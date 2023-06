EVN nói gì về việc tạm đình chỉ chức vụ Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia?

Cụ thể, tại Quyết định 603/QĐ-EVN, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tạm đình chỉ chức vụ đối với cán bộ diện EVN quản lý, EVN quyết định tạm đình chỉ chức vụ với ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia để phục vụ cho thanh tra chuyên ngành trong công tác quản lý và điều hành cung cấp điện.



Hiện Đoàn thanh tra của Bộ Công Thương đang thanh tra về quản lý và cung ứng điện của EVN.

Thông tin liên quan đến việc tạm đình chỉ chức vụ đối với Giám đốc Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia (A0), EVN cho biết, hiện nay do tình hình cung cấp điện đang trong giai đoạn cao điểm, gặp nhiều khó khăn nên việc điều độ vận hành hệ thống điện yêu cầu tính tập trung cao và quá trình làm việc căng thẳng liên tục.

Trong khi đó, việc thanh tra chuyên ngành về quản lý và điều hành cung cấp điện trong giai đoạn khoảng 2,5 năm cũng đặt ra yêu cầu chuẩn bị hồ sơ tài liệu và trực tiếp báo cáo cũng phát sinh khối lượng công việc rất lớn.

Do vậy, Tổng Giám đốc EVN đã có quyết định tạm giao ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (Trung tâm) thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Giám đốc Trung tâm kể từ ngày 15/6/2023, cho đến khi có quyết định thay thế của cấp có thẩm quyền.

Theo EVN, việc tạm đình chỉ này không ảnh hưởng tới công tác quản lý, vận hành hệ thống điện quốc gia.



EVN sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với TKV và TCT Đông Bắc tìm giải pháp cấp đủ than phục vụ sản xuất điện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Liên quan đến việc cung cấp điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng vừa phát thông cáo báo chí cho biết: Hiện nay trên một số phương tiện thông tin đại chúng có nêu về việc “thiếu 01 triệu tấn than cho nhiệt điện”.

Để tránh sự hiểu lầm của dư luận về trách nhiệm của các đơn vị cung cấp than, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xin cung cấp thông tin để làm rõ như sau:

Trong các tháng đầu năm 2023, sự phối hợp hiệu quả và nỗ lực cung cấp than của Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc đã góp phần quan trọng để EVN sản xuất, cung ứng điện cho phát triển kinh tế và phục vụ đời sống dân sinh.

Đặc biệt, từ sau cuộc họp ngày 9/5/2023 giữa EVN và TKV và TCT Đông Bắc, tất cả các tổ máy sử dụng antraxit đã vận hành tối đa theo yêu cầu của hệ thống, không có tổ máy nào ngừng/giảm công suất do thiếu than.

Theo kế hoạch cập nhật, sản lượng huy động các tháng 6, 7/2023 của các nhà máy nhiệt điện than, đặc biệt là các nhà máy điện khu vực miền Bắc sẽ được huy động ở mức công suất và sản lượng tối đa.

Cụ thể tổng sản lượng dự kiến huy động các nhà máy điện sử dụng than antracite của EVN trong 2 tháng 6,7 là 12,33 tỷ kWh tương ứng với nhu cầu than cần sử dụng là 6,03 triệu tấn than.

Do đó, vào đầu tháng 6 vừa qua, EVN đã tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Than & Khoáng sản Việt Nam (TKV) và Tổng Công ty Đông Bắc để đề xuất 02 đơn vị này cấp bổ sung thêm 1 triệu tấn ngoài khối lượng hợp đồng đã ký kết để đảm bảo đủ than cho nhu cầu sản xuất điện trong tháng 6,7/2023 và tăng khối lượng than dự trữ trong kho lên mức phù hợp trước mùa mưa.

EVN sẽ tiếp tục tích cực phối hợp với TKV và TCT Đông Bắc tìm giải pháp cấp đủ than phục vụ sản xuất điện theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Khẩn trương thanh tra việc cung ứng điện của EVN

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 6/6/2023 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng điện mùa khô năm 2023 và thời gian tới, trong đó giao Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ ngày 1/1/2021 đến ngày 1/6/2023, ngày 8/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1377/QĐ-BCT về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật về quản lý và cung ứng điện của EVN và các đơn vị liên quan từ ngày 1/1/2021 đến ngày 1/6/2023.

Đoàn thanh tra chuyên ngành gồm lãnh đạo các đơn vị Cục Điều tiết điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ Dầu khí và than.

Ngày 9/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Đoàn thanh tra chuyên ngành về điện nhằm triển khai cụ thể những yêu cầu, nội dung và thời gian thanh tra.

Tiến hành thanh tra EVN để tìm đúng nguyên nhân thiếu điện và đề ra giải pháp khắc phục

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu rõ, trong những ngày gần đây đã xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung điện gây ảnh hưởng đến sản xuất của doanh nghiệp và đời sống người dân.

Trong vai trò quản lý nhà nước, ngay từ cuối năm 2022, Bộ Công Thương đã có nhiều văn bản chỉ đạo, có nhiều cuộc giao ban liên quan đến việc cung ứng điện của năm 2023 như biểu đồ cung cấp than, dầu, khí cho sản xuất điện và kế hoạch cung ứng điện.

“Có thể nói, Bộ Công Thương đã chỉ đạo quyết liệt trong việc thực hiện cung ứng nguồn than cho chạy điện của các nhà máy nhiệt điện và đã góp phần cải thiện tình hình cung ứng điện”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.

Nhấn mạnh năng lượng nói chung, điện nói riêng không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là vấn đề liên quan đến an ninh, an toàn quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, tư lệnh ngành Công Thương cho rằng, để xảy ra tình trạng thiếu điện dù bất kỳ lý do gì cũng cần chỉ rõ nguyên nhân, tìm giải pháp khắc phục, xử lý thỏa đáng, kịp thời.

Việc lập Đoàn Thanh tra chuyên ngành về quản lý và cung ứng điện của EVN từ ngày 01/01/2021 đến 01/6/2023 là thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 517 ngày 6/6/2023 để tìm đúng nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đoàn thanh tra EVN cần tiến hành khẩn trương, quyết liệt trong thời gian 30 ngày kể cả ngày nghỉ

Để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng giao, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu Đoàn thanh tra làm việc công tâm, khách quan dựa trên quy định của pháp luật và quy định, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, cơ quan chức năng; tình hình và kết quả thực hiện của EVN.

Theo đó, cần làm rõ việc cung ứng, chủ động nhiên liệu cho các nhà máy điện; vận hành hệ thống điện; huy động các nguồn điện (về mặt kỹ thuật), tính công bằng; vấn đề truyền tải điện; thực hiện huy động các nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp.

“Đoàn thanh tra cần tiến hành khẩn trương, quyết liệt trong thời gian 30 ngày kể cả ngày nghỉ”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo.

Phân công Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trực tiếp chỉ đạo cuộc thanh tra EVN

Đồng thời, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên giao Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Vụ trưởng Vụ Pháp chế trực tiếp giám sát đoàn Thanh tra để có kết luận chính xác, khách quan.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phân công Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thay mặt Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo cuộc thanh tra này.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công Thương đã trao đổi ý kiến liên quan đến việc phối hợp trong công tác thanh tra, các nội dung cần chú ý nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng trong thực hiện thanh tra.

Kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, việc thành lập Đoàn thanh tra và tiến hành công tác thanh tra là thực hiện nghiêm túc chấp hành sự chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

“Do Đoàn thanh tra tiến hành công việc trong thời gian ngắn, làm việc liên tục kể cả vào các ngày nghỉ, khối lượng công việc nhiều nên cần tăng cường công tác nhân lực cả về số lượng và chất lượng nhằm bảo đảm đáp ứng đủ yêu cầu công tác. Các cán bộ tham gia Đoàn thanh tra cần dành ưu tiên cao cho công việc”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho hay và yêu cầu cần khẩn trương xây dựng kế hoạch thanh tra, đề cương báo cáo. Cùng với việc lập Đoàn thanh tra, cũng cần tiến hành việc lập Đoàn giám sát thanh tra.

“Yêu cầu Đoàn thanh tra EVN cần bắt tay ngay vào công việc kể từ ngày 10/6/2023”- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên chỉ đạo.