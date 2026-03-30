Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

FPT đề xuất cùng Gia Lai xây dựng trung tâm AI, đầu tư hạ tầng công nghệ và giáo dục

Theo Bình Minh | 30-03-2026 - 07:57 AM | Kinh tế số

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Gia Lai 2026, FPT đề xuất định hướng phát triển tỉnh Gia Lai thành trung tâm công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) của khu vực, đồng thời ký thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số, hạ tầng công nghệ và giáo dục giai đoạn 2026–2030.

FPT đề xuất cùng Gia Lai xây dựng trung tâm AI, đầu tư hạ tầng công nghệ và giáo dục- Ảnh 1.

Tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, Chủ tịch FPT Trương Gia Bình đã trình bày tham luận về định hướng phát triển địa phương thành trung tâm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới sáng tạo của khu vực, trong bối cảnh AI đang thay đổi mạnh mẽ cấu trúc của nền kinh tế và xã hội.

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch Quốc gia – Gia Lai 2026, với sự tham dự của lãnh đạo Trung ương, đại diện Chính phủ cùng nhiều đại sứ và cơ quan ngoại giao tại Việt Nam. Đây cũng là dịp để địa phương quảng bá tiềm năng, thu hút đầu tư và mở rộng hợp tác phát triển kinh tế.

FPT đề xuất cùng Gia Lai xây dựng trung tâm AI, đầu tư hạ tầng công nghệ và giáo dục- Ảnh 2.

Đại diện FPT nhận hợp tác thúc đẩy đột phá phát triển Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030.

Theo ông Trương Gia Bình, AI đang bước vào giai đoạn có thể tái định nghĩa cách vận hành của nhiều lĩnh vực như kinh tế, giáo dục và xã hội. Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra không còn là có ứng dụng AI hay không, mà là ai sẽ làm chủ công nghệ và ai sẽ bị bỏ lại phía sau.

Ông cho rằng giáo dục sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Một trong những đề xuất được đưa ra là đưa AI vào giảng dạy trên toàn bộ hệ thống giáo dục, từ phổ thông đến đại học, theo hướng "học AI và học bằng AI", nhằm hình thành lực lượng nhân lực có khả năng làm chủ công nghệ trong tương lai.

"FPT cam kết sẽ đồng hành với Gia Lai để phát triển các trụ cột chiến lược, làm theo cách riêng của Gia Lai. Vì Gia Lai không chỉ phục vụ Gia Lai mà phải tạo ra giá trị cho Việt Nam và cho thế giới", ông Trương Gia Bình chia sẻ tại sự kiện.

Trong khuôn khổ hội nghị, FPT và UBND tỉnh Gia Lai đã ký thỏa thuận hợp tác nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030. Theo đó, FPT dự kiến tham gia nghiên cứu, tư vấn và hỗ trợ triển khai các dự án liên quan đến nhiều lĩnh vực công nghệ như AI, bán dẫn, dữ liệu, Internet vạn vật (IoT), an ninh mạng, công nghệ lượng tử, robot và các hệ thống tự hành.

Hai bên cũng ký bản ghi nhớ nhằm nghiên cứu cơ hội đầu tư Khu công nghệ số tập trung Long Vân với tổng vốn dự kiến khoảng 613 tỷ đồng. Ngoài ra, các dự án giáo dục tại Quy Nhơn và Pleiku cũng đang được hai bên khảo sát để tìm kiếm cơ hội triển khai trong thời gian tới.

FPT đề xuất cùng Gia Lai xây dựng trung tâm AI, đầu tư hạ tầng công nghệ và giáo dục- Ảnh 3.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT trình bày tham luận về định hướng xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm công nghệ số, trí tuệ nhân tạo.

Bên lề hội nghị, FPT trưng bày một số nền tảng và giải pháp công nghệ dành cho chính quyền và doanh nghiệp, bao gồm hệ thống giám sát vận hành, quản lý điểm bán và các giải pháp quản trị từ xa – những công cụ được xem là cần thiết trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng số hóa.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc hợp tác với các địa phương trong các chương trình khoa học công nghệ và chuyển đổi số là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái công nghệ trong nước, đồng thời thúc đẩy mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, đổi mới sáng tạo và công nghệ.

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một sản phẩm bị AI biến thành 'vai phụ' bỗng trở thành tâm điểm mới trong cuộc đua công nghệ, khiến Nvidia, Meta hay OpenAI cũng phải run sợ

Đừng lo AI làm kỹ sư CNTT thất nghiệp, các ông lớn công nghệ thế giới đang nói ngược lại

Thực sự có freeship trên sàn thương mại điện tử không? Hay tất cả chúng ta đều bị nhà bán hàng "đánh lừa"?

07:30 , 30/03/2026
Các thuật toán gây nghiện của các mạng xã hội

17:30 , 29/03/2026
Bắt 343 người Việt Nam ở Campuchia lừa đảo xuyên quốc gia

16:33 , 29/03/2026
Tỷ phú Bill Gates điểm tên 3 NGHỀ khiến AI cũng phải chịu thua: Là “bát cơm vàng” nhưng không dành cho số đông

15:30 , 29/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên