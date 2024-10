Fan đồng lòng gọi tên 1 Anh Trai xứng đáng làm Quán quân show Chông Gai

Chỉ còn khoảng 3 tập nữa, chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ chính thức khép lại. Dù đêm chung kết đã được ghi hình nhưng với tính bảo mật của chương trình, cho đến hiện tại chưa có bất kỳ thông tin nào liên quan đến kết quả chung cuộc bị “leak” (rò rỉ) trên MXH. Ở thời điểm hiện tại, người hâm mộ show “Chông Gai” đang rất nóng lòng được thưởng thức 2 đêm chung kết cũng như dự đoán cho mình “anh trai” sẽ bước lên ngôi vị Quán quân.

Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai chỉ còn khoảng 3 tập nữa sẽ chính thức khép lại

Một trong những “anh trai” đang được khán giả gọi tên nhiều nhất cho ngôi vị Quán quân chính là SOOBIN. Trải qua 12 tập phát sóng, qua mỗi đêm công diễn người hâm mộ lại được nhìn thấy màn “lột xác” khó tin từ giọng ca Nếu Lúc Ấy. Không chỉ có thực lực về giọng hát mà kỹ năng trình diễn của nam ca sĩ cũng nhận được đánh giá cao từ số đông công chúng.

SOOBIN được các fan đồng lòng gọi tên với cương vị Quán quân Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Hoạt động trong nghề đến nay đã khoảng 15 năm nhưng phải nói rằng sau khi tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, SOOBIN lại thu nạp thêm một số lượng fan “khủng” và tiếp tục khẳng định vị thế của mình tại làng nhạc Việt. Thậm chí người hâm mộ còn đưa ra những gạch đầu dòng để tuyên bố SOOBIN xứng đáng là Quán quân Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai mùa đầu tiên: Hát; Vũ đạo; Biết làm nhạc; Biết chơi nhạc cụ; Rap; Sáng tác; Là “bạch nguyệt quang” của các anh tài khác và cuối cùng là hai yếu tố… đẹp trai - độc thân.

Trong sự nghiệp của SOOBIN, anh cũng chưa từng nắm giữ ngôi vị Quán quân trong tay mà chỉ từng giành giải Á quân tại một cuộc thi âm nhạc vào năm 2014. Chính vì vậy, các fan của SOOBIN càng mong muốn hay hài hước hơn là “cầu trời” để mong thần tượng của mình sẽ giành ngôi vương.

Mặt khác, một trong những lý do khiến netizen đồng lòng muốn SOOBIN trở thành Quán quân vì lý do… “thiên hạ thái bình”. Nhiều người cho rằng với một nam nghệ sĩ có đời tư “sạch sẽ”, không lùm xùm, ồn ào, tài năng có thừa thì khi bước lên ngôi vương sẽ khó sự tranh cãi xảy ra. Một số bình luận khẳng định, nếu như Quán quân là người khác, chắc chắn sẽ tắt MXH vì dự đoán sẽ có nhiều ồn ào nổ ra khi công bố người chiến thắng.

Người hâm mộ cũng đặt kỳ vọng nam ca sĩ sẽ giành ngôi vị Quán quân đầu tiên trong sự nghiệp

Trong tối 2/10, SOOBIN sẽ cùng dàn nghệ sĩ như Hà Lê, Cường Seven, Trang Pháp trở thành khách mời trình diễn tại Gala Better Choice Awards 2024 diễn ra từ 17h30 ngày 2/10 tại Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội). Với hàng loạt những bản hit đưa tên tuổi của SOOBIN trở thành một trong những nghệ sĩ hot hit nhất ở thị trường nhạc Việt hiện tại, chắc chắn sự xuất hiện của anh sẽ khuấy đảo sân khấu của Better Choice Awards và khiến khán giả có mặt phải “đứng ngồi không yên” với màn thể hiện vocal đỉnh cao cùng vũ đạo không thể rời mắt.

Dàn nghệ sĩ SOOBIN, Hà Lê, Trang Pháp, Cường Seven sẽ “khuấy đảo” Better Choice Awards 2024