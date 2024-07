EVNNPT truyền tải gần 122 tỷ kWh điện trong 6 tháng đầu năm

Tổng công ty và các đơn vị đã vận hành an toàn, ổn định lưới điện truyền tải, đặc biệt đối với Đường dây 500kV Bắc - Trung trong điều kiện vận hành căng thẳng trong các thời điểm nắng nóng cao điểm để góp phần đảm bảo cung cấp điện. Số sự cố giảm so với cùng kỳ năm 2023 (giảm 9 sự cố), các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện đều thực hiện thấp nhiều so với kế hoạch EVN giao.

6 tháng cuối năm, EVNNPT sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo truyền tải điện an toàn, liên tục nhằm góp phần cùng EVN đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2024.

Công nhân Truyền tải điện Đăk Nông kiểm tra vận hành thiết bị tại TBA 500kV Đăk Nông.

Công nhân Truyền tải điện Gia Lai phát quang tại khu vực cột 282 đường dây 220kV Bờ Y - Pleiku 2.

Công nhân Đội Truyền tải điện Biển Hồ (Gia Lai) kiểm tra đường dây 500kV Pleiku - EaNam.

Công nhân Truyền tải điện Gia Lai kiểm tra tại các vị trí cột xung yếu trên địa bàn.

Công nhân truyền tải điện Gia Lai dùng thiết bị fly cam để kiểm tra hành lang các tuyến đường dây.

Công nhân Đội truyền tải điện Bảo Lộc (Lâm Đồng) sử dụng UAV gắn camera cảm biến nhiệt để kiểm tra tuyến đường dây.

Công nhân Đội truyền tải điện Bảo Lộc (Lâm Đồng) kiểm tra tại các vị trí cột của đường dây 220kV Bảo Lộc - Sông Mây.

