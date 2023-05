FPT IS hai năm liên tiếp được vinh danh là đối tác chiến lược của SAP

FPT IS lập hat-trick giải thưởng của SAP

Vừa qua, hãng công nghệ hàng đầu thế giới SAP đã tổ chức sự kiện “South East Asia Partner Success Summit 2023”, nhằm vinh danh nhiều đối tác chiến lược có thành tích kinh doanh xuất sắc tại thị trường Đông Nam Á. Tại sự kiện, FPT IS đã được vinh danh với 3 giải thưởng quan trọng: Đối tác của năm (Partner of the Year), Đối tác Rise with SAP của năm (Best Rise Partner of the Year), Đối tác thị trường tầm trung của năm (Mid-market Partner of the Year).

Đặc biệt, đây là năm thứ hai liên tiếp FPT IS nhận được giải thưởng Đối tác của năm, khẳng định vị thế, năng lực và kinh nghiệm vượt trội trong triển khai các giải pháp SAP. Đây là giải thưởng cao nhất của SAP dành cho đối tác, ghi nhận những thành tựu đáng kể trong hoạt động kinh doanh. Nhờ vào những đóng góp quan trọng như: doanh thu lớn, số lượng hợp đồng và số lượng khách hàng mới từ các giải pháp SAP Cloud, FPT IS là đại diện duy nhất của Việt Nam được vinh danh.

Trong khi đó, giải thưởng Đối tác Rise with SAP của năm ghi nhận những sự linh hoạt trong chiến lược kinh doanh của FPT IS để triển khai giải pháp RISE with SAP. Là đối tác triển khai RISE with SAP đầu tiên tại Việt Nam, FPT IS đã đưa vào vận hành nhiều dự án lớn, trong đó nổi bật là dự án với Tập đoàn An Gia.

Giải thưởng Đối tác thị trường tầm trung của năm đánh giá cao những nỗ lực của FPT IS trong việc thúc đẩy kinh doanh hiệu quả tại phân khúc khách hàng tầm trung. FPT IS gây ấn tượng mạnh mẽ với doanh số và số lượng hợp đồng tại thị trường này.

Đơn vị tư vấn triển khai SAP ERP hàng đầu Việt Nam

Trong 20 năm đồng hành cùng SAP triển khai ERP tại Việt Nam, FPT IS đã sát cánh cùng các khách hàng trên mọi lĩnh vực từ tài chính - ngân hàng, bất động sản, tới sản xuất, nông nghiệp…triển khai hàng trăm dự án lớn nhỏ. Với tỷ lệ triển khai thành công hàng đầu thị trường, FPT IS chinh phục nhiều dự án khó cho các khách hàng quan trọng, giải quyết trọn vẹn nhiều thách thức của doanh nghiệp. Năm 2022, FPT IS đã triển khai nhiều dự án cho các khách hàng lớn như: Stavian, Vietjet, VCP Holdings, Tân Long, Ba Huân, Vinatech…

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS - chia sẻ: “FPT IS tự hào là đối tác hàng đầu của SAP tại Việt Nam và tiếp tục được vinh danh 3 giải thưởng quan trọng cho các thành tựu trong năm qua. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực của FPT IS trong việc song hành tư vấn triển khai hàng loạt dự án SAP ERP trọng điểm cho các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam. Chúng tôi không chỉ làm chủ công nghệ từ SAP, am hiểu các quy trình kinh doanh theo từng ngành mà còn phát triển, tích hợp nhiều giải pháp Made by FPT IS giúp doanh nghiệp có được nền tảng quản trị toàn diện, tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội. Đặc biệt, kinh nghiệm đồng hành cùng doanh nghiệp giúp chúng tôi được va chạm với bài toán của mọi lĩnh vực, từ đó đúc rút phương pháp luận triển khai tối ưu, rút ngắn thời gian so với các dự án ERP thông thường”.

Đặc biệt, không chỉ tư vấn triển khai SAP ERP, FPT IS còn tích hợp nhiều giải pháp Made by FPT IS xung quanh hệ thống lõi ERP. Hóa đơn điện tử - FPT.eInvoice, Chữ ký số từ xa - FPT.eSign, Hợp đồng điện tử - FPT.eContract, Hệ thống quản trị nhân sự - tiền lương FPT.iHRP… là những giải pháp được FPT IS kết hợp hài hòa cùng hệ thống ERP, thúc đẩy hiệu quả vượt trội cho hoạt động vận hành doanh nghiệp. Trên thực tế, FPT IS đang triển khai ERP cùng các giải pháp Made by FPT IS cho nhiều doanh nghiệp như Gỗ Trường Thành, Tân Long, Boston Pharma…

Với lĩnh vực nông nghiệp, đồng hành cùng Tân Long thực hiện tầm nhìn “Tỏa sáng cùng nông nghiệp Việt”, FPT IS tư vấn cho doanh nghiệp tập trung triển khai hệ thống SAP ERP cho Siba Food (công ty thành viên), tích hợp cùng giải pháp Made by FPT IS - Hệ thống quản lý nguồn lực - tiền lương FPT.iHRP. Đây là các hệ thống nền tảng giúp Tân Long củng cố sức mạnh sẵn có, từ đó tiến tới triển khai các giải pháp toàn diện và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng.

FPT IS tư vấn triển khai SAP ERP tích hợp cùng Hệ thống quản trị nhân sự - tiền lương FPT.iHRP cho Tân Long.

Đối với doanh nghiệp sản xuất, chỉ sau 6 tháng triển khai cùng FPT IS, Boston Pharma đã số hóa đồng bộ doanh nghiệp nhờ tích hợp hệ thống SAP ERP với ứng dụng bán hàng Boston Sale, robot tự động xử lý quy trình, tổng đài ảo, từ đó mở ra những thay đổi mang tính bước ngoặt về doanh thu và năng suất lao động.

Nếu trước đây với doanh số 400 tỷ đồng, doanh nghiệp cần tới 3-4 kế toán nhưng không xử lý kịp công việc thì đến nay khi doanh số hơn 1.000 tỷ đồng, Boston Pharma chỉ cần 1-2 kế toán, nhưng vận hành rất dễ dàng. Hệ thống ERP đã chuẩn hóa hơn 200 quy trình chuẩn của Boston Pharma, giúp doanh nghiệp đạt lợi ích kép khi gia tăng doanh số và tối ưu nhân lực.

Trong mảng xây dựng - bất động sản, lĩnh vực có tính chất phức tạp cao với mức độ chuyển đổi số còn thấp, FPT IS đã đồng hành với loạt “key-player” của ngành, đúc kết phương pháp luận triển khai hệ thống quản trị với bộ giải pháp đặc thù được phát triển trên nền tảng của SAP. Đây là phương pháp luận có tính khả thi cao, giúp tối ưu triển khai cho khách hàng và được chứng minh bằng loạt dự án với các “ông lớn” như Coteccons, An Gia, Filmore, Phát Đạt, TNR Holdings Vietnam…

Tại Việt Nam, FPT IS là đối tác Vàng của SAP và là công ty đầu tiên đạt chứng chỉ năng lực triển khai chuyên biệt về ERP, hướng tới tầm nhìn trở thành đơn vị chuyên gia triển khai các dự án SAP Cloud, đặc biệt là RISE S/4HANA cho thị trường trong nước. Trước đó, FPT IS cũng vinh dự giành nhiều giải thưởng từ SAP như: Partner of the Year 2021, DRS Partner of the Year 2021, Partner of the Year 2019, SAP Partner Excellent 2019…

Doanh nghiệp quan tâm tới hệ thống SAP ERP vui lòng liên hệ qua email contact@fis.com.vn để nhận thêm thông tin chi tiết.