Tạm giữ hình sự Bùi Ngọc Thuỷ Tiên SN 1991

‎Ngày 20/5, Công an phường Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Bùi Ngọc Thuỷ Tiên (sinh năm 1991, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Bùi Ngọc Thuỷ Tiên khai nhận tại Cơ quan Công an. Ảnh: CA An Giang

Đối tượng Bùi Ngọc Thuỷ Tiên khai nhận tại Cơ quan Công an

Trong quá trình điều tra xác định: Bùi Ngọc Thuỷ Tiên (sinh năm 1991, cư trú phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) có quen biết anh Đỗ Đức Duy (sinh năm 1995, cư trú cùng địa phương) do nhiều lần thuê xe ô tô của anh Duy.

Ngày 10/5/2026, Tiên tiếp tục đến gặp anh Duy thuê xe ô tô bán tải hiệu Ford Ranger trong thời hạn 02 ngày, với giá 800.000 đồng/ngày. Do đang thiếu nợ, Tiên nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe trên để cầm cố lấy tiền trả nợ.

Để thực hiện hành vi, Tiên lên mạng xã hội thuê người làm giả giấy tờ xe ô tô mang tên mình. Sau khi nhận được giấy tờ giả, ngày 16/5/2026, Tiên điều khiển xe của anh Duy đến khu vực phường Mỹ Mới cầm cố với số tiền 100 triệu đồng. Toàn bộ số tiền có được, Tiên đã sử dụng để trả nợ.

Đến thời hạn trả xe nhưng không thấy Tiên giao trả, đồng thời không liên lạc được, vợ anh Duy đã đến Công an phường trình báo vụ việc. Biết bản thân không có khả năng chuộc lại xe để trả cho bị hại, ngày 19/5/2026, Tiên đến Công an phường Long Xuyên đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Hiện Công an phường Long Xuyên tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.