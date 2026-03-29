Doanh thu dưới 500 triệu/năm không phải dùng hóa đơn điện tử

Theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được phân loại theo mức doanh thu để áp dụng quy định về sử dụng hóa đơn điện tử.

Bà Nguyễn Hồng Đào hỏi, trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm thì có được xuất hóa đơn điện tử hay không?

Theo bà, trên thực tế phát sinh nhiều khách hàng là cơ quan nhà nước yêu cầu phải có hóa đơn để thanh quyết toán. Nếu không được xuất hóa đơn sẽ gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh do không đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Về vấn đề này, Thuế cơ sở 6 thành phố Cần Thơ có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh:

"... c) Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới ra kinh doanh tại Điều 9 Nghị định này hoặc hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng năm trước chưa đến 01 tỷ đồng nhưng trong năm tính thuế có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng từ 01 tỷ đồng trở lên thì phải áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử trong thời gian 30 ngày kể từ ngày cuối cùng của kỳ tính thuế có doanh thu tính thuế giá trị gia tăng lũy kế từ 01 tỷ đồng trở lên".

Căn cứ quy định nêu trên, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu cả năm dưới 500 triệu đồng không thuộc đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu cả năm thực tế từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng đáp ứng điều kiện và có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ Thuế cơ sở 6 thành phố Cần Thơ để được hướng dẫn.