Filmore Development kiến tạo phong cách sống thịnh vượng bằng công nghệ cao

Ứng dụng các công nghệ chăm sóc sức khỏe mới nhất như Nucalm và Sunlighten Infrared Sauna vào hệ tiện ích của dự án căn hộ hạng sang The Filmore Da Nang là kết quả đầu tiên của cuộc hợp tác chiến lược giữa Filmore Development và Reset.



Động thái này cho thấy Filmore Development rất quyết tâm đi tiên phong với mô hình well-ness by well-tech (áp dụng tiện ích công nghệ cao nâng tầm sức khỏe cư dân), nỗ lực tạo nên một hệ tiện ích bằng công nghệ cao, nâng tầm phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm cho cư dân bằng các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất. Chưa có nhiều dự án trên thị trường hiện nay triển khai các công nghệ này.

Theo thông tin từ Reset, công nghệ NuCalm được phát triển từ lịch sử hơn 30 năm nghiên cứu về khoa học thần kinh, đã được chứng minh lâm sàng và được giới chuyên gia sử dụng vào nhu cầu kiểm soát, điều trị stress. Với ứng dụng thường nhật, thiết bị NuCalm giúp giảm căng thẳng, kiểm soát cảm xúc, tăng khả năng tỉnh táo và tập trung. Trên cơ chế xoa dịu thần kinh, công nghệ này còn giúp tăng cường chất lượng giấc ngủ, kể cả giấc ngủ ngắn. Nhờ vậy, NuCalm cũng là công cụ giúp phục hồi năng lượng và tăng cường sức khỏe.

Tương tự, Sunlighten Infrared Sauna là công nghệ ứng dụng ánh sáng và năng lượng chữa lành cho cơ thể bằng tia hồng ngoại vào phòng xông hơi khô. Với mức nhiệt nhẹ nhưng hoạt động hiệu quả, Sunlighten Infrared Sauna giúp thải độc, giảm cân, tăng cường đề kháng, sức khỏe tim mạch, phục hồi cơ bắp, ngủ ngon, ngăn ngừa lão hóa… Trên cơ sở khoa học vững chắc, công nghệ này của Reset đã được hoàn thiện như một thiết bị an toàn và hiệu quả bậc nhất trên thị trường hiện nay.

Cư dân của The Filmore Da Nang cũng được sử dụng Sunlighten Infrared Sauna mà không cần phải đi đâu xa.

Đây là một phần trong năng lực đáp ứng của Filmore Development trước phong cách sống thịnh vượng (wellness lifestyle) mà cư dân thượng lưu đang yêu chuộng. Trong xu hướng chung về nâng cao chất lượng cuộc sống, mỗi người đều khao khát cơ hội được an cư trong những môi trường giúp họ chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm có chiều sâu. Do đó, những nhu cầu cụ thể như được ngủ ngon, xoa dịu căng thẳng, được sống lành mạnh mỗi ngày từ trong chính ngôi nhà của mình đã trở nên hết sức thiết yếu.

Ông Ian Cunningham, Giám đốc điều hành của Reset, chia sẻ: "Cư dân hiện đại ở các thị trường phát triển rất đề cao những môi trường sống mang lại giá trị vượt trội, đáp ứng cho phong cách sống thịnh vượng khi quyết định mua nhà. Việc Filmore Development triển khai các công nghệ như Nucalm và Sunlighten Infrared Sauna vào The Filmore Da Nang thể hiện tầm nhìn tiên phong và nỗ lực nâng tầm trải nghiệm cho cư dân thượng lưu tại Việt Nam".

Công nghệ tối tân như Nucalm cũng đã đến tầm tay mọi cư dân của The Filmore Da Nang.

Bằng chiến lược kiến tạo những không gian sống theo tiêu chuẩn và xu hướng trên, Filmore Development sẽ mang đến cho cư dân của The Filmore Da Nang một cuộc sống hài hòa toàn diện về sức khỏe thể lý, tâm lý và tinh thần.

"Chúng tôi chăm chút từng chi tiết để đảm bảo rằng mỗi cư dân đều sẽ thực sự được sống thoải mái, khỏe mạnh và hạnh phúc trong những căn hộ do chúng tôi tạo nên. Dưới những ngôi nhà mang dấu ấn Filmore, sự an nhiên, giấc ngủ sâu, hóa giải căng thẳng, bù đắp năng lượng và chăm sóc vẻ đẹp từ thế chất đến tinh thần sẽ là tiêu chuẩn mặc nhiên" - CEO của Filmore Development, ông Andy Han, diễn giải.

Hệ tiện ích well-ness by well-tech của The Filmore Da Nang còn cung cấp cho cư dân nhiều dịch vụ và cơ hội chăm sóc sức khỏe khác như hồ bơi nước ấm vô cực, phòng tập thể thao với trang thiết bị theo công nghệ mới nhất… Cùng với không gian sống sense of life đầy sinh động và mới mẻ, The Filmore Da Nang được kỳ vọng góp phần nâng cao tiêu chuẩn phục vụ tiện ích và chăm sóc cư dân của các dự án hạng sang tại Đà Nẵng khi được chính thức đưa vào vận hành.

Phòng gym của The Filmore Da Nang đang được trang bị những công nghệ tốt nhất cho tập luyện và quản lý sức khỏe.

Ông Andy Han cũng nhấn mạnh bên cạnh Nucalm và Sunlighten Infrared Sauna từ Reset, Filmore Development còn tiếp tục hợp tác với nhiều đối tác công nghệ khác để hoàn thiện tối ưu hệ tiện ích đỉnh cao cho The Filmore Da Nang và các dự án mới sắp tới của mình.

Thông tin thêm về The Filmore Da Nang tại website: https://filmore.com.vn, hotline: 0937 883 888 hoặc tham quan sales gallery của dự án tại lô B10 – B11, đường 2/9, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.