Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh (PC04) đăng thông báo nóng giữa trưa, con số 140 là tâm điểm

Trưa ngày 22/5, Fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh đã đăng tải loạt thông tin gây xôn xao mạng xã hội. Theo thông tin từ admin fanpage cho biết, từ việc phát hiện một đối tượng nghiện ma túy, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đã tiếp tục mở rộng điều tra, báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm “lần theo dòng chảy ma túy” để truy xét các đối tượng liên quan.

Quá trình đấu tranh chuyên án, lực lượng công an đã huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện nghiệp vụ tiến hành rà soát, truy bắt các mắt xích trong đường dây. Đến 11h30 cùng ngày, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 139 đối tượng, nâng tổng số người bị bắt trong chuyên án lên 140 đối tượng.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM đang tiếp tục thống kê, củng cố hồ sơ và mở rộng điều tra vụ án. Thông tin chi tiết về chuyên án sẽ được cơ quan chức năng công bố trong thời gian tới.

Nhiều người dùng mạng xã hội cho biết đang liên tục theo dõi fanpage Phòng, chống ma túy - Công an TP.HCM để chờ cập nhật mới nhất về chuyên án. Dưới phần bình luận, hàng loạt tài khoản để lại lời nhắn như “đang hóng tiếp”, “trực page từ trưa tới giờ”, “mong sớm công bố chi tiết”…, cho thấy sự quan tâm đặc biệt của dư luận đối với diễn biến vụ việc.