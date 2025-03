Eximbank chuẩn bị họp đại hội cổ đông bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam mới đây đã thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 vào ngày 29/04/2025 tại Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết là 10/3/2025.

Nội dung dự kiến cuộc họp bao gồm: Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VIII (2025 – 2030) và các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ theo quy định.

Trước đó, ngày 26/2, Eximbank đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường. Tại đó, ĐHĐCĐ Eximbank đã bầu sung 03 thành viên Ban kiểm soát, nâng tổng số thành viên lên là 05 thành viên. ĐHĐCĐ bất thường cũng thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Eximbank.

Mới đây, HĐQT Eximbank đã thông qua đề xuất của Quyền Tổng giám đốc về kế hoạch kinh doanh năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Mục tiêu đến cuối năm 2025, tổng tài sản đạt 265.500 tỷ đồng, tăng 10,8%. Huy động vốn đạt 206.000 tỷ đồng, tăng 15,5%; dư nợ tín dụng đạt 195.500 tỷ đồng, tăng 16,2%.Đối với tỉ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng giảm 0,54% xuống còn 1,99%.

Với mục tiêu tăng trưởng tín dụng và huy động vốn ở mức hai con số, Eximbank kỳ vọng đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.580 tỷ đồng, tăng 33,2% (tăng 1.392 tỷ đồng) so với thực hiện năm 2024.

Kế hoạch kinh doanh này được đưa ra trong bối cảnh, năm 2024, Eximbank ghi nhận lãi kỉ lục, lãi thuần lên tới 5.923 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2023. Lãi trước thuế đạt hơn 4.188 tỷ đồng, tăng 54% so với năm trước. Lãi sau thuế đạt 3.326 tỷ đồng, tăng 54% so với năm ngoái.