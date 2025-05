Đã có mỹ nhân thay thế Phạm Băng Băng làm “nữ hoàng thảm đỏ Cannes”, đẹp không thể tả khó để chê!

Cannes đã diễn ra được 4 ngày, và năm nay showbiz Hoa ngữ cũng có rất nhiều đại diện tham dự. Tuy nhiên, đa số họ đều hứng chỉ trích dữ dội vì người mặc hở sai quy định, người lại bất chấp câu giờ tạo dáng đến mức bị BTC đuổi khỏi thảm đỏ như Ôn Vanh Tranh hay Triệu Anh Tử. Giữa những tranh cãi bủa vây minh tinh Cbiz ở Cannes 2025 vẫn có 1 ngôi sao ngoại lệ. Đó chính là Chung Sở Hi.

Xuất hiện trên thảm đỏ ngày 3, diện mạo cổ điển và quyến rũ của Chung Sở Hi không chỉ thu hút ống kính truyền thông quốc tế mà còn cả BTC Cannes. Máy quay phát sóng trực tiếp của sự kiện đã zoom cận cảnh nhan sắc hoàn mỹ của Chung Sở Hi trong 24 giây. Tính đến hiện tại, Chung Sở Hi là minh tinh Hoa ngữ đi theo diện khách mời thương hiệu nhận được đặc quyền ưu ái này từ BTC.

Không phải là sao hạng S, nhưng với nhan sắc cổ điển hoàn hảo của mình, Chung Sở Hi đã được BTC Cannes ưu ái cho lên hình sóng trực tiếp 24 giây

Chung Sở Hi đến Cannes cùng chiếc váy đính kết hoa cầu kỳ, bồng bềnh như công chúa

Cô đem đến tạo hình minh tinh cổ điển với mái tóc xoăn ngắn và đôi môi đỏ mọng cuốn hút

Nữ diễn viên đình đám Cbiz xinh đẹp kiêu kỳ trong mọi góc độ

Làn da mịn màng, ngũ quan xinh đẹp của cô "chấp" cả ống kính hung thần Getty Images

Trên MXH Weibo, khán giả đánh cao việc nói không với chiêu trò của Chung Sở Hi ở Cannes. Cô được khen là "nữ hoàng thảm đỏ", người thay thế Phạm Băng Băng tôn vinh nét đẹp phương Đông ở liên hoan phim tầm cỡ này. Những năm gần đây, showbiz Trung Quốc thiếu vắng mỹ nhân có phong cách ăn mặc "khó quên" và tạo được dấu ấn riêng như Phạm Băng Băng ở Cannes.

Chung Sở Hi được khen là nữ hoàng thảm đỏ Cannes thế hệ mới, thay thế Phạm Băng Băng

Chung Sở Hi sinh năm 1993, bước chân vào showbiz đóng phim từ năm 2013. Tuy nhiên, phải đến đầu năm 2019, tên tuổi của nữ diễn viên mới được biết đến rộng rãi khi được chọn vào vai chính bộ phim Phương Hoa của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, và sau đó là hợp tác với Thành Long trong Đại Chiến Âm Dương. Nhờ Vai diễn Nhiếp Tiểu Thiến trong Đại Chiến Âm Dương, Chung Sở Hi được mệnh danh là "Long nữ lang", hay "nàng thơ" của Thành Long.

Nguồn: Sina, Sohu, Weibo