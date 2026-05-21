Bắt đối tượng truy nã quốc tế Phạm Văn Chung SN 1999

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã quốc tế Phạm Văn Chung, sinh ngày 25/5/1999, trú tại xã Thạch Bình, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa).

Trước đó, Phạm Văn Chung bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (cũ) ra Quyết định truy nã về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Theo tài liệu điều tra, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, đối tượng đã sang Campuchia và tham gia vào các tổ chức, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau đó đối tượng bỏ trốn khỏi Campuchia và quay trở về Việt Nam.

Đối tượng Phạm Văn Chung tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA Ninh Bình

Sau khi về Việt Nam, Phạm Văn Chung lẩn trốn tại khu vực xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã nhanh chóng phát hiện, bắt giữ thành công đối tượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.