Eximbank nhận giải thưởng Chất lượng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Wells Fargo

Đây là giải thưởng ghi nhận Chất lượng xuất sắc của Eximbank trong xử lý tự động các giao dịch thanh toán quốc tế (chuyển tiền cho khách hàng) trong năm 2022. Giải thưởng được trao dựa trên các tiêu chuẩn áp dụng thống nhất trên toàn cầu của Wells Fargo dựa trên số lượng điện thanh toán và chất lượng điện thanh toán được xử lý tự động xuyên suốt. Ngân hàng Wells Fargo trao tặng giải thưởng này hàng năm cho các ngân hàng có số lượng điện thanh toán chuyển tiền quốc tế lớn chuyển qua Wells Fargo và đạt tỷ lệ điện chuẩn cao trên 95%. Theo đó trong các năm qua, tỉ lệ điện đạt chuẩn của Eximbank tại Wells Fargo luôn trên 99%.



Giải thưởng này chính là sự ghi nhận của một trong những định chế tài chính nước ngoài hàng đầu trên thế giới và uy tín về tốc độ xử lý giao dịch thanh toán chuyển tiền của Eximbank ngày càng được nâng cao theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.

Đây là năm thứ 12 liên tiếp Eximbank nhận giải thưởng danh giá này không chỉ từ Wells Fargo mà còn từ nhiều ngân hàng quốc tế khác nhờ tỷ lệ thanh toán xuyên suốt cao.



Trước đó, vào tháng 01 và tháng 02/2023, Eximbank cũng nhận dược giải thưởng tương tự của Bank of New York Mellon và JP Morgan. Tỷ lệ STP của Eximbank tại Bank of New York qua các năm đều đạt trên 98%, và JPMorgan Chase là 99%. Với tiêu chí xét duyệt khắt khe nhằm đưa ra kết quả chính xác và công bằng nhất, do đó, Eximbank tự hào là một trong những ngân hàng tại khu vực Châu Á cũng như trên toàn cầu đạt được các tỷ lệ xuất sắc này.

"Năm 2022, nền kinh tế Việt Nam phục hồi sau đại dịch trong khi kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại do xung đột Nga – Ukraine, lạm phát tăng cao… Tuy vậy, Eximbank đã nỗ lực tập trung nguồn lực, đầu tư cho công nghệ để đảm bảo dịch vụ thanh toán quốc tế đạt chất lượng cao và đáp ứng tốt các nhu cầu thanh toán quốc tế của khách hàng. Việc Wells Fargo trao giải thưởng cho Eximbank là sự tiếp tục ghi nhận cho các nỗ lực của hệ thống Eximbank có thế mạnh vượt trội đối với hoạt động thanh toán quốc tế tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Eximbank vẫn tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ và cải thiện quy trình xử lý thanh toán quốc tế, nhằm mang lại lợi ích trực tiếp hơn nữa cho khách hàng và đối tác" - Ông Đào Hồng Châu – Phó Tổng Giám đốc đại diện Eximbank chia sẻ.

Qua hơn 33 năm hoạt động, Eximbank được đánh giá là một trong những định chế tài chính hàng đầu tại Việt Nam đối với hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối. Ngân hàng sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ uy tín, chất lượng cao dựa trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại phục vụ cộng đồng. Cùng với chiến lược phát triển bền vững, lấy sự đổi mới làm cốt lõi, Eximbank đang không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh và đổi mới để tạo ra nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và khách hàng, hiện thực hóa những kỳ vọng trong tương lai.

Vừa qua, Eximbank đặt mục tiêu kế hoạch cho năm 2023: Tổng tài sản đạt 210.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2022; huy động vốn dự kiến tăng 11% lên 165.000 tỷ; dư nợ cấp tín dụng tăng 12,3% lên 146.600 tỷ. Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng này sẽ thực hiện trong điều kiện được Ngân hàng Nhà nước cho phép; lợi nhuận trước thuế mục tiêu là 5.000 tỷ, tăng 35%.

Ngày 14/04/2023 sắp tới, Eximbank sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông phương án tăng vốn điều lệ. Cụ thể, ngân hàng dự kiến phát hành 265,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, từ đó tăng vốn điều lệ lên hơn 17.469 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 18%. Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận còn lại lũy kế năm trước (đến cuối năm 2021) và lợi nhuận của năm 2022 sau khi trích lập các quỹ.