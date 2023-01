FPT Shop lì xì đến 6,8 triệu khi mua thiết bị thông minh Xiaomi

Đón mừng xuân mới 2023, FPT Shop triển khai chương trình giảm giá hấp dẫn dành cho nhiều sản phẩm công nghệ Xiaomi để cùng bạn nâng tầm trải nghiệm không gian sống hiện đại. Trong đó, nhiều món gia dụng Xiaomi (robot hút bụi, máy lọc không khí, cân điện tử, camera, đèn, bàn chải thông minh, bình đun siêu tốc, cân Xiaomi,...) và thiết bị đeo thông minh (Vòng Mi Band 7, đồng hồ Xiaomi S1 Active,...) được lì xì đến 6.800.000 đồng, chỉ tại FPT Shop.



Trong nhóm gia dụng thông minh, sản phẩm nổi bật mà bạn nên cân nhắc sở hữu là robot hút bụi – lau nhà Mi Robot Vacuum-Mop 2, một thiết bị hữu dụng dành cho gia đình trong dịp Tết. FPT Shop đang giảm ngay 2.000.000 đồng cho sản phẩm này, giá chỉ còn 5.990.000 đồng. Tiếp đến, màn hình Xiaomi và Camera An ninh Xiaomi Mi Home 360° 2K cũng được giảm đến 500.000 đồng, giá ưu đãi lần lượt còn 2.990.000 đồng và 990.000 đồng.



Trong dịp này, FPT Shop cũng ‘mạnh tay' giảm đến 1.400.000 đồng cho máy lọc không khí Xiaomi. Sản phẩm được tích hợp bộ lọc HEPA cho hiệu quả lọc hơn 99,99% bụi và vi khuẩn mà mắt thường không nhìn thấy được. Máy còn có khả năng khử mùi hôi khó chịu từ phòng bếp, phòng ăn, phòng vệ sinh, hút được bụi phấn hoa và lông thú cưng, khói thuốc lá để mang đến bạn không gian sống trong lành, sạch sẽ hơn.

Chưa dừng lại, từ nay đến ngày 31/01/2023, FPT Shop giảm giá đến 6.800.000 đồng hoặc tặng thêm máy tính bảng Coolpad trị giá 2.590.000 đồng cho khách hàng mua điện thoại Xiaomi. Cụ thể, khách hàng chọn mua Xiaomi 11T Pro sẽ được giảm 1.000.000 đồng và nhận thêm máy tính bảng Coolpad trị giá 2.590.000 đồng. Hấp dẫn hơn, Redmi Note 11 cũng được giảm 200.000 đồng, giá còn từ 4.790.000 đồng. Khách hàng mua Redmi 10 sẽ được giảm 400.000 đồng, giá chỉ còn 3.890.000 đồng. Xiaomi 12 giảm 6.800.000 còn 13.190.000 đồng.

Không chỉ nhận lì xì ‘nặng tay’ khi mua sắm dịp Tết này, khách hàng chọn mua sản phẩm thuộc thuộc hệ sinh thái Xiaomi tại FPT Shop còn được trả góp 0% lãi suất (Áp dụng tuỳ sản phẩm); bảo hành mở rộng đến 24 tháng; thu cũ đổi mới đến 15%. Đặc biệt, FPT Shop giảm thêm đến 10% dành cho tân sinh viên mua điện thoại Xiaomi.



Đặc biệt nhất là chương trình "Trao ngay 68 Gian bếp Như Ý" với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1,29 tỷ đồng. Theo đó, từ ngày 15/12 – 31/01/2023, tất cả khách hàng mua sản phẩm Apple, laptop, điện thoại, gia dụng, phụ kiện, dịch vụ (không bao gồm các dịch vụ thu hộ, máy cũ, nạp thẻ) trị giá từ 200.000 đồng trở lên sẽ được tham gia chương trình quay số may mắn. 68 khách hàng may mắn nhất sẽ nhận ngay phiếu mua hàng trị giá 19.000.000 đồng dùng để mua sắm các sản phẩm gia dụng tại FPT Shop. FPT Shop sẽ tiến hành quay số chọn ra các khách hàng may mắn trên trang random.org. Sau hơn một tháng khởi động chương trình tri ân đặc biệt, FPT Shop đã tìm ra được 26 chủ nhân may mắn nhận được phiếu mua hàng gia dụng trị giá 19.000.000 đồng. Những ưu đãi vô cùng hấp dẫn và thiết thực này sẽ thay cho lời cảm ơn chân thành cũng là lời chúc năm mới nhiều may mắn và an vui mà FPT Shop gửi đến tất cả khách hàng đã đồng hành cùng hệ thống trong suốt thời gian qua.

Bạn có thể đến FPT Shop để thoải mái trải nghiệm, "sờ tận tay, nhìn tận mắt" và chọn mua các sản phẩm thông minh Xiaomi chính hãng khi cảm thấy hài lòng, không cần phải đặt hàng, chờ đợi giao hàng từ nước ngoài về. Ngoài ra, hệ thống có hơn 800 cửa hàng khắp 63 tỉnh thành và chương trình giao hàng tận nhà tận nhà để bạn dễ dàng trong việc mua sắm và bảo hành sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng. FPT Shop cam kết tất cả sản phẩm đều là hàng chính hãng mới 100% và có hóa đơn rõ ràng để bạn có thể hoàn toàn an tâm về nguồn gốc sản phẩm.