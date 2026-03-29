Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 50% doanh nghiệp Việt Nam thiếu hụt chuyên gia an ninh mạng

Theo T.Chánh | 29-03-2026 - 09:22 AM | Kinh tế số

Báo cáo mới từ Kaspersky cho thấy 57% doanh nghiệp (DN) Việt Nam đang đối mặt tình trạng thiếu hụt nhân sự an ninh mạng có chuyên môn

Điều đó gây ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát rủi ro chuỗi cung ứng.

Nghiên cứu của công ty bảo mật Kaspersky cho thấy tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam ghi nhận tỉ lệ DN bị tấn công chuỗi cung ứng là 34% và tấn công qua mối quan hệ tin cậy là 27%. Các con số này đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường có tỉ lệ phơi nhiễm rủi ro cao trong khu vực, đứng sau Trung Quốc.

Nghiên cứu xác định thiếu hụt nguồn nhân lực an ninh mạng có chuyên môn là rào cản chính trong việc giảm thiểu rủi ro từ bên thứ ba. Trong khu vực, tỉ lệ thiếu hụt dao động từ 34% tại Singapore đến mức cao nhất là 57% tại Việt Nam.

Tình trạng này dẫn đến việc đội ngũ bảo mật phải phân bổ nguồn lực cho nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Khảo sát cho thấy 48% đại diện DN tại Việt Nam nhận định áp lực cân đối các ưu tiên an ninh mạng khác nhau là nguyên nhân khiến các rủi ro từ chuỗi cung ứng có nguy cơ bị bỏ sót.

Theo T.Chánh

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên