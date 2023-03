First Real đặt kế hoạch 2023 doanh thu đạt 600 tỷ đồng

Đại hội đã tổng kết hoạt động của First Real năm 2022 và thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023, cũng như các báo cáo và tờ trình khác, khẳng định những nỗ lực của Công ty trong một năm khó khăn chung của cả nền kinh tế với mục tiêu chiến lược cho những năm tiếp theo.



Năm 2022, tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động, lạm phát tăng cao, giá xăng dầu, nguyên vật liệu biến động mạnh, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực. Là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản. Nền kinh tế biến động mạnh mẽ đã ảnh hưởng đến quá trình đầu tư, thi công xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư của công ty.

Với sự chủ động đưa ra các giải pháp trước những diễn biến bất thường của nền kinh tế, Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBNV First Real đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đề ra của năm 2022 với những kết quả khả quan.

Trong năm 2022, First Real ghi nhận doanh thu thuần, đạt 384.512.017.497 đồng và đạt 85% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua, lợi nhuận sau thuế đạt 114.590.708.716 đồng và đạt 95% kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Cũng tại Đại hội, kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023 đã được thông qua. Theo đó, First Real đã đặt kế hoạch doanh thu 600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng. Ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và mở rộng thị trường, First Real sẽ hoàn thiện cơ cấu tổ chức và cơ chế vận hành, quản trị công ty.

Ngoài ra, tại đại hội First Real cũng trình cổ đông miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với ông Thân Hà Nhất Thống và đồng thời bầu bổ sung thay thế ông Lê Tuấn vào vị trí thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ mới.

Chia sẻ tại đại hội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Địa Ốc First Real cho biết: "Tính đến hiện tại, First Real vẫn đang đảm bảo nguồn thu từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn vốn khác cho việc trả nợ ngắn hạn. Kết quả kinh doanh và các nghiệp vụ của First Real đều được kiểm soát chéo, minh bạch hóa và hoàn toàn đảm bảo cho hoạt động ổn định, liên tục của First Real. Với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp cùng với các dự án chất lượng, vừa túi tiền, hướng đến người dân có nhu cầu ở thực, First Real hoàn toàn có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của khách hàng: Từ các dự án đất nền đến các chung cư, cao ốc văn phòng, nhà ở,...trong năm 2023".

Trước đó, để tăng cường năng lực về vốn, công ty đã công bố sẽ tăng thêm vốn điều lệ thêm 89.228.450.000 đồng theo hình thức phát hành cổ phiếu để trả cho cổ đông hiện hữu. Như vậy sau khi tăng, First Real sẽ có vốn điều lệ hơn 535.378.600.000 đồng.

Kết thúc đại hội, với tinh thần làm việc tích cực, khẩn trương, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thành công tốt đẹp, toàn bộ các tờ trình đã được các cổ đông thông qua với sự nhất trí cao.

Trên thị trường, cổ phiếu FIR là một trong số ít cổ phiếu duy trì được đà tăng trưởng tương đối vững chắc so với đầu năm, ngược dòng xu hướng điều chỉnh mạnh của thị trường chung.