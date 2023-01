Ford tăng trưởng doanh số kỷ lục 2 tháng liên tiếp, đơn vị phân phối kỳ vọng kết quả kinh doanh khả quan

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường tính đến hết tháng 11/2022 đạt 369.344 xe, tăng 43% so với 2021. Trong đó, xe ô tô du lịch tăng 63%; xe thương mại tăng 0,3% và xe chuyên dụng giảm 9% so với năm 2021.



Tính đến hết tháng 11/2022, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước tăng 41%, trong khi xe nhập khẩu tăng 46% so với cùng kì năm ngoái.

Danh sách top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 11/2022 có sự thay đổi thứ hạng đáng kể khi Ford lần đầu tiên có cả 3 mẫu xe cùng lọt Top, trong khi Huyndai tụt hạng 2 mẫu xe hot. Dòng xe bán chạy nhất của Ford vẫn là “vua bán tải” Ranger thế hệ mới, duy trì vị trí dẫn đầu trong 10 năm qua với doanh số 1.995 chiếc bán ra trong tháng 11, chiếm hơn 60% thị phần của phân khúc.

Từ tháng 11, Ford cũng chính thức bàn giao tới khách hàng dòng xe Territory Thế Hệ Mới (dòng xe C-SUV mới nhất được xuất xưởng tại nhà máy Hải Dương) hứa hẹn mang đến thành công về mặt doanh số cho Ford trong năm nay.

Trước đó, tháng 10 cũng được xem là tháng kinh doanh thành công nhất trong lịch sử của Ford khi doanh số đạt 4.012 xe bán ra, tăng trưởng 38% so với tháng trước và 20,7% so với cùng kỳ, cùng với đó là sự dẫn đầu trong các phân khúc tương ứng của 4 dòng xe hoàn toàn mới và thế hệ mới được Ford ra mắt trong năm nay.

Trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp chuyên phân phối xe Ford với thị phần số 1 là CTCP City Auto (CTF) cũng đang ghi nhận doanh số ấn tượng trong quý 3 khi có nhiều phiên bản xe Ford được nâng cấp mẫu mã, đồng thời sản lượng cung ứng cải thiện đã giải quyết được lượng khách hàng chờ xe từ đầu năm 2022 đến nay. Cụ thể, CTF ghi nhận doanh thu thuần 1.486 tỷ đồng, gấp 4,36 lần cùng kỳ. Điều này khá dễ hiểu khi quý 3 năm nay, nguồn cung tăng lên tốt, trong khi cùng kỳ tất cả các DN đều gặp khó khăn do giãn cách xã hội.

Kết quả, công ty ghi nhận lãi trước thuế 47 tỷ đồng, lãi sau thuế công ty mẹ 38 tỷ đồng, vượt trội so với số lỗ hơn 7 tỷ đồng trong quý 3/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần CTF ghi nhận 4.050 tỷ đồng, lợi nhuận gộp 338 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ mức 6,6% lên 8,34%. Lãi ròng 74 tỷ đồng, tăng 797% so với 9 tháng năm 2021.

Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 52% kế hoạch doanh thu và 75% lợi nhuận cả năm. Dự báo, với sản lượng xe Ford bán ra tăng mạnh như số liệu tháng 10 và 11 kể trên, đơn vị phân phối như CTF sẽ có kết quả kinh doanh tích cực.

Cũng là đơn vị phân phối xe đang niêm yết trên TTCK, CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HAX) – chuyên phân phối xe Mercedes cũng có kì kinh doanh ấn tượng trong 9 tháng với doanh số 5.177 tỷ đồng, tăng 52%, lãi trước thuế 241 tỷ đồng, tăng 445%, vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm 13%.

Thêm một doanh nghiệp phân phối xe ô tô là CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, SVC), theo lãnh đạo công ty, năm 2022, nhờ thị trường kinh doanh ô tô tăng trưởng cùng chiến lược đột phá đã giúp Savico có những kết quả kinh doanh khá tốt.

Mới đây, trong nội dung ĐHCĐ bất thường, Savico dự kiến xe hệ thống bán ra trong năm 2022 đạt 42.572 xe, tăng 39% so với cùng kỳ. Doanh thu hợp nhất dự kiến đạt 20.998 tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch, tăng trưởng 48% so với năm 2021, nếu tính doanh thu hợp cộng của các công ty con, công ty liên kết dự kiến đạt khoảng 34.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất dự kiến đạt 633 tỷ đồng, vượt 147% kế hoạch, tăng trưởng 152% so với cùng kỳ.