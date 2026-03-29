Tỷ phú Bill Gates điểm tên 3 NGHỀ khiến AI cũng phải chịu thua: Là “bát cơm vàng” nhưng không dành cho số đông

Sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo không còn là viễn cảnh xa vời, mà đã trở thành một lực đẩy đang hiện hữu, len sâu vào mọi ngành nghề và âm thầm tái cấu trúc thị trường lao động với tốc độ chưa từng có.

Khi một bên coi AI là “đòn bẩy năng suất” mở ra kỷ nguyên tăng trưởng mới, thì ở chiều ngược lại, nỗi lo về một làn sóng thay thế lao động quy mô lớn cũng ngày càng rõ nét.

Theo tỷ phú công nghệ Bill Gates ngừoi sáng lập Tập đoàn Microsoft, những biến động này không còn nằm trên giấy hay trong các kịch bản dự báo. Chúng đang diễn ra từng ngày, từng giờ, buộc người lao động phải đánh giá lại vị thế của mình trong một “luật chơi” mới, nơi AI không chỉ hỗ trợ, mà đang dần trở thành nhân tố định hình cuộc chơi.

Tuy nhiên, giữa bức tranh nhiều biến động đó, tỷ phú Bill Gates cho rằng vẫn tồn tại những “vùng an toàn”, cụ thể là ba lĩnh vực mà AI khó có thể thay thế hoàn toàn, ít nhất ở thời điểm hiện tại.

1. Lập trình viên - Những “kiến trúc sư” đứng sau trí tuệ nhân tạo

Trong danh sách những nghề AI chưa thể thay thế, lập trình viên được Bill Gates xếp ở đầu bởi đây chính là lực lượng tạo ra nền tảng cho công nghệ này phát triển.

Nghe có vẻ nghịch lý khi AI ngày càng giỏi viết code, thậm chí có thể tự động hóa nhiều công đoạn trong lập trình, nhưng con người vẫn là yếu tố không thể thay thế. Lý do nằm ở chỗ, AI chỉ có thể hoạt động dựa trên những gì được thiết kế, huấn luyện và kiểm soát bởi con người.

Theo các phân tích, dù AI có thể hỗ trợ lập trình ở mức độ nhất định, nó vẫn thiếu khả năng tư duy hệ thống, sáng tạo và xử lý những vấn đề phức tạp trong thực tế. Những công việc như xây dựng kiến trúc phần mềm, tối ưu thuật toán hay xử lý lỗi ở mức sâu vẫn cần đến kinh nghiệm và trực giác của lập trình viên.

Không chỉ dừng lại ở việc “viết code”, lập trình viên còn đóng vai trò đảm bảo AI vận hành đúng hướng từ việc kiểm soát rủi ro, đảm bảo tính minh bạch đến việc điều chỉnh hệ thống khi phát sinh sai lệch. Nói cách khác, AI càng phát triển thì nhu cầu về những người hiểu và kiểm soát nó càng tăng.

Thực tế cũng cho thấy, các công cụ AI hiện nay chỉ giỏi trong việc xử lý những tác vụ lặp lại hoặc dựa trên mẫu có sẵn. Nhưng khi đối mặt với các bài toán mới, chưa có tiền lệ hoặc cần sự sáng tạo, con người vẫn là “bộ não chính” đứng sau mọi hệ thống.

Chính vì vậy, lập trình viên không chỉ là một nghề “khó bị thay thế”, mà còn có xu hướng trở thành trung tâm trong hệ sinh thái AI. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực đòi hỏi nền tảng kiến thức vững, khả năng học hỏi liên tục và tư duy logic cao, những yếu tố khiến không phải ai cũng có thể theo đuổi lâu dài.

2. Chuyên gia năng lượng - “xương sống” cho nền kinh tế mà AI khó thay thế

Nếu công nghệ là “bộ não” của kỷ nguyên mới, thì năng lượng chính là “hệ tuần hoàn” giúp mọi thứ vận hành. Và theo tỷ phú Bill Gates, đây là lĩnh vực mà AI khó có thể thay thế con người trong tương lai gần.

Lý do nằm ở tính chất đặc thù khi ngành năng lượng không chỉ là câu chuyện kỹ thuật, mà còn liên quan trực tiếp đến hạ tầng quốc gia, an ninh và các quyết định mang tính hệ thống. Từ vận hành nhà máy điện, quản lý lưới điện cho đến phát triển năng lượng tái tạo, mọi khâu đều đòi hỏi sự giám sát chặt chẽ và trách nhiệm cao từ con người.

AI có thể giúp tối ưu hóa quy trình, dự báo nhu cầu tiêu thụ hoặc phân tích dữ liệu lớn để nâng cao hiệu quả vận hành. Tuy nhiên, những quyết định quan trọng, đặc biệt trong các tình huống rủi ro hoặc khủng hoảng vẫn cần các chuyên gia đưa ra.

Đáng chú ý, trong bối cảnh thế giới đang chuyển dịch mạnh sang năng lượng sạch, nhu cầu về kỹ sư năng lượng, chuyên gia môi trường và nhà hoạch định chính sách ngày càng tăng. Đây là những vị trí không chỉ cần kiến thức chuyên môn sâu mà còn đòi hỏi khả năng đánh giá đa chiều - điều mà AI hiện chưa thể làm trọn vẹn.

Nói cách khác, AI có thể là “cánh tay phải”, nhưng con người vẫn là “người cầm lái” trong một lĩnh vực mang tính sống còn của nền kinh tế.

3. Sinh học – y sinh: Lĩnh vực mà trực giác và đạo đức con người vẫn là yếu tố cốt lõi

Bên cạnh công nghệ và năng lượng, sinh học và y học là lĩnh vực thứ ba được tỷ phú Bill Gates đánh giá là khó bị AI thay thế.

Trong những năm gần đây, AI đã chứng minh vai trò mạnh mẽ trong y học từ phân tích hình ảnh chẩn đoán, dự đoán bệnh lý cho đến hỗ trợ nghiên cứu thuốc mới. Tuy nhiên, tất cả những ứng dụng này chủ yếu dừng ở vai trò hỗ trợ, chứ chưa thể thay thế hoàn toàn con người.

Y học là lĩnh vực mà mỗi quyết định đều liên quan trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người. Điều này đòi hỏi không chỉ kiến thức chuyên môn mà còn cả kinh nghiệm lâm sàng, trực giác và yếu tố đạo đức - những thứ mà AI chưa thể tái tạo.

Chẳng hạn, việc đưa ra phác đồ điều trị không chỉ dựa trên dữ liệu, mà còn phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân, khả năng đáp ứng thuốc, thậm chí là yếu tố tâm lý. Đây là những biến số phức tạp mà con người vẫn nắm ưu thế.

Ngoài ra, trong nghiên cứu sinh học, nhiều đột phá đến từ sự sáng tạo và khả năng đặt câu hỏi, những điều không thể chỉ dựa vào dữ liệu có sẵn. AI có thể rút ngắn thời gian nghiên cứu, nhưng hướng đi và quyết định cuối cùng vẫn cần con người dẫn dắt.

Chính vì vậy, các bác sĩ, nhà khoa học và chuyên gia y sinh không chỉ “an toàn” trước làn sóng AI, mà còn có thêm công cụ mạnh mẽ để nâng cao hiệu quả công việc.