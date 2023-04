FPT báo lãi sau thuế quý 1 hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ

Tập đoàn FPT (mã FPT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu 11.681 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Giá vốn hàng bán tăng 23% lên 7.113 tỷ đồng, lợi nhuận gộp tăng 16% lên 4.567 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính của FPT đạt 676 tỷ đồng, tăng 63% so với quý 1 năm trước nhờ cổ tức, lợi nhuận được chia. Chi phí tài chính tăng 86%, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang so với cùng kỳ.

Kết quả, FPT thu về 2.120 tỷ đồng lãi trước thuế và 1.809 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt 19% và 18% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 21% lên 1.493 tỷ đồng, EPS được cải thiện từ 1.136 đồng lên 1.361 đồng.

Theo giải trình của FPT, đà tăng trưởng trong quý này chủ yếu đến từ tăng trưởng của khối công nghệ và khối viễn thông.

Doanh thu khối công nghệ tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6.843 tỷ đồng. Trong đó, mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đem về doanh thu 5.435 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 889 tỷ đồng, tăng lần lượt 32% và 33% so với cùng kỳ do được thúc đẩy bởi đà tăng đến từ thị trường nhật và APAC.

Doanh thu khối viễn thông tăng 9,2% lên 3.790 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 3,2% lên 724 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng trưởng của mảng dịch vụ viễn thông.

Năm 2023, doanh nghiệp này đặt mục tiêu doanh thu 52.289 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 9.055 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, FPT đã hoàn thành 22% kế hoạch doanh thu và 23% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 31/3, tổng tài sản của FPT đạt 50.741 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Các khoản tiền và tương đương tiền giảm 49% so với thời điểm cuối năm ngoái xuống còn 3.289 tỷ đồng, chủ yếu do khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn không qúa 3 tháng giảm mạnh từ 2.559 tỷ đồng xuống còn 221 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 13.883 tỷ đồng, trong đó đến 99% là tiền gửi có kỳ hạn. Như vậy tổng lượng tiền và tương đương tiền FPT đang nắm giữ tính đến cuối tháng 3 là khoảng 17.172 tỷ đồng, chiếm gần 1/3 tổng tài sản.

Mặt khác, công ty cũng đang vay nợ đến hơn 23.679 tỷ đồng, trong đó nợ vay ngắn hạn là 23.043 tỷ đồng, giảm1.478 tỷ so với hồi đầu năm.