EVN: Nếu không tăng giá điện, năm 2023 dự kiến lỗ gần 65.000 tỷ đồng, hết tháng 5 sẽ không còn tiền trong tài khoản

Mới đây, Báo Đầu tư đưa tin, tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên ngày 19/1/2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, nếu giá bán lẻ điện bình quân cơ sở vẫn đứng im và áp dụng theo Quyết định 648/QĐ-BCT (tháng 3/2019), đồng thời mức giá bán điện thực hiện vẫn như năm 2022 (1.880,9 đồng/kWh, tăng 16,5 đồng/kWh so với giá bình quân tại Quyết định 648/QĐ-BCT), thì Công ty mẹ EVN, các tổng công ty điện lực và tổng công ty truyền tải điện dự kiến lỗ sản xuất - kinh doanh khoảng 64.941 tỷ đồng trong năm 2023.

Trong đó, riêng 6 tháng đầu năm dự kiến lỗ 44.099 tỷ đồng và 6 tháng cuối năm dự kiến lỗ 20.842 tỷ đồng.

Đặc biệt, nếu giá điện vẫn tiếp tục đứng yên, thì đến hết tháng 5/2023, Công ty mẹ - EVN sẽ không còn tiền trong tài khoản.

Trong báo cáo vừa gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đơn vị này cho biết, ước tính năm 2022, công ty mẹ EVN, các tổng công ty điện lực và Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia lỗ sản xuất kinh doanh khoảng 28.876 tỉ đồng.

Như vậy, cùng với số lỗ của năm 2022 thì tổng lỗ sản xuất kinh doanh EVN luỹ kế 2 năm 2022 và 2023 lên tới hơn 93.000 tỷ đồng.

EVN thậm chí có thể lỗ nhiều hơn số liệu nói trên nếu như không thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí đầu vào, vận hành tối ưu hệ thống điện.

Nguyên nhân lỗ lớn năm 2022 chính là thông số đầu vào tăng mạnh ( giá than nhập, giá than pha trộn, giá khí, giá dầu thế giới ) và chi phí mua điện tăng thêm khi các nhà máy điện tham gia thị trường điện.

Năm 2022 chứng kiến giá than tăng phi mã, gấp 6 lần so với đầu năm 2021 và gấp khoảng hơn 3 lần so với đầu năm 2022. Kéo theo đó, chi phí sản xuất điện từ than nhập khẩu cũng lên tới 3.500-4.000 đồng/kWh, trong khi giá bán điện bình quân là 1.864 đồng/kWh.

Năm ngoái, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã nhiều lần đề nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét sớm chấp thuận và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân để đảm bảo cân bằng tài chính năm 2023 và không làm mất vốn của nhà nước đầu tư tại EVN.

Cụ thể, EVN kiến nghị Bộ Công Thương duyệt điều chỉnh giá truyền tải điện năm 2022 tăng thêm 3,24 đồng, lên mức 79,09 đồng/kWh (chưa gồm thuế VAT), tương ứng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của EVNNPT là 0%.

Đến nay, phương án này chưa được thông qua.

EVN cũng kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ sớm áp dụng cơ chế thị trường đối với hoạt động điện lực, kịp thời điều chỉnh giá điện khi các yếu tố đầu vào thay đổi.