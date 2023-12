FPT IS có bằng sáng chế đầu tiên ở Mỹ ứng dụng trong akaBot

Sáng chế của FPT IS được xếp loại bằng sáng chế hữu ích (Utility Patent), đồng thời là một trong số ít phát minh có thời gian xét duyệt và cấp bằng sớm trước 7 tháng so với thời gian quy định của Mỹ. Sáng chế hiện đã được áp dụng thực tế trong hai sản phẩm tự động hóa akaBot và UBot.

“Theo khảo sát của chúng tôi, trung bình mỗi doanh nghiệp SMEs ở Việt Nam thường phải xử lý từ hàng trăm cho đến hơn 1,000 tài liệu mỗi ngày. Số lượng các tài liệu quan trọng như hợp đồng, hóa đơn, tài liệu pháp lý, chứng từ hàng hóa,... cần được xử lý ngày một tăng cao, gia tăng thời gian và công sức trong khâu quản lý. Ngoài ra, các quy trình tách và phân loại dữ liệu thủ công dễ gây ra sai sót, không nhất quán và ảnh hưởng đến độ tin cậy của tài liệu được lưu trữ” - ông Bùi Đình Giáp - Giám đốc Điều hành akaBot, FPT IS và là một trong các chuyên gia tham gia sáng chế chia sẻ.

Bằng sáng chế tại Mỹ của akaBot.

Để giải quyết vấn đề này, nhóm chuyên gia đã ứng dụng Machine Learning, huấn luyện các máy tính tự động triển khai và xử lý đa dạng tài liệu đầu vào như: hóa đơn mua bán, hóa đơn thuế, phiếu đóng gói hàng hóa, chứng từ giao hàng, hợp đồng,... để tách và phân loại thành một hoặc nhiều tài liệu phụ có nội dung riêng biệt.

Công nghệ của sáng chế đã được áp dụng thực tiễn trong hai sản phẩm akaBot Vision và UBot Invoice từ năm 2021 cho hơn 1,500 khách hàng, giúp xử lý thông minh tới 300-400 bộ tài liệu/ ngày trong các quy trình nghiệp vụ. Bên cạnh đó, cộng hưởng với công nghệ lõi RPA của akaBot, sáng chế này giúp giảm thời gian tách và phân loại dữ liệu từ 15 phút xuống 5-10 giây cho một bộ tài liệu. Đây là những yếu tố hàng đầu giúp sáng chế của FPT IS đạt được tiêu chí “hữu ích” bởi văn phòng sáng chế khắt khe nhất thế giới.

akaBot được cấp bằng sáng chế cho hệ thống máy học tự động tách và phân loại tài liệu.

Chia sẻ về dấu mốc quan trọng này, ông Trần Đăng Hòa - Chủ tịch FPT IS cho biết: “Việc sở hữu bằng sáng chế được cấp bởi một trong những quốc gia khó tính nhất thế giới giúp FPT IS đánh dấu bước khởi đầu trong chiến lược đem các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin của chúng tôi vươn tầm quốc tế. Đồng thời, điều này cũng chứng minh các giải pháp Made by FPT IS nói riêng và Make in Vietnam nói chung hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn cao cấp về công nghệ toàn cầu. Bằng sáng chế trong sản phẩm akaBot là cú hích và nền tảng quan trọng để hiện thực hóa chiến lược toàn cầu của FPT IS, khẳng định vị thế sản phẩm công nghệ Việt trên toàn cầu ”.

akaBot và UBot là hai giải pháp tự động hóa bằng các trợ lý robot ảo thuộc hệ sinh thái sản phẩm công nghệ Made by FPT IS. Giải pháp giúp xử lý các nghiệp vụ nhàm chán, lặp đi lặp lại trong doanh nghiệp. Trong đó, quy trình nhập, xử lý và quản lý dữ liệu là một trong các nghiệp vụ được nhiều khách hàng doanh nghiệp quan tâm nhất. Kể từ khi ứng dụng sáng chế mới nhất, bộ giải pháp tự động hóa của FPT IS đã tăng khả năng tiết kiệm thời gian xử lý quy trình từ 80% lên đến 92%, đồng thời giúp tối ưu vận hành, giảm 35 phút làm việc/ ngày trong việc xử lý tài liệu thủ công.