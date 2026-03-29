Người dùng ngao ngán: "Bắc thang lên hỏi ông trời, tiền đem cho AI có đòi được không?"

Khi AI mắc lỗi, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Câu hỏi này vừa được đặt ra một cách đầy trớ trêu khi một người dùng yêu cầu hoàn tiền sau khi để AI agent OpenClaw làm việc với các tài liệu tài chính quan trọng.

OpenClaw được thiết kế để hoạt động hoàn toàn tự động, thực hiện các tác vụ mà không cần con người giám sát hay phê duyệt. Điều này dĩ nhiên dẫn đến sai sót, như trường hợp một giám đốc của Meta suýt xóa sạch hộp thư của mình. Đối với đa số người dùng, đây chỉ là chi phí phải trả khi làm việc với AI. Nhưng có người lại nghĩ rằng họ xứng đáng được hoàn tiền.

Bài đăng của Peter Steinberger, người tạo ra OpenClaw

Peter Steinberger, người tạo ra OpenClaw trước khi được Sam Altman tuyển vào OpenAI, đã đăng tải lên X yêu cầu hoàn tiền của một người dùng. Anh này cho biết đã để OpenClaw chạy trên các "tài liệu tài chính nhạy cảm" trong hơn tám tiếng đồng hồ, sau đó phải mất hàng giờ để sửa lại những sai sót.

"Các lỗi bao gồm số liệu tài chính sai, dữ liệu bịa đặt, mâu thuẫn nội bộ và tính toán sai - tất cả đều nằm trong tài liệu mật cho hội đồng quản trị, nơi mà độ chính xác là tối quan trọng," người dùng viết.

Những lỗi của OpenClaw đã gây ra "lãng phí thời gian và sự bực bội đáng kể," anh ta viết. Và anh ta muốn được hoàn lại token đã sử dụng.

Vấn đề là OpenClaw là một AI agent mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí. Steinberger viết rằng ông đã đề nghị người dùng "hoàn đủ số tiền anh ấy đã trả." Con số đầy đủ đó là: 0 USD.

"Tôi cảm thấy rất hào phóng," Steinberger nói đùa. "Làm tròn lên bằng không."

Nhiều người bình luận đoán rằng người đòi hoàn tiền là người châu Âu. Steinberger từng nói rằng các quy định nghiêm ngặt của châu Âu kìm hãm sự phát triển công nghệ. Nhưng ông tiết lộ người dùng này thực ra là người Mỹ.

Điều khoản sử dụng trong giấy phép của OpenClaw

Một người bình luận viết rằng nhiều khu vực pháp lý cung cấp biện pháp khắc phục thiệt hại, khiến yêu cầu này "có vẻ ngớ ngẩn khác thường." Steinberger đáp lại bằng một điều khoản từ giấy phép của OpenClaw.

"Phần mềm được cung cấp 'nguyên trạng', không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào," giấy phép ghi rõ. Các tác giả không thể bị buộc phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại hay thiệt hại nào "liên quan đến phần mềm hoặc việc sử dụng hay các giao dịch khác với phần mềm."

OpenClaw đang phát triển với tốc độ chóng mặt. Các công ty Trung Quốc đang nhanh chóng áp dụng công nghệ này. Mũ hình tôm hùm trở thành trào lưu, và người hâm mộ đang tổ chức các hội nghị để gặp gỡ và xem demo.

NVIDIA gần đây đã công bố kế hoạch đầu tư vào bot này, ra mắt AI agent của riêng họ: NemoClaw.

Nhưng có thể chi tiết trớ trêu nhất trong câu chuyện này là: rất có thể chính một con người không phải người viết email đòi hoàn tiền. "Claw của anh ấy đã gửi email cho anh," một người bình luận gợi ý.

"Rất có thể," Steinberger đáp.