Người dùng Google Dịch có tin vui

Mới đây, Google đã tung ra một điều mà người dùng iPhone chờ đợi rất lâu đó chính là khả năng dịch trực tiếp trên Google Dịch (Google Translate). Chỉ với một chiếc điện thoại và cặp tai nghe bất kỳ, thế giới ngôn ngữ giờ đây đã hoàn toàn nằm gọn trong túi của bạn.

Động thái mới nhất của Google vào những ngày cuối tháng 3 vừa qua đã chính thức phá vỡ giới hạn nền tảng khi mang tính năng Dịch trực tiếp (Live Translate) đình đám đổ bộ lên hệ điều hành iOS cùng hàng loạt quốc gia mới. Không còn là đặc quyền của riêng người dùng Android tại một vài thị trường khép kín, giờ đây, những tín đồ nhà Táo tại các điểm đến du lịch quen thuộc như Nhật Bản, Thái Lan hay các quốc gia châu Âu đã có thể trải nghiệm cảm giác có một phiên dịch viên cá nhân đồng hành trên mọi nẻo đường.

Điều làm nên sự khác biệt cốt lõi của tính năng này chính là sức mạnh đằng sau mô hình trí tuệ nhân tạo Gemini. Khác với những công cụ dịch thuật văn bản máy móc trước đây, trải nghiệm dịch qua tai nghe của Google có khả năng tái tạo trọn vẹn giọng điệu, sự nhấn nhá và nhịp độ tự nhiên của người nói. Hãy tưởng tượng bạn đang ngồi tại một quán ăn ven đường ở Tokyo hay chăm chú nghe thông báo thay đổi chuyến tàu ở Bangkok, hệ thống sẽ phân tách rõ ràng từng giọng nói, giúp bạn nắm bắt trọn vẹn ngữ cảnh và cảm xúc của cuộc hội thoại theo thời gian thực với hơn 70 ngôn ngữ được hỗ trợ. Việc kích hoạt cũng mượt mà như hơi thở, người dùng chỉ cần mở ứng dụng Google Dịch quen thuộc, chạm vào biểu tượng Live Translate và đeo tai nghe vào là mọi rào cản giao tiếp lập tức biến mất.

Không dừng lại ở âm thanh, gã khổng lồ tìm kiếm còn chứng minh tham vọng thống trị AI đa giác quan khi chính thức mở khóa toàn cầu tính năng Tìm kiếm trực tiếp (Search Live) ngay trong cùng ngày. Thay vì phải gõ những dòng mô tả dài dòng, người dùng tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ giờ đây chỉ cần mở ứng dụng Google, hướng thẳng camera điện thoại vào bất kỳ vật thể nào trước mắt và bắt đầu trò chuyện trực tiếp với AI. Hệ thống sẽ ngay lập tức phân tích ngữ cảnh hình ảnh thực tế thu được từ ống kính để đưa ra những hỗ trợ đàm thoại thông minh, biến chiếc điện thoại thành một bách khoa toàn thư sống động có khả năng nhìn và hiểu thế giới xung quanh bạn.