Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khởi tố 23 đối tượng liên quan đến CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV...; có nhiều sinh viên các trường công nghệ thông tin mới tốt nghiệp

Theo Phạm Trang | 21-05-2026 - 21:09 PM | Xã hội

Nhóm này thu, phát lậu các giải bóng đá lớn, thu lợi từ quảng cáo cá độ và đang chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026.

Trong bản tin Thời sự tối ngày 21/5 trên VTV1 đã cho biết, Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 23 đối tượng liên quan đến nhiều trang web phát lậu bóng đá như: CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV.

Cụ thể, 23 đối tượng của nhiều trang web vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố về các tội: Xâm phạm bản quyền tác giả, quyền liên quan; Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Đường dây có quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh thành thông qua các website CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV với các bình luận viên được biết đến rộng rãi trên mạng xã hội như Giàng A Phò, Giàng A Lử, Giàng A Lôi, Giàng A Páo, Giàng A Cay...

Khởi tố 23 đối tượng liên quan đến CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV...; có nhiều sinh viên các trường công nghệ thông tin mới tốt nghiệp- Ảnh 1.

Khởi tố 23 đối tượng liên quan đến CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV...; có nhiều sinh viên các trường công nghệ thông tin mới tốt nghiệp- Ảnh 2.

Ảnh: VTV1

Nhóm đối tượng thu và phát lậu bình luận của các giải bóng đá hàng đầu trên thế giới và các giải bóng đá có đội tuyển Việt Nam tham gia. Các đối tượng đang lên kế hoạch chuẩn bị xâm phạm bản quyền World Cup 2026 thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Lợi nhuận của nhóm đối tượng chủ yếu thông qua việc quảng cáo các trang cá độ bóng đá, đặc biệt là đăng các nội dung quảng cáo khi trận bóng đang diễn ra có đông người xem. Nhóm đối tượng hoạt động từ đầu năm 2024, chủ yếu với hình thức trực tuyến và đa phần không quen biết nhau.

Mọi hoạt động chỉ đạo, điều hành đều thông qua các ứng dụng mạng xã hội có tính năng tự xóa tin nhắn trong thời gian ngắn; thanh toán trả lương thông qua các ví điện tử ẩn danh. Trong nhóm đối tượng bị khởi tố, có nhiều sinh viên các trường công nghệ thông tin vừa ra trường.

Khởi tố 23 đối tượng liên quan đến CakhiaTV, Rakhoi.TV, CaheoTV...; có nhiều sinh viên các trường công nghệ thông tin mới tốt nghiệp- Ảnh 3.

Đại uý Lê Văn Trường, Đội trưởng Đội 3, phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên (Ảnh: VTV1)

Đại uý Lê Văn Trường, Đội trưởng Đội 3, phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin:

"Các đối tượng này đã lập ra một số trang web và lấy địa chỉ server nước ngoài. Sau đó, các đối tượng bắt thu phát sóng, mua một số thiết bị thu phát sóng từ nước ngoài về và trình chiếu phát lậu trên một số trang web... như CakhiaTV, Rakhoi.TV và CaheoTV.

Đường link chính của các trang web này sẽ thường xuyên thay đổi do cơ quan chức năng chặn. Doanh thu chủ yếu là từ quảng cáo các trang cá độ bóng đá, như từ các nhà 8XBET hoặc FB88, OKX, OK9... và nhiều nhà cái khác. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục làm đấu tranh làm rõ.”

Theo Phạm Trang

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khám xét khẩn cấp, khởi tố hàng loạt Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán trưởng

Khám xét khẩn cấp, khởi tố hàng loạt Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán trưởng Nổi bật

Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng từ 1/7

Tất cả người dân sắp đi nước ngoài chú ý quy định phạt đến 50 triệu đồng từ 1/7 Nổi bật

Từ ngày mai, miền Bắc đón đợt nắng nóng mới, nhiệt độ tăng mạnh

Từ ngày mai, miền Bắc đón đợt nắng nóng mới, nhiệt độ tăng mạnh

19:35 , 21/05/2026
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

19:32 , 21/05/2026
Ai thấy Thái Phong Thiên ở đâu, báo ngay cho công an: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải đối tượng đến cơ quan chức năng

Ai thấy Thái Phong Thiên ở đâu, báo ngay cho công an: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải đối tượng đến cơ quan chức năng

18:48 , 21/05/2026
Luật sư: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

Luật sư: Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mắc nhiều bệnh hiểm nghèo

18:08 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên