Fortune SEA 500 'gọi tên' SHB, thương hiệu vươn tầm quốc tế

Ngày 18/6, Tạp chí Fortune lần đầu tiên công bố danh sách 500 tập đoàn tài chính, doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo doanh thu (Fortune Southeast Asia 500 - Fortune SEA 500). Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) xếp thứ 137 tại Đông Nam Á và thứ 17 trong các tổ chức tài chính, doanh nghiệp của Việt Nam xuất hiện trong danh sách.



Tại Việt Nam, SHB thuộc TOP 4 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất cả nước với nền tảng tài chính vững vàng và chiến lược kinh doanh hiệu quả hàng đầu. Cổ phiếu SHB thuộc VN30 – nhóm cổ phiếu vốn hóa hàng đầu với thanh khoản lớn trên thị trường chứng khoán.

Tính đến 31/03/2024, tổng tài sản của SHB vượt 621.000 tỷ đồng, vốn điều lệ đạt 36.194 tỷ đồng; huy động vốn từ tổ chức kinh tế và cá nhân hơn 481.800 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng hơn 452.800 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 4.017 tỷ đồng trong quý I/2024, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023, thực hiện 35% kế hoạch năm. Đây là mức lợi nhuận quý I cao nhất trong lịch sử của SHB. Chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện giúp Ngân hàng tối ưu quy trình vận hành, nâng cao năng suất, đưa tỷ lệ chi phí trên tổng thu nhập (CIR) xuống thấp nhất toàn ngành.

Khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, SHB thực thi các chính sách quản lý rủi ro chặt chẽ. Các hệ số an toàn vốn, quản trị rủi ro luôn tuân thủ tốt hơn so với quy định của Ngân hàng Nhà nước, quản lý rủi ro thanh khoản theo chuẩn Basel II và Basel III.

Cuối tháng 4, SHB được tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s giữ nguyên mức xếp hạng tín nhiệm B1, cho thấy tính hiệu quả, an toàn và bền vững của hoạt động kinh doanh Ngân hàng tiếp tục được củng cố trong bối cảnh thị trường nhiều biến động.

Với nền tảng vững vàng và chiều sâu văn hóa, kiên định với định hướng phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả, liên tục nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, mô hình hiện đại, SHB đang viết tiếp hành trình Đổi mới – Trách nhiệm – Hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực, quốc tế. Xuất hiện trong danh sách Fortune SEA 500 là minh chứng rõ nét cho tầm vóc của SHB trên thị trường.

Nửa đầu năm 2024, SHB liên tiếp giành những giải thưởng quan trọng từ các tổ chức uy tín trong nước và thế giới như: "Ngân hàng có tác động ESG tích cực nhất Việt Nam" (Biggest ESG Impact – Banks in Vietnam); "Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam" (Best Commercial Bank – SME in Vietnam) và "Ngân hàng có môi trường làm việc Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập (DEI) nhất Việt Nam" (Most DEI Progressive – Banks in Vietnam); "Ngân hàng có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất" năm 2024…

Các sản phẩm/dịch vụ của Ngân hàng cũng ghi dấu ấn đặc biệt khi giúp SHB trở thành ngân hàng đầu tiên của Việt Nam giành cú đúp giải thưởng Digital CX Awards 2024 tại 2 hạng mục là Outstanding Digital CX - Cash Management Platform (Trải nghiệm trên nền tảng số nổi bật nhất - hạng mục Nền tảng quản lý dòng tiền) cho sản phẩm Dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh Slink và Best Technology Implementation for Digital CX (Áp dụng công nghệ tốt nhất cho trải nghiệm số) với giải pháp Hệ thống phê duyệt tín dụng tự động ACAS.

Đại diện SHB chia sẻ: "Xuất hiện với thứ hạng 137 trong danh sách Fortune SEA 500 và các giải thưởng SHB đạt được trong thời gian qua một lần nữa khẳng định vị thế của Ngân hàng trên thị trường khu vực và quốc tế. Những dấu ấn đó là kết quả của chiến lược đúng đắn, rõ ràng từ Ban lãnh đạo Ngân hàng với định hướng lâu dài, luôn có sự khác biệt, phù hợp theo từng giai đoạn. Hiện nay, Ngân hàng đang thực hiện những thay đổi mạnh mẽ và toàn diện theo Chiến lược Chuyển đổi 2024-2028 dựa trên 4 trụ cột và 6 giá trị văn hóa cốt lõi để đạt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ".

Giai đoạn 2024-2028, SHB đang tập trung nguồn lực để triển khai Chiến lược Chuyển đổi mạnh mẽ, toàn diện dựa trên 4 trụ cột: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số và kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi "Tâm – Tin – Tín –Tri – Trí – Tầm".

Ngân hàng đặt mục tiêu chiến lược trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả; Ngân hàng Số được yêu thích nhất; Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh.

SHB sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, xã hội trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đóng góp vào tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn của Quốc gia, hưởng ứng Chiến lược Phát triển năng lượng tái tạo của Chính phủ đến năm 2050, tham gia các công tác xã hội từ thiện, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn…