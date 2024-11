Eximbank ra mắt gói ưu đãi tín dụng 3.000 tỷ đồng

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 31/8/2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đã đạt hơn 20,52 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn thực hiện của các dự án FDI đạt khoảng 14,15 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2023. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã cấp giấy chứng nhận cho 2.247 dự án FDI mới với tổng vốn gần 12 tỷ USD, tăng 8,5% về số lượng dự án và 27% về vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Khách hàng đang giao dịch tại Eximbank.

Với nhu cầu vốn tăng cao, đặc biệt là trong quý IV/2024 và dự kiến kéo dài đến năm 2025, các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam đang chú trọng tối ưu hóa chi phí và hiệu quả đầu tư. Nhằm để đáp ứng nhu cầu này, Eximbank triển khai gói combo ưu đãi tín dụng "FDI Premium" và "FDI Priority" với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng, cung cấp nguồn vốn ưu đãi và các dịch vụ tài chính linh hoạt giúp doanh nghiệp FDI dễ dàng tiếp cận vốn và giảm thiểu chi phí giao dịch quốc tế.

Eximbank triển khai gói combo ưu đãi tín dụng "FDI Premium" và "FDI Priority" với nhiều chính sách hấp dẫn.

Gói ưu đãi "FDI Premium" là giải pháp tài chính tối ưu, được thiết kế riêng cho các doanh nghiệp FDI nhằm giúp tối đa hóa hiệu quả vốn. Với lãi suất vay ưu đãi chỉ từ 3,4%/năm cho kỳ hạn từ 3 đến 6 tháng, doanh nghiệp có thể tiết kiệm đáng kể chi phí. Bên cạnh đó, "FDI Premium" còn miễn phí dịch vụ ngân hàng điện tử và thanh toán qua Internet Banking, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí giao dịch. Doanh nghiệp cũng được hưởng các ưu đãi trong thanh toán xuất nhập khẩu và giao dịch trong nước bằng cả VND và ngoại tệ, kết hợp với các dịch vụ bảo lãnh thanh toán. Đặc biệt, lãi suất tiền gửi hấp dẫn giúp doanh nghiệp gia tăng lợi ích từ các khoản tiền gửi của mình.

Bên cạnh đó, gói ưu đãi "FDI Priority" là giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp FDI giảm thiểu chi phí giao dịch quốc tế và nâng cao hiệu quả tài chính. Với chính sách miễn phí 100% cho mọi giao dịch chuyển tiền quốc tế, doanh nghiệp có thể tiết kiệm đáng kể chi phí khi thực hiện các giao dịch toàn cầu. Ngoài ra, "FDI Priority" cung cấp dịch vụ ưu tiên với sự hỗ trợ nhanh chóng và chuyên biệt, mang đến các giải pháp tài chính linh hoạt nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu thương mại quốc tế của doanh nghiệp.

Là ngân hàng với 35 năm phục vụ các khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, Eximbank cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp FDI trên con đường phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. Các gói tín dụng ưu đãi lần này không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững của nền kinh tế Việt Nam.

Để tìm hiểu thêm thông tin và điều kiện tham gia chương trình, Quý Khách hàng vui lòng liên hệ với Chi nhánh Eximbank gần nhất hoặc gọi hotline 1900 5566.