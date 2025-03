FPT khai trương Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn tại Đà Nẵng, hướng tới kế hoạch trở thành "Silicon Bay" của Việt Nam

Ngày 27/3/2025, Tập đoàn FPT chính thức khai trương Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn tại Khu công viên phần mềm số 2, TP. Đà Nẵng. Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn FPT có tổng diện tích mặt bằng gần 3.000 m2, thừa hưởng các điều kiện cơ sở vật chất của trung tâm công nghệ hiện đại với vị trí hướng mình ra cửa biển.

Việc thành lập Trung tâm R&D là một trong các bước cụ thể hoá cam kết chương trình hợp tác toàn diện của Tập đoàn FPT cùng Sở KH-CN TP. Đà Nẵng được công bố vào tháng 1/2025. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác đầu tư nghiên cứu, phát triển công nghệ và nguồn lực trong ngành bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). FPT cũng là đơn vị công nghệ đầu tiên đi vào vận hành tại Khu Công viên Phần mềm số 2 Đà Nẵng, được kỳ vọng sẽ trở thành hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái công nghệ mới của thành phố.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng chia sẻ: "Thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Đà Nẵng xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính trong phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, việc Quốc Hội ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH15 về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển Đà Nẵng nhằm thúc đẩy Đà Nẵng trở thành khu vực kinh tế đặc thù hiện đại, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước mở ra một tầm nhìn rộng mở, tạo đà cho bước chuyển mình mạnh mẽ của thành phố trong kỷ nguyên mới".

Việc khai trương Trung tâm R&D về công nghệ cao và chip bán dẫn FPT, đưa vào vận hành đầu tiên tại Khu công viên phần mềm số 2 tiếp tục tạo nền tảng, động lực mới, tâm thế mới cùng Thành phố vươn mình trong kỷ nguyên mới. Trung tâm R&D Công nghệ cao và chip bán dẫn FPT tại Đà Nẵng được xác định trở thành một "Tech hub", nơi "khai sinh" các sản phẩm công nghệ cao mang dấu ấn "Made by FPT - Make in Vietnam". Mục tiêu sẽ quy tụ 500 chuyên gia công nghệ tại đây vào năm 2025 và không ngừng mở rộng trong tương lai; đồng thời nghiên cứu phát triển 100% sản phẩm Made by FPT, kỳ vọng trung bình mỗi năm sẽ có 10 sản phẩm mới ra đời, đáp ứng những bài toán thực tế của xã hội.

Với lĩnh vực bán dẫn, FPT tin tưởng nguồn lực nhân tài là nền tảng cốt lõi của Đà Nẵng trong chiến lược trở thành trung tâm về bán dẫn. FPT sẽ đồng hành trong việc nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực, cấp học bổng và cơ hội làm việc cho đối tượng học chuyên ngành vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo từ các cơ sở đào tạo tại TP. Đà Nẵng. Ngoài phần thiết kế vi mạch đang tiếp tục đẩy mạnh ở Đà Nẵng, FPT mở thêm các mảng mới về đóng gói tiên tiến (advanced packaging) và kiểm thử (ATE testing) ở các khu công nghệ cao và khu phi thuế quan ở Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng giám đốc FPT bày tỏ niềm tự hào khi được là doanh nghiệp công nghệ có hơn 20 năm đồng hành cùng TP. Đà Nẵng - thành phố đáng sống và đầy triển vọng về phát triển công nghệ của Việt Nam, khu vực. Với tầm nhìn chiến lược và những chính sách thu hút hiệu quả của lãnh đạo thành phố, ông Khoa khẳng định nơi đây hội tụ đầy đủ tiềm năng để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo công nghệ cao hàng đầu Việt Nam và khu vực.

"FPT cam kết đồng hành, đóng góp nguồn lực, đội ngũ chuyên gia, phương pháp luận tiên tiến và các giải pháp công nghệ để cùng TP. Đà Nẵng hiện thực hóa mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Trong đó, Trung tâm R&D của FPT sẽ đóng vai trò thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại Đà Nẵng, kiến tạo một hệ sinh thái kết nối cộng đồng khởi nghiệp, quy tụ các chuyên gia hàng đầu để cùng nhau nghiên cứu và phát triển các sản phẩm công nghệ mang dấu ấn "Make in Vietnam - Make in Đà Nẵng", hướng tới mục tiêu góp phần đưa Đà Nẵng trở thành "Silicon Bay" của Việt Nam và khu vực", ông Khoa chia sẻ.

FPT có hành trình hợp tác bền chặt cùng TP. Đà Nẵng với các dấu ấn nổi bật. Năm 2024, FPT đóng góp 176,6 tỷ đồng ngân sách Nhà nước cho Đà Nẵng. Tại thành phố, FPT có 10.000 nhân sự chất lượng cao, đóng góp 69% tổng kim ngạch xuất khẩu phần mềm của thành phố. FPT cũng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi số toàn diện của thành phố như xây dựng Trung tâm Dữ liệu Đà Nẵng – Nền tảng cho thành phố thông minh, đưa đề án 06 đi vào thực tiễn tại giúp thành phố tối ưu cải cách hành chính và quản lý đô thị. Trong lĩnh vực giáo dục, Tổ chức Giáo dục FPT tại Đà Nẵng hiện đang đào tạo gần 18.000 học sinh, sinh viên.

Tại Đà Nẵng, FPT đã nghiên cứu, phát triển và cho ra mắt 10 sản phẩm mới, hướng tới giải quyết những bài toán nóng trong nhiều lĩnh vực như giải pháp tự động hoá kiểm kê khí nhà kính VertZero, hệ thống quản lý vay toàn trình LendVero, hệ thống lưu trữ điện tử ArchiveNex; Nền tảng Bảo hiểm số AZINSU…

Cũng tại sự kiện triển lãm Đà Nẵng – 50 năm phát triển và hội nhập được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập TP. Đà Nẵng (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm ngày giải phóng thành phố (29/3/1975 - 29/3/2025), FPT giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm Made by FPT, đồng hành cùng Đà Nẵng trong hành trình chuyển đổi số, xây dựng cuộc sống thông minh và hiện đại. Một số giải pháp nổi bật gồm: FPT.IDCheck (chống giả mạo, xác thực số), akaVerse (thực tế ảo, thực tế tăng cường), Kiosk công dân số, VioEdu (giáo dục trực tuyến), ArchiveNex (lưu trữ điện tử), Kyta Platform (định danh và giao kết điện tử), trợ lý AI IvyChat, FPT Life (giải pháp an toàn, an ninh, tiết kiệm năng lượng), cùng các công nghệ tiên tiến như xe tự hành, robot dò đường tự động và hệ thống nhận diện khuôn mặt từ Đại học FPT…