Eurowindow Twin Parks - Khu đô thị đáng sống bậc nhất phía Đông Hà Nội

Trong đó, Eurowindow Twin Parks theo đuổi triết lý "vị nhân sinh", được nhiều khách hàng ưu ái lựa chọn nhờ những giá trị nội tại khác biệt giúp nâng tầm chất lượng sống cư dân.



Diện mạo nào cho một khu đô thị đáng sống?

Trên thế giới, những nhà kiến trúc, quy hoạch lỗi lạc luôn nhấn mạnh về tầm quan trọng của những đô thị "đáng sống" được thiết kế bài bản, độc đáo, tôn trọng thiên nhiên và đặc biệt là hướng tới triết lý "vị nhân sinh" - lấy con người làm trọng tâm. Họ cho rằng, các khu đô thị không nên và không thể là nơi chỉ có những khối nhà bê tông san sát, đó phải là một không gian bình yên để chủ nhân được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Theo Giáo sư – Kiến trúc sư Jan Gehl, tác giả của cuốn sách "Đô thị vị nhân sinh", một khu đô thị được kiến tạo vì sự vận động, trải nghiệm của con người phải thỏa mãn được hệ 4 tiêu chí cơ bản gồm: An toàn, sống động, lành mạnh và bền vững. Nói cách khác, ngoài việc cung cấp nơi an cư bền vững cho người dân, khu đô thị còn tạo ra động lực, khuyến khích con người vận động, tái tạo sức khỏe và kết nối với cộng đồng văn minh.



Eurowindow Twin Parks –xứng danh khu đô thị đáng sống phía Đông Hà Nội

Tại phía Đông Hà Nội – khu vực năng động nhất thủ đô với cơ sở hạ tầng và giao thông phát triển mạnh mẽ, Eurowindow Twin Parks nổi lên là một trong những dự án đáp ứng đầy đủ nhu cầu của cư dân theo 4 tiêu chí cần phải có cho một khu đô thị "vị nhân sinh".

Sống động

Eurowindow Twin Parks được quy hoạch như một công viên thực thụ với những khu vườn, cây xanh cùng hệ thống 33 tiện ích sức khoẻ giải trí như bể bơi, sân bóng rổ, cầu lông, sân tập thể thao… được thiết kế, bố trí đan xen cùng những căn liền kề biệt thự hoa lệ. Không gian sống này sẽ là nơi lý tưởng kích thích sự vận động mỗi ngày của cư dân. Cả gia đình có thể tập thể dục, tản bộ tại những công viên ngập tràn sắc xanh, giúp tái tạo thể chất và tinh thần đồng thời gia tăng sự gắn kết cộng đồng.

Hơn thế, Eurowindow Twin Parks nằm trên đường Thành Trung rộng 30m, liền kề trục đường huyết mạch Lý Thánh Tông 40m nối thẳng đến Cao tốc Hà Nội - Hải phòng, Quốc Lộ 5A, giúp dự án trở thành giao điểm nơi cửa ngõ thủ đô kết nối với các tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang… Dự án cũng được hưởng lợi từ hệ thống những cây cầu lớn của khu vực như: Cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2), Cầu Tứ Liên, Cầu Trần Hưng Đạo, Mễ Sở, Ngọc Hồi cũng sẽ tạo đà kết nối thuận tiện tới các quận khác tại Hà Nội. Từ dự án, cư dân chỉ mất 5 phút để tiếp cận với hàng loạt tiện ích hiện đại sôi động như biển hồ nhân tạo, trung tâm thương mại, bệnh viện quốc tế, hệ thống giáo dục quốc tế hàng đầu.

Eurowindow Twin Parks gây ấn tượng với khách hàng nhờ hàng chục tiện ích nội khu hiện đại cho cư dân và những mảng không gian xanh mát

Lành mạnh



Eurowindow Twin Parks còn mang đến một chất sống lành mạnh nhờ được "ưu ái" bao bọc bởi công viên hồ điều hòa 30 ha lớn nhất Gia Lâm, cùng hệ thống 3 khu vườn nội khu An Viên, Long Viên, Lam Viên. Hệ thống này đóng vai trò là "lá phổi xanh" tự nhiên giúp điều hòa không khí khiến cho không gian sống tại khu đô thị luôn trong lành, mát mẻ. Mật độ xây dựng thấp cùng ý tưởng thiết kế nhà thông minh giúp mỗi không gian sống của gia chủ đều đón trọn ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành.

An toàn

Điểm đặc biệt ở mỗi căn biệt thự tại dự án nằm ở việc thi công xây dựng với chất lượng chỉn chu, bền vững, được trang bị hệ thống cửa hộp kính Eurowindow cao cấp, cách âm cách nhiệt cùng hệ thống an ninh đa lớp, camera giám sát 24/7 giúp cư dân có quyền an tâm về một cuộc sống thoải mái, tiện nghi và đảm bảo tính riêng tư, an toàn.

Bền vững

Bộ tiêu chí đáng sống của Eurowindow Twin Parks được hoàn thiện bởi sự uy tín của những thương hiệu hàng đầu. Dự án được phát triển bởi thương hiệu Eurowindow Holding có bề dày 17 năm lịch sử phát triển được biết đến là doanh nghiệp lớn mạnh và thành công trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là bất động sản với việc phát triển nhiều dự án trong và ngoài nước như tại Matxcova (Liên bang Nga), Hà Nội, Thái Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Long An...., các dự án đều được đánh giá cao về chất lượng xây dựng vượt trội cùng yếu tố pháp lý minh bạch, rõ ràng. Cộng hưởng cùng thương hiệu nhà phát triển dự án là thương hiệu CBRE - một trong những đơn vị uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý vận hành, hứa hẹn sẽ mang đến những tiêu chuẩn dịch vụ quản lý tốt nhất tới các cư dân tại đây

Đáp ứng 4 tiêu chí về một khu đô thị "vị nhân sinh", Eurowindow Twin Parks mang đến những giá trị sống tích cực và bền vững, dần hình thành một cộng đồng tinh hoa, ưu tú bậc nhất phía Đông Thủ đô.

Dự án được quản lý kinh doanh bởi AHS Homes - thương hiệu quản lý kinh doanh trực thuộc Công ty Cổ phần Bất động sản AHS (AHS Property)

Hotline: 0904 628 777

Thông tin dự án: Nhà ở thấp tầng để bán, xây dựng bãi đỗ xe tại Khu đất đấu giá TQ5(2) Thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội.