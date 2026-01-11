EU “tuýt còi” chatbot Grok của tỷ phú E.Musk

Chatbot Grok. (Nguồn: France 24)

Ngày 8/1, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đã yêu cầu nền tảng X của tỷ phú Elon Musk lưu giữ toàn bộ dữ liệu và tài liệu nội bộ liên quan đến chatbot trí tuệ nhân tạo Grok, sau khi công cụ này gây phẫn nộ vì tạo ra các hình ảnh giả mạo mang tính khiêu dâm đối với trẻ vị thành niên.

Theo người phát ngôn về kỹ thuật số của Liên minh châu Âu (EU) Thomas Regnier, lệnh lưu trữ dữ liệu có hiệu lực đến hết năm 2026, cho phép Ủy ban châu Âu yêu cầu X cung cấp tài liệu trong quá trình điều tra hoạt động của Grok và nền tảng mạng xã hội này. Ông Regnier cho biết lệnh mới là phần mở rộng của yêu cầu lưu trữ dữ liệu đã được gửi cho X từ năm ngoái, liên quan đến các thuật toán và hệ thống đề xuất trong việc phát tán nội dung bất hợp pháp.

Trước đó, Grok vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội sau khi tung ra tính năng “chỉnh sửa hình ảnh”, cho phép người dùng thay đổi ảnh trực tuyến bằng các câu lệnh như “mặc bikini” hoặc “cởi bỏ quần áo”. EU đánh giá các nội dung do chatbot này tạo ra là “bất hợp pháp” và “không thể chấp nhận”.

Hơn 30 nghị sĩ của Nghị viện châu Âu cũng lên tiếng kêu gọi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen có biện pháp mạnh tay hơn đối với X. Nhiều tổ chức bảo vệ phụ nữ và trẻ em tại Ireland, trong đó có Women’s Aid và CyberSafeKids, cũng tuyên bố rời khỏi nền tảng X, coi vụ bê bối liên quan đến Grok là “giọt nước tràn ly”.

Nền tảng mạng xã hội X hiện đang bị điều tra theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA) của EU từ tháng 12/2023. Tháng 12 năm ngoái, EU đã phạt nền tảng này 120 triệu euro (140 triệu USD) vì vi phạm các nghĩa vụ minh bạch, trong đó có thiết kế gây hiểu nhầm của dấu xác minh “tích xanh” và việc không cung cấp dữ liệu cho giới nghiên cứu. Bên cạnh đó, X vẫn tiếp tục bị điều tra về khả năng kiểm soát nội dung bất hợp pháp và tình trạng thao túng thông tin trên nền tảng.

EU khẳng định sẽ kiên quyết thực thi luật pháp bất chấp phản ứng từ phía Mỹ. Ông Regnier nhấn mạnh: “Tuân thủ luật EU không phải là lựa chọn, mà là nghĩa vụ”.