FPT akaBot giành giải thưởng quốc tế uy tín trong lĩnh vực ngân hàng

akaBot là giải pháp duy nhất của Việt Nam đạt giải trong The Global BankTech. Bên cạnh nền tảng tự động hóa Make in Vietnam, lễ trao giải năm 2023 cũng có sự góp mặt của nhiều giải pháp đến từ các tập đoàn công nghệ và doanh nghiệp tài chính tên tuổi lớn từ Mỹ, Châu Âu và Châu Á như: Moody’s Analytics, Comarch, Avaloq, Azentio, Bank of Singapore,... "Là giải pháp 100% được phát triển bởi đội ngũ và nguồn lực Việt Nam, chúng tôi rất vinh dự khi được The Digital Banker trao giải cùng nhiều đơn vị tên tuổi khác. Việc được ghi nhận là giải pháp tự động hóa xuất sắc nhất là động lực cũng như bước đệm lớn để akaBot mở rộng thị trường quốc tế, với tầm nhìn trở thành Top 3 Đối tác siêu tự động hóa ở Châu Á trong 5 năm tới" - Ông Bùi Đình Giáp, CEO FPT akaBot phát biểu trong lễ trao giải.

Bắt đầu được tổ chức từ năm 2018, The Digital Banker Awards được coi là một trong những giải thưởng uy tín trên quy mô toàn cầu để tôn vinh thành tích và sự đổi mới sáng tạo của các doanh nghiệp, tổ chức trong ngành tài chính ngân hàng. Global BankTech Awards là giải thưởng riêng nằm trong khuôn khổ The Digital Banker Awards nhằm vinh danh các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ trên toàn thế giới với những giải pháp xuất sắc đã góp phần tối ưu và thúc đẩy năng suất công việc của các doanh nghiệp tài chính ngân hàng. Đội ngũ chuyên gia đánh giá và ban giám khảo các giải thưởng trong The Digital Banker Awards đến từ các tập đoàn cố vấn, tài chính hàng đầu thế giới như: KPMG, PwC, Ernst & Young, Bain & Company, Forrester, Deloitte, Fuji Xerox…

Đội ngũ chuyên gia và ban giám khảo đến từ các tập đoàn chuyên môn có tên tuổi hàng đầu thế giới

Ban giám khảo nhận định "akaBot có khả năng kiến tạo môi trường làm việc số và cung cấp nguồn nhân lực số, giúp thúc đẩy sự dịch chuyển số của ngành tài chính - ngân hàng Việt Nam". Với hơn 5,000 robot ảo được ứng dụng tại hơn 20 ngân hàng nhờ công nghệ lõi RPA, akaBot đã giúp hàng nghìn nghiệp vụ được tự động hóa hoàn toàn, tiết kiệm tới 60% thời gian xử lý quy trình, nâng mức tỉ lệ lợi nhuận trên chi phí (ROI) của các ngân hàng lên gần 300% khi tối ưu được các chi phí nhân sự và nguồn lực khác.

akaBot chiến thắng hạng mục "Giải pháp tự động hóa xuất sắc nhất cho ngân hàng bán lẻ"

Đây không phải lần đầu sản phẩm Make in VietNam này giành được giải thưởng trong lĩnh vực Tài chính - ngân hàng. Trước đây, giải pháp cũng từng được vinh danh "Tự động hóa quy trình tốt nhất" tại The Asian Banker Awards 2021 cùng ngân hàng TPBank - Một trong những khách hàng chiến lược của akaBot trong các dự án triển khai RPA. Giai đoạn 2022-2023, việc tự động hóa quy trình bằng robot ảo với TPBank đã nâng lên tầm cao mới, giúp thực hiện các tác vụ phức tạp hơn, tích hợp quản trị để tương tác với các phần mềm khác nhau. Hiện tại ở TPBank có hơn 300 trợ lý ảo của akaBot đang hoạt động, dự kiến sẽ lên tới hơn 500 robot trong năm tới.

Các giải thưởng quốc tế của akaBot (https://akabot.com/) đã góp phần khẳng định chất lượng và tiềm năng của công nghệ Việt Nam trong giấc mơ vươn tầm thế giới. Là một trong những giải pháp mũi nhọn của tập đoàn FPT, akaBot hướng tới mục tiêu triển khai ít nhất 01 robot ảo trong mỗi doanh nghiệp Việt Nam và mở rộng thị trường tại 50 quốc gia trên toàn thế giới.

Để thực hiện được tầm nhìn này, đội ngũ phát triển akaBot thông báo tích hợp thêm công nghệ mới như Trí tuệ nhân tạo (AI), Xử lý dữ liệu thông minh (IDP), Trích Xuất Văn Bản Bằng Hình Ảnh (OCR) hoặc Máy học (Machine Learning)... nhằm xử lý được yêu cầu phức tạp của khách hàng, tấn công sâu rộng vào các thị trường tiềm năng trên toàn cầu.

Tại thị trường quốc tế, akaBot được lựa chọn bởi các doanh nghiệp trong làn sóng chuyển đổi nền tảng tự động hóa. Theo Blueprint, 74% doanh nghiệp đang lên kế hoạch hoặc đang trong quá trình chuyển đổi sang một nền tảng RPA khác đến từ các nhà cung cấp Châu Á trong giai đoạn 2023-2024 với lợi thế lớn về chi phí đầu tư, nguồn lực tối ưu và thời gian chuyển đổi nhanh chóng. Trong quá trình triển khai dịch vụ thực tế cho một doanh nghiệp sản xuất với quy mô hơn 2,000 nhân viên ở Đức, akaBot đã tiến hành chuyển đổi gần 30 quy trình tự động hóa từ nền tảng RPA cũ chỉ trong 1 tháng, giúp tiết kiệm 60% chi phí và đặc biệt không gây ra bất kì gián đoạn nào trong vận hành doanh nghiệp. "Tổng chi phí mua license và chi phí chuyển đổi nền tảng RPA của chúng tôi được giữ nguyên, thậm chí thấp hơn chi phí đầu tư cho nền tảng cũ. Trong đó, tất cả tài liệu quy trình RPA đều được akaBot lưu trữ lại để đội kĩ thuật nội bộ sử dụng trong tương lai. Chúng tôi đánh giá cao hiệu quả thu hồi vốn khi sử dụng giải pháp tự động hóa từ FPT" - Đại diện doanh nghiệp trên chia sẻ.