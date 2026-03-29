Bài nghiên cứu AI của Google 'xóa sổ' hàng trăm tỷ USD vốn hóa Micron, RAM DDR5 giảm hơn 2,6 triệu đồng mỗi kit

Giá RAM DDR5 trên thị trường Mỹ vừa có đợt giảm đáng chú ý tại nhiều nhà bán lẻ lớn như Amazon và Newegg, sau nhiều tháng liên tục tăng giá.

Cụ thể tại Amazon Mỹ, dòng Corsair VENGEANCE DDR5 32 GB tốc độ 6400MHz hiện có giá 379,99 USD (khoảng 10 triệu đồng), giảm từ mức khoảng 490 USD (khoảng 12,8 triệu đồng) chỉ một tuần trước - tức mỗi kit tiết kiệm được hơn 110 USD (khoảng 2,9 triệu đồng). Mức giảm cũng lan sang kit 16 GB: dòng DDR5-5200 của Corsair hiện bán ở mức 219,99 USD (khoảng 5,8 triệu đồng), xuống từ đỉnh khoảng 260 USD (khoảng 6,8 triệu đồng). Cả Amazon lẫn Newegg đều đang niêm yết mức giá tương đương nhau, với đà giảm mạnh nhất tập trung vào các sản phẩm của Corsair.

Điều đáng chú ý là đợt giảm giá diễn ra trong bối cảnh ngành bộ nhớ đang trải qua một cuộc tranh luận lớn liên quan đến thuật toán TurboQuant vừa được Google công bố. TurboQuant là thuật toán nén bộ nhớ đệm KV (KV cache), được thiết kế đặc biệt cho các tác vụ AI. Theo bài báo của Google, thuật toán có thể giảm nhu cầu bộ nhớ trong các tác vụ AI xuống tới 6 lần mà không gây sụt giảm đáng kể về hiệu suất xử lý ngữ cảnh dài.

Nếu điều này được ngành công nhận rộng rãi, nhu cầu DRAM từ lĩnh vực AI - vốn là động lực tăng giá chính thời gian qua - sẽ giảm mạnh. Hơn nữa, nhu cầu thấp hơn có thể giúp các nhà sản xuất tăng sản lượng, giảm tắc nghẽn chuỗi cung ứng hiện tại. Thông tin này đã xóa hàng trăm tỷ USD vốn hóa của Micron và các nhà sản xuất DRAM khác ngay sau khi bài báo được công bố. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phản bác kết luận của Google, cho rằng nhu cầu bộ nhớ thực tế sẽ không giảm như thuật toán gợi ý. Dù vậy, phản ứng của thị trường vẫn đủ mạnh để hình thành làn sóng xả hàng, kéo giá xuống trong ngắn hạn.

Ngoài Corsair, người dùng cũng có thể tham khảo dòng Patriot Viper Venom: bản DDR5-5600 16 GB hiện bán trên Amazon Mỹ với giá 219,99 USD (khoảng 5,8 triệu đồng), bản 32 GB DDR5-6000 có giá 369,99 USD (khoảng 9,7 triệu đồng) trên Newegg. Mức chiết khấu của Patriot không sâu bằng Corsair trong đợt này.