Fan Việt chi trăm triệu đồng để phủ sóng hình ảnh BLACKPINK khắp mọi nơi

Tối 28/7, BLACKPINK đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho hai đêm nhạc diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình vào tối 29, 30/7. Để chuẩn bị những món quà bất ngờ chào đón thần tượng đến Việt Nam biểu diễn, cộng đồng fan BLACKPINK ở Việt Nam đã thực hiện nhiều dự án, hoạt động ý nghĩa.

Ngay từ khi có thông tin BLACKPINK đến Việt Nam biểu diễn, nhiều fansite, fanpage của BLACKPINK ở Việt Nam đã mở quỹ huy động người hâm mộ ủng hộ tiền để lên kế hoạch cho các chiến dịch quy mô lớn. Ước tính tổng số tiền ủng hộ lên đến 600 - 700 triệu đồng.

Tour vòng quanh Hà Nội với xe buýt 2 tầng in hình BLACKPINK.

Trong những ngày qua, các hoạt động chào đón BLACKPINK đến Việt Nam diễn ra sôi nổi. 3 fanpage lớn của BLACKPINK là Hậu cung của BLACKPINK, BLACKPINK Vietnam FC và 24/365 with BLACKPINK đã tổ chức tour vòng quanh Hà Nội với xe buýt 2 tầng in hình BLACKPINK và thực hiện hoạt động Tiktok challenge. Bên cạnh đó cũng có hoạt động diễu hành bằng xe đạp vòng quanh sân vận động Mỹ Đình được thực hiện vào ngày biểu diễn đầu tiên của nhóm BLACKPINK tại Hà Nội.

Cộng đồng fan Việt cũng gửi tặng nhóm 4 chiếc nón lá được vẽ tay, hy vọng BLACKPINK sẽ mang trên concert tại sân vận động Mỹ Đình.

Nón lá sẽ được BTC trao tận tay BLACKPINK.

Không chỉ cộng đồng fan BLACKPINK mà nhóm người hâm mộ của từng thành viên cũng cho thấy sự chịu chi khi thực hiện các dự án ''khủng''.

Cụ thể, cộng đồng người hâm mộ Rosé tại Việt Nam đã kêu gọi được 221 triệu đồng để thực hiện các hoạt động phủ sóng hình ảnh Rosé khắp Hà Nội. Xe buýt 2 tầng trang trí hình ảnh của Rosé chạy quanh quận Hoàn Kiếm và quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình. Màn hình LED 3 mặt tiền với kích thước lớn trên tòa nhà TNR Tower, nằm ở vị trí đắc địa nhất của khu vực đường Nguyễn Chí Thanh sẽ chiếu hình ảnh nữ ca sĩ trong 2 ngày 28 - 29/7 từ 18 giờ đến 23 giờ. Chuỗi 50 banner có hình ảnh Rosé được treo dọc tuyến đường từ sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân; 1 bóng Balloon treo banner cỡ lớn và 02 cờ fandom tại sân vận động...

Màn hình khổng lồ ba mặt trình chiếu hình ảnh Rosé.

Người hâm mộ của Lisa cũng quyên góp số tiền lên đến 130 triệu đồng (tính đến ngày 22/7). Dự án mà fan Việt của Lisa vừa công bố gồm in banner, tiền in hình thần tượng và xe buýt 2 tầng quảng bá. Đặc biệt, nhóm còn có một dự án độc lạ khác "đưa Lisa về dinh" với chiếc BMW cùng nhân vật hoá trang Lisa khiến nhiều người hâm mộ thích thú, phấn khích. Trong đêm nhạc, nhóm cũng chuẩn bị phần quà bất ngờ cho Lisa là in tiền có hình Lisa và dự định sẽ tung lên trong phần trình diễn solo của Lisa.

Dự án đón "Lisa về Việt Nam" bằng xe sang với nhân vật hoá trang Lisa.

Các fanpage, blog của Jennie tại Việt Nam cũng đã hé lộ hoạt động treo 50 lá cờ in hình nữ rapper dọc trên các tuyến đường lớn, xe buýt 2 tầng, màn hình LED tại các vị trí đắc địa ở Hà Nội và dàn roadshow bằng xe máy Vespa. Tại sân vận động, nhóm người hâm mộ Jennie cũng dành những món quà ý nghĩa dành cho fan.

Diễu hành bằng xe máy Vespa của cộng đồng fan Jennie.

Fan Jisoo cũng đứng ra kêu gọi số tiền quyên góp vượt mốc 100 triệu đồng và hé lộ dự án chạy xe buýt quảng bá tương tự các thành viên khác. Nhóm cũng thực hiện trình chiếu hình ảnh của Jisoo trên màn hình LED kích thước lớn ở Hà Nội và TP.HCM. Không chỉ tạo dự án riêng ở Hà Nội, người hâm mộ của Jisoo còn trình chiếu dòng chữ chào mừng Jisoo đến Việt Nam trên vòng quay Sunwheel tại Đà Nẵng.

Hoạt động "Chào mừng Jisoo đến Việt Nam" trên vòng quay Sunwheel tại Đà Nẵng.

Đặc biệt, cộng đồng người hâm mộ Việt Nam cũng đồng loạt kêu gọi tạo biển màu cho các sân khấu solo của từng thành viên, theo màu sắc chủ đạo đại diện của mỗi người. Jisoo là màu đỏ, Jennie là xanh, Rosé là trắng và Lisa là vàng.

Người hâm mộ Việt Nam mong muốn thông qua dự án này có thể truyền tải sự chào đón nồng nhiệt và gửi gắm tình yêu đến BLACKPINK, đồng thời tạo được ấn tượng tốt đẹp, quảng bá hình ảnh Việt Nam với người hâm mộ quốc tế.