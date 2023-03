Four Seasons The Nam Hai: Hành trình về với thiên nhiên, văn hóa và con người

Từ "Lời tự tình gửi Đất Mẹ" đến giá trị bền vững được hiện thực hóa



Một trong những hoạt động tạo nên dấu ấn của Four Seasons The Nam Hai, Hội An ắt hẳn sẽ là nghi thức Chúc Mẹ Trái Đất Ngủ Ngon vào buổi tối tại Heart Of The Earth Spa. Trong âm thanh chén hát pha lê ngân nga ở tần số 432 Hz – xung nhịp hài hòa của tự nhiên, giữa khung cảnh hoàng hôn an bình và khúc ca chân phương của người hướng dẫn, mỗi du khách sẽ được tự mình viết "Lời tự tình gửi Đất Mẹ", thắp sáng đèn hoa đăng và thả lời ước nguyện xuống hồ sen. Nghi thức thể hiện tấm chân tình, mong muốn điều tốt đẹp nhất của những người con với Mẹ Thiên Nhiên.

Tuy nhiên, mọi lời chúc tụng đều sẽ trở thành một đóa phù dung – xinh đẹp nhưng chớm tàn – nếu không đi kèm nỗ lực để biến nguyện ước thành hiện thực. Với Four Seasons The Nam Hai, Hội An, cố gắng để trao đi các giá trị tốt đẹp nhất cho Đất Mẹ đã được con người nơi đây tâm tư và lan tỏa trong khắp mọi góc cạnh của Khu nghỉ dưỡng.

Ẩn mình dưới rặng dừa bạt ngàn trải dài bên bãi biển Hà My – Một trong những "bãi biển đẹp nhất hành tinh" theo đánh giá của Forbes, Four Seasons The Nam Hai, Hội An đã và đang tạo dựng cho mình một triết lý hoạt động gắn liền với thiên nhiên. Đến hiện tại, Khu nghỉ dưỡng đã trồng và tỉ mẩn chăm sóc 4.500 cây dừa. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp bóng mát, những cây dừa này còn được Khu nghỉ dưỡng tận dụng để tạo nên nguồn nguyên liệu cho các món ăn và thức uống được phục vụ. Dừa đã trở thành thức quà đặc sản và cũng là biểu tượng đặc trưng mà Four Seasons The Nam Hai, Hội An trân quý.

Không dừng lại ở những hàng dừa tươi xanh, Khu nghỉ dưỡng còn sở hữu một khu vườn riêng trồng rau hữu cơ và các loại cây ăn quả phổ biến như xoài, đu đủ… chuyên cung cấp nguyên liệu cho các nhà hàng tại đây. Bên cạnh đó, khu vườn này còn là cơ sở cho việc thành lập Học viện Ẩm thực The Nam Hải. Tham gia các khóa học nấu ăn tại Học viện, du khách sẽ được giới thiệu về bề dầy lịch sử ẩm thực lâu đời qua nhiều thế kỷ của vùng đất này, kể câu chuyện về các nguyên liệu tự trồng trong vườn nhà, các hiểu biết sâu sắc của người đầu bếp địa phương về hương vị truyền thống và các kỹ thuật chế biến độc đáo.

Nâng niu con người và niềm kính ngưỡng với văn hóa địa phương

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động kết nối với thiên nhiên, các giá trị nhân văn về văn hóa và con người bản địa cũng được Four Seasons The Nam Hai, Hội An rất mực chú trọng. Thực tế, toàn bộ khu nghỉ dưỡng được xây dựng trên mảnh đất vốn là làng chài với Miếu Thành Hoàng, một ngôi miếu cổ của ngư dân từ thế kỷ 19, tọa lạc trong khuôn viên. Four Seasons đã xem ngôi miếu là một biểu tượng văn hóa cần trân trọng và giữ gìn. Vào ngày 15 và 30 âm lịch hằng tháng, dịp giao thừa và Tết Nguyên đán, các nghi lễ cầu bình an, tài lộc hay tạ ơn cho các hải trình xa khơi vẫn diễn ra đều đặn với sự tham gia của đông đảo du khách lẫn ngư dân trong vùng.

Song song đó, nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của du lịch địa phương, Four Seasons The Nam Hai, Hội An đã tổ chức nhiều hoạt động và chương trình du ngoạn khám phá nền văn hóa đa sắc màu cùng các danh lam, thắng cảnh miền Trung cho du khách đang nghỉ dưỡng tại đây. Nhiều địa điểm nổi bật như Phố cổ Hội An, Làng rau Trà Quế… đã được thêm vào lịch trình khám phá hằng ngày dành cho du khách.

Có một điều đặc biệt mà bất kỳ du khách người Việt nào ghé thăm Four Seasons The Nam Hai, Hội An sẽ dễ dàng nhận ra, Khu nghỉ dưỡng luôn ưu tiên việc tuyển dụng các nhân sự bản địa, với chất giọng Quảng Nam đặc trưng. 100 căn biệt thự sang trọng với kiến trúc lấy cảm hứng và vận dụng hài hòa các nguyên tắc Phong Thủy cổ xưa của người Việt của Four Seasons The Nam Hai, Hội An đều có quản gia riêng. Những quản gia này cùng là người địa phương, được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Phương ngữ trong giao tiếp của họ khiến người nghe luôn cảm thấy thiện cảm, chân thành và gần gũi.

Đến với Four Seasons The Nam Hai, Hội An là chọn đến với một kỳ nghỉ dưỡng của sự chữa lành từ bên trong – khi kết nối với thiên nhiên, văn hóa và con người bên trong bạn được thắt chặt gần gũi hơn bao giờ hết. Nếu đã quá bận lòng với những chuyển xoay không ngừng của cuộc sống, hãy thử một lần đến với miền đất lành này để lắng mình và trải nghiệm những điều tưởng chừng rất bình dị nhưng cũng đầy sự mới mẻ.