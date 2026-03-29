Thủ tướng gửi thư khen lực lượng công an vụ triệt phá sàn tiền ảo ONUS

Theo VTV Times | 29-03-2026 - 08:52 AM | Kinh tế số

Triệt phá hệ thống tiền ảo ONUS với 52 công ty “ma”, chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, lực lượng công an được Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương.

Ngày 28/3/2026, đồng chí Phạm Minh Chính, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã có Thư khen gửi Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra - Bộ Công an biểu dương thành tích triệt phá đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn.

Nội dung Thư khen nêu rõ:

Tôi vui mừng được biết, thời gian qua, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra - Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an một số địa phương tập trung lực lượng, triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, lợi dụng không gian mạng tạo lập hệ thống giao dịch tiền ảo ONUS để lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn. Quá trình điều tra xác định các đối tượng đã thành lập 52 công ty, lừa đảo chiếm đoạt hàng chục nghìn tỷ đồng của người dân, bắt giữ, triệu tập làm việc với 142 đối tượng, trong đó có cả đối tượng chủ mưu, cầm đầu, thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu, vật chứng của vụ án.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện tinh thần tấn công trấn áp tội phạm mạnh mẽ, sự mưu trí, sắc bén về nghiệp vụ, khả năng đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng của lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cục An ninh kinh tế và Cục An ninh điều tra nói riêng. Thành tích của các đồng chí đã góp phần quan trọng bảo vệ sự nghiêm minh của pháp luật, ngăn chặn, hạn chế thiệt hại về tiền, tài sản cho Nhân dân; đồng thời, răn đe, phòng ngừa tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thay mặt Chính phủ, tôi nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao thành tích của các đồng chí. Đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án nêu trên; chỉ đạo lực lượng chức năng tuyên truyền, nâng cao cảnh giác cho người dân để phòng ngừa tội phạm; đồng thời, phát huy kết quả đạt được, tiếp tục đấu tranh, trấn áp mạnh các loại tội phạm, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong thời gian tới.

Theo VTV Times

