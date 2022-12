FPT Retail: Doanh số tăng từ trước tết Âm lịch khi Trung Quốc mở cửa, vẫn đối mặt với áp lực nhu cầu tiêu dùng suy yếu

Tuy chỉ mới gia nhập vào thị trường bán lẻ điện thoại di động từ năm 2012 so với các đối thủ như MWG (2004) hay Viettel Store (2006), FPT Retail (FRT) đã có hệ thống cửa hàng lớn thứ 2 tại Việt Nam chỉ sau MWG, quan điểm của Chứng khoán MBS trong báo cáo mới đây.



Chiến lược kinh doanh mảng điện thoại di động và phụ kiện của FRT tập trung vào sản phẩm của Apple, doanh nghiệp cũng đã nhận được giấy phép ủy quyền cho cả 3 mô hình cửa hàng của Apple: AAR (Apple Authorized Reseller), APR (Apple Premium Reseller) và iCorner.

Trước tết âm lịch, doanh số bán hàng sẽ tăng cao nhờ Trung Quốc mở cửa

Hiện tại, chính sách bảo hành của Apple chỉ hỗ trợ các đơn vị phân phối sản phẩm có giấy phép, do vậy, các sản phẩm xách tay sẽ không được bảo hành. Chính sách này, cùng với việc giá bán tại Việt Nam các sản phẩm của Apple sau khi áp dụng các ưu đãi thường không chênh lệch quá nhiều so với giá bán xách tay, thời gian giao hàng và thời gian mở bán so với nước ngoài cũng rút ngắn đã gia tăng sức cạnh tranh cho FRT, khi hiện tại sản phẩm của Apple chiếm khoảng 1/3 doanh thu mảng điện thoại di động và phụ kiện của Công ty.

Apple cũng đã thể hiện sự quan tâm đến thị trường Việt Nam khi nâng mức ưu tiên của thị trường nước ta lên hạng 3 thay vì hạng 4-5 như trước, giúp người dùng có thể nhận được máy sớm chỉ sau 3 tuần so với các thị trường lớn như Mỹ, Singapore… Điều này sẽ hạn chế hàng xách tay, hướng người tiêu dùng đến với các cửa hàng phân phối chính hãng.

Sự ra mắt của Iphone 14 vào Tháng 9 vừa qua dự kiến đóng góp doanh thu cho FPT Shop vào quý cuối cùng của năm. Tuy nhiên, tình trạng khó khăn tại chuỗi cung ứng do căng thẳng tại các nhà máy của Iphone tại Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng doanh thu của mảng này.

Trao đổi với chúng tôi về tình trạng này, đại diện FRT cho biết việc Trung Quốc mở cửa và hàng hoá được lưu thông tác động tốt đến việc hàng về cũng như doanh số bán trên hệ thống sẽ tăng vào giai đoạn cuối tháng 12, đặc biệt là tháng 1 (giai đoạn cao điểm trước tết âm lịch).

Apple tăng số lượng nhà phân phối ủy quyền tại Việt Nam đã gia tăng cạnh tranh cho FRT

Về tiềm năng thị trường, theo Euromonitor dự phóng, CAGR giai đoạn 2016-2021 của mảng smartphone ở Việt Nam dự kiến đạt 6,4%. Việc Apple tăng số lượng nhà phân phối ủy quyền tại Việt Nam (4 nhà phân phối mới trong năm 2021) cũng gia tăng cạnh tranh cho FRT.

Biên lợi nhuận gộp của sản phẩm Iphone thấp hơn khoảng 4-5% so với các sản phẩm smartphone khác, trong khi đây là sản phẩm chủ lực trong mảng kinh doanh điện thoại di động của FRT, do đó, cơ hội để cải thiện biên lợi nhuận của mảng này trong những năm tới là thấp.

Phía FRT không phủ nhận: “ Chắc chắn có ảnh hưởng nhẹ về tỷ lệ lợi nhuận vì áp lực cạnh tranh tăng cao hơn khi có nhiều đại lý cùng kinh doanh nhóm sản phẩm tương tự. Tuy nhiên, điểm thuận lợi là thị trường được tác động tích cực và làm tăng nhu cầu và độ trung thành của người dùng Apple qua đó làm tăng trưởng mạnh doanh thu nên cuối cùng lãi gộp tuyệt đối tăng hơn ”.

Cuối cùng, về mảng laptop và các mảng khác thuộc ICT. Hiện, FRT chia hệ thống bán lẻ hàng điện tử thành 2 chuỗi: FPT Shop chuyên bán lẻ các sản phẩm kỹ thuật số di động như điện thoại di động, máy tính bảng, laptop, phụ kiện và dịch vụ công nghệ. F.Studio By FPT là chuỗi cửa hàng được ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam chuyên kinh doanh sản phẩm chính hãng Apple.

Doanh thu laptop của FRT trong 9 tháng đạt 3.590 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng lỳ với việc tập trung đầu tư cho các trung tâm laptop và triển khai thành công chương trình “Back to school”. Dòng sản phẩm Laptop Gaming tiếp tục tăng trưởng mạnh giúp FPT Shop giữ vững vị trí số 1 thị trường về dòng sản phẩm này. FPT Shop sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao các dịch vụ nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm mua sắm tốt nhất.

So với cuối năm 2021 – thời điểm dịch Covid 19 diễn ra và thúc đẩy về nhu cầu lap top và máy tính bảng, tốc độ kinh doanh các mặt hàng này hiện nay đã giảm, tuy nhiên sau thời điểm giãn cách xã hội, việc học online và làm việc từ xa đã trở nên phổ biến và người tiêu dùng cũng đã nhận ra sự cần thiết của các thiết bị điện tử ở mọi mặt đời sống. FRT kỳ vọng rằng nhu cầu về mặt hàng này vẫn sẽ cao hơn thời điểm trước dịch Covid-19.

Động lực mới của mảng ICT: Từ iOS, Máy tính bán ở level khác đến dòng IOT, gia dụng thông minh

FRT đã có những định hướng mới để hỗ trợ cho doanh thu của FPT Shop như:

(i) đưa thêm nhóm sản phẩm gia dụng vào các cửa hàng hiện hữu để phục vụ nhu cầu gia tăng của khách hàng. Tính đến hiện tại, nhóm sản phẩm mới này đóng góp doanh thu và lãi tương đối tốt cho các cửa hàng FPT Shop.

(ii) FRT cũng triển khai mở rộng các cửa hàng FPT Shop tại các địa điểm, thành phố có triển vọng mà chưa được khai thác.

(iii) Mở rộng chuỗi Trung tâm laptop (những cửa hàng chuyên biệt, tập trung bày bán đa dạng các sản phẩm laptop và nhiều phụ kiện có liên quan). Ngay từ quý 1/2021, FRT đã mở mới thêm 70 trung tâm laptop, và hiện nay đã có 159 trung tâm phủ khắp 58 tỉnh thành.

Bổ sung về những chiến lược kéo lại tăng trưởng ICT, FRT cho biết: “Trong ICT có những nhóm đi ngang như Android tuy nhiên lại có những nhóm có động lực tăng trưởng mạnh như iOS, hay Máy tính đã bán ở level khác, và đặc biệt là còn cơ hội cho các nhóm sản phẩm mới để kinh doanh phù hợp với xu hướng thị trường như: IOT, gia dụng thông minh. Nên nếu biết tận dụng nắm bắt xu hướng vẫn có thể có động lực tăng trưởng trong ICT”.

Dù vậy, MBS dự báo với áp lực lạm phát khiến nhu cầu suy yếu cùng với mức nền so sánh cao, cùng với tình hình vĩ mô không mấy khả quan, doanh thu mảng ICT của FRT quý 4 năm nay sẽ giảm so với cùng kỳ và vẫn sẽ tăng trưởng trong 2023 tuy nhiên không còn đột biến như giai đoạn trước nữa.