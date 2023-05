FPT IS tổ chức hội thảo về SAP S/4HANA Public Cloud đầu tiên tại Việt Nam

Hiện nay, hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP) đang trở thành “vũ khí” đắc lực giúp tổ chức thay đổi toàn diện hoạt động vận hành. Ứng dụng ERP không chỉ giúp tổ chức cắt giảm chi phí bằng cách loại bỏ quy trình dư thừa, tự động hóa nhiều tác vụ, mà còn hỗ trợ từng bộ phận trong công ty tiếp cận các thông tin quan trọng nhanh chóng, đưa ra quyết định chính xác, kịp thời.

Hầu hết các hệ thống ERP đều được doanh nghiệp áp dụng dưới dạng On-Premise (tại chỗ) với các dữ liệu được lưu trữ cục bộ trên server (máy chủ) của doanh nghiệp. Điều này dẫn tới phát sinh thêm các khoản phí thuê quản lý server - một trong những hạn chế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng ERP.

Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 đã tạo ra sự dịch chuyển trong xu hướng sử dụng ERP. Trước bối cảnh thị trường biến động, doanh nghiệp phải chạy đua để tăng tốc chuyển đổi số, vượt qua suy thoái kinh tế hậu đại dịch trong khi vẫn phải duy trì khả năng cạnh tranh với các đối thủ. Cloud ERP (ERP đám mây), vì thế, đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp.

Theo báo cáo của IDC, Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng dịch vụ Public Cloud cao nhất Đông Nam Á với 32% (CAGR 2018-2023). Các yếu tố thúc đẩy xu thế này tới từ: sự bùng nổ của nền kinh tế số, quá trình chuyển đổi số và hiện đại hoá, sự thúc đẩy mạnh mẽ từ Chính phủ. Bên cạnh đó, theo một khảo sát từ EY, có tới 89% doanh nghiệp chia sẻ động lực chính khiến họ triển khai Cloud ERP bắt nguồn từ sự thúc đẩy hiệu suất dịch vụ vượt trội.

Điều này cho thấy xu hướng về các dịch vụ Cloud nói chung và Cloud ERP nói riêng đang được các doanh nghiệp nhận thức rõ nét. Cloud ERP mở ra cơ hội lớn cho cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ứng dụng ERP. Cloud ERP được triển khai đơn giản với chi phí thấp hơn, tính linh hoạt cao, tiêu tốn ít tốn tài nguyên CNTT nội bộ, với khả năng tích hợp dễ dàng với từng giai đoạn phát triển kinh doanh.

Nắm bắt xu thế này, ngày 25/5 tới đây, tại TP.HCM, Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) sẽ cùng SAP - hãng giải pháp ERP dẫn đầu thế giới - tổ chức hội thảo “Tăng trưởng kinh doanh với bộ giải pháp SAP S/4HANA Public Cloud”. Với sự đồng hành tới từ các chuyên gia công nghệ hàng đầu: Ông Nitin Vohra - Center of Excellence, SAP S4HC, APJ; Ông Dzung Tran - Solution Consultant, SAP; Ông Đào Duy Quang - Chuyên gia tư vấn cấp cao Khối Doanh nghiệp, FPT IS; Ông Lim Chin Ee - Kiến trúc sư giải pháp chuyển đổi số Khối Doanh nghiệp, FPT IS, sự kiện sẽ mang lại góc nhìn toàn cảnh trong việc đưa ERP “lên mây”.

SAP S/4HANA Public Cloud là giải pháp Cloud ERP giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhờ mô hình kinh doanh chuyên biệt theo từng ngành, mở khóa các tiềm năng mới hiệu quả với quy trình tự động hóa, quản lý phát triển bền vững nhờ thông tin minh bạch. Hệ thống được triển khai theo mô hình Public Cloud, áp dụng các quy trình chuẩn quốc tế với đột phá về tốc độ cùng mô hình triển khai, tiết kiệm tới 50% chi phí và thời gian triển khai cho doanh nghiệp.

Hội thảo là cơ hội cho các nhà lãnh đạo C-level (CFO, CIO, IT Manager) thuộc các doanh nghiệp ngành sản xuất, thương mại dịch vụ, bán lẻ…được trao đổi kinh nghiệm, kiến thức quản trị cùng các chuyên gia hàng đầu. Các nội dung chính bao gồm: Cách ra quyết định hiệu quả từ việc chuẩn hóa quy trình kinh doanh, Phương pháp tăng tốc kinh doanh từ nền tảng quản trị SAP S/4HANA Public Cloud và Các mô hình kinh doanh điển hình ứng dụng giải pháp Cloud ERP từ SAP sẽ được truyền tải qua kinh nghiệm thực tiễn từ diễn giả của chương trình.

Tại Việt Nam, FPT IS là đối tác Vàng của SAP và là công ty đầu tiên đạt chứng chỉ năng lực triển khai chuyên biệt về ERP. Trong 20 triển khai SAP ERP tại Việt Nam, FPT IS đã sát cánh cùng các khách hàng trên mọi lĩnh vực: tài chính - ngân hàng, bất động sản, sản xuất, nông nghiệp… tư vấn thực hiện hàng trăm dự án lớn nhỏ.

An Gia, Coteccons, Stavian, Vietjet, VCP Holdings, Tân Long, Ba Huân, Vinatech… là những khách hàng tin tưởng lựa chọn FPT IS là đối tác tư vấn SAP ERP. 100 ngày tinh gọn toàn bộ quy trình và nghiệp vụ của Coteccons, kiến tạo "chuẩn mới" trong chuyển đổi số cho 90 công ty trên toàn quốc của Đất Xanh, tiên phong chuyển đổi số ngành nông nghiệp cùng Tân Long, số hóa hơn 200 quy trình chuẩn giải bài toán hiệu suất lao động với Boston Pharma… là những dự án SAP ERP tiêu biểu mà FPT IS triển khai cho các doanh nghiệp.

Với kinh nghiệm trải dài trên nhiều lĩnh vực, cùng khả năng làm chủ công nghệ từ SAP, FPT IS kỳ vọng tiếp tục triển khai thành công nhiều dự án SAP S/4HANA Public tại Việt Nam, giúp doanh nghiệp thiết kế lại quy trình kinh doanh, dịch chuyển hoạt động sang phương thức “agile”, hướng tới vị thế dẫn đầu trong ngành.

