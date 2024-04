Ezyremit Worldwide khai trương văn phòng mới tại Việt Nam

Buổi lễ khai trương được tổ chức long trọng, cùng với sự xuất hiện của nhiều vị khách quý, các đối tác chiến lược như Vietcombank Remittance, Sacombank-SBR, Dong A Money Transfer... và đại diện đối tác đến từ nhiều quốc gia cùng với sự hiện diện của toàn thể đội ngũ nhân viên tại Việt Nam.



Về phía đại diện của Úc, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Úc tại Việt Nam (AUSTRADE) có sự tham dự của Bà Rebecca Ball - Tham tán cấp cao về Thương mại và Đầu tư. Bảo chứng cho sự minh bạch của EzyRemit, doanh nghiệp luôn được cơ quan chính phủ Úc hỗ trợ và hiện diện tại các sự kiện lớn, càng làm rõ hơn thắt chặt mối quan hệ giao thương giữa hai quốc gia Việt Nam và Úc, khẳng định vị thế và uy tín của Công ty Công nghệ Tài chính đại diện cho xứ sở chuột túi.



Khách mời danh dự của sự kiện: Bà Rebecca Ball - Tham tán cấp cao về Thương mại và Đầu tư (bên trái) và ông Allan Nguyễn - Giám đốc Tài chính/Đồng Sáng Lập của EzyRemit (bên phải)

Trong bài phát biểu tại buổi lễ, ông Allan Nguyễn - Giám đốc Tài chính/Đồng Sáng Lập của EzyRemit đã chia sẻ: "Từ khi ra đời, EzyRemit đã trải qua một hành trình nhiều khó khăn thử thách, song đã duy trì và phát triển, mở rộng hoạt động đến hơn 50 quốc gia thông qua ứng dụng công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực kiều hối, cùng với mạng lưới đối tác tài chính vững mạnh. Trên con đường phát triển này, cam kết của chúng tôi luôn là đặt khách hàng lên hàng đầu. Chúng tôi không ngừng cố gắng để luôn nâng cao chất lượng dịch vụ, mang đến các giải pháp thanh toán và kiều hối tiết kiệm chi phí và tối ưu nhất."



Ông Allan Nguyễn phát biểu tại sự kiện

EzyRemit cung cấp nhiều dịch vụ từ kiều hối, thanh toán du học, thanh toán doanh nghiệp đến EzyTravel - ví điện tử cho kiều bào du lịch hoặc về Việt Nam thăm nhà. Đáng chú ý, theo thống kê cho thấy rằng, Úc, Mỹ, và Canada vẫn là những điểm đến phổ biến nhất cho sinh viên Việt Nam, nhờ vào chất lượng giáo dục hàng đầu thế giới.



Nhìn lại chặng đường hơn 4 năm phát triển, đặc biệt là lĩnh vực thanh toán du học, EzyRemit đã và đang hỗ trợ hàng ngàn phụ huynh và sinh viên trong việc thanh toán học phí an toàn và nhanh chóng đến hơn 4 quốc gia (Úc, Mỹ, New Zealand và Canada) và hệ thống các điểm trường trải dài khắp các Châu lục. Cùng mạng lưới thanh toán rộng lớn của EzyRemit mang lại sự an tâm cho phụ huynh tại Việt Nam khi hỗ trợ con mình trong các chi phí học phí, sinh hoạt, bảo hiểm, thuê nhà và phí người giám hộ, với tỷ giá ưu đãi và khuyến mãi không phí chuyển.

Với mong muốn đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng người Việt trên phạm vi toàn cầu, EzyRemit không chỉ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy cho người dùng Việt Nam, mà còn là biểu tượng cho sứ mệnh vượt trội và đổi mới về công nghệ đối với thị trường Công nghệ Tài chính toàn cầu.