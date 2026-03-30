FPT đề xuất cùng Gia Lai xây dựng trung tâm AI, đầu tư hạ tầng công nghệ và giáo dục

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã trình bày tham luận về định hướng phát triển địa phương thành trung tâm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo của khu vực, trong bối cảnh AI đang thay đổi mạnh mẽ cấu trúc của nền kinh tế và xã hội.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, đại diện Chính phủ cùng nhiều đại sứ và cơ quan ngoại giao tại Việt Nam. Đây cũng là dịp để địa phương quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác phát triển kinh tế.

Đại diện FPT nhận hợp tác thúc đẩy đột phá phát triển Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Trương Gia Bình, AI đang bước vào giai đoạn có thể tái định nghĩa cách vận hành của nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục và xã hội. Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra không còn là có ứng dụng AI hay không, mà là ai sẽ làm chủ công nghệ và ai sẽ bị bỏ lại phía sau.

Ông cho rằng giáo dục sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Một trong những đề xuất được đưa ra là đưa AI vào giảng dạy trên toàn bộ hệ thống giáo dục, từ phổ thông đến đại học, theo hướng "học AI và học bằng AI", nhằm hình thành lực lượng nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ trong tương lai.

"FPT cam kết sẽ đồng hành với Gia Lai để phát triển các trụ cột chiến lược, làm theo cách riêng của Gia Lai. Vì Gia Lai không chỉ phục vụ Gia Lai mà phải tạo ra giá trị cho Việt Nam và cho thế giới", ông Trương Gia Bình chia sẻ tại sự kiện.

Trong khuôn khổ hội nghị, FPT và UBND tỉnh Gia Lai đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030. Theo đó, FPT dự kiến tham gia nghiên cứu, tư vấn và hỗ trợ triển khai các dự án liên quan đến nhiều lĩnh vực công nghệ như AI, bán dẫn, dữ liệu, Internet vạn vật (IoT), an ninh mạng, công nghệ lượng tử, robot và các hệ thống tự hành.

Hai bên cũng ký bản ghi nhớ nhằm nghiên cứu cơ hội đầu tư Khu công nghệ số tập trung Long Vân với tổng vốn dự kiến khoảng 613 tỷ đồng. Ngoài ra, các dự án giáo dục tại Quy Nhơn và Pleiku cũng đang được hai bên khảo sát để tìm kiếm cơ hội triển khai trong thời gian tới.

Bên lề hội nghị, FPT trưng bày một số nền tảng và giải pháp công nghệ dành cho chính quyền và doanh nghiệp, bao gồm hệ thống giám sát vận hành, quản lý điểm bán và các giải pháp quản trị từ xa – những công cụ được xem là cần thiết trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng số hóa.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc hợp tác với các địa phương trong các chương trình khoa học công nghệ và chuyển đổi số là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái công nghệ trong nước, đồng thời thúc đẩy mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và công nghệ.