chính sách đối ngoại của mình. Tuần trước, Mỹ cảnh báo có thể chuyển hướng xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) sang các thị trường khác, trừ khi Brussels nới lỏng các quy định về phát thải khí methane theo kế hoạch.

Vào tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow có thể rút khỏi thị trường khí đốt châu Âu và chuyển hướng nguồn cung sang các thị trường mới nổi, thay vì chờ đợi các lệnh trừng phạt của EU có hiệu lực. Ông lập luận rằng cuộc khủng hoảng năng lượng của khối này là hậu quả của những chính sách sai lầm được theo đuổi trong nhiều năm qua.