FPT Software tiên phong kiểm kê khí nhà kính trên quy mô toàn cầu

Đây là bước đi tiên phong của doanh nghiệp tỷ đô trong việc cam kết minh bạch báo cáo phát thải với quy mô trên tất cả các chi nhánh ở 30 quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu. Qua đây khẳng định năng lực và giải pháp của giải pháp Make in Vietnam - Made by FPT về ESG như VertZéro có thể giúp các doanh nghiệp, tổ chức đáp ứng các bài toán tiêu chuẩn xanh quốc tế.

Cụ thể, giải pháp kiểm kê khí nhà kính VertZéro được FPT Software lựa chọn ứng dụng trong toàn bộ lộ trình từ: Thu thập và hệ thống hoá, tự động hoá số liệu hoạt động kiểm kê khí nhà kính với các thông tin tương ứng với lĩnh vực hoạt động; Xác định nguồn và hệ số phát thải đảm bảo hệ số chuẩn toàn cầu; Tính toán lượng phát thải trong doanh nghiệp; Hỗ trợ hoạch định chiến lược, mục tiêu giảm phát thải cho từng đơn vị/ địa điểm theo chiến lược phát triển của doanh nghiệp.

Mục tiêu hướng tới giúp công ty chủ động kiểm kê khí nhà kính theo 3 phạm vi, kết nối và đồng bộ dữ liệu từ 30 quốc gia, xây dựng hệ số phát thải chuẩn, tuỳ biến từng khu vực. Giải pháp VertZéro được thiết kế theo định hướng đáp ứng các khung tiêu chuẩn toàn cầu về báo cáo phát thải, loại bỏ khí nhà kính như ISO 14064, GHG Protocol và các tiêu chuẩn khác.

Năm 2023, FPT Software chạm mốc doanh thu 1 tỷ USD, đưa Tập đoàn FPT trở thành doanh nghiệp Việt đầu tiên vào nhóm doanh nghiệp CNTT tỷ USD toàn cầu. Doanh thu đến từ các thị trường chính gồm Nhật, Mỹ và Châu Á – Thái Bình Dương với mức tăng trưởng trên 30%. Công ty có những bước tiến quan trọng trong việc nâng tầm đẳng cấp trên thị trường toàn cầu thông qua các thương vụ M&A, hợp tác với các đối tác lớn như Intertec International, Cardinal Peak, OASIS, Landing AI. Hiện đơn vị cung ứng dịch vụ công nghệ cho hơn 1000 khách hàng toàn cầu, trong đó Top 100 danh sách Fortune Global 500.

Để đi sâu hơn vào chuỗi cung ứng công nghệ thế giới, bài toán đặt ra với FPT Software cần nhanh chóng tham gia, dẫn dắt cuộc chơi xây dựng chuỗi cung ứng xanh. Hiện nay, với các quy định và tiêu chuẩn phát triển bền vững trên toàn thế giới như GRI, SASB, CBAM, IPCC,... các doanh nghiệp quốc tế đặc biệt tại Châu Âu Nhật Bản quan tâm tới việc minh bạch báo cáo phát thải. Do đó, việc thiết lập một hệ thống cho phép giám sát các số liệu liên quan đến tính bền vững của chuỗi cung ứng, hoạch định lộ trình giảm phát thải khí nhà kính sẽ là lợi thế cạnh tranh tiên quyết, gia tăng niềm tin và lựa chọn với các đối tác lớn toàn cầu.

“Thông qua dự án hợp tác này, chúng tôi kỳ vọng góp phần vào chiến lược Net Zero của FPT Software bao gồm cả hai khía cạnh: phát triển các giải pháp phần mềm có tính Netzero và các giải pháp do FPT Software phát triển giúp khách hàng của mình giảm phát thải”, ông Trần Đăng Hoà - Chủ tịch FPT IS bày tỏ. Đồng hành cùng Chính phủ và doanh nghiệp trong mục tiêu Net Zero 2050, FPT IS hiện đang tích cực đầu tư nghiên cứu và hợp tác cùng các chuyên gia, cố vấn đầu ngành về giải pháp chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp. Chúng tôi cam kết song hành cùng đối tác, khách hàng tận dụng sức mạnh công nghệ, nhân rộng hiệu quả các dự án chuyển đổi xanh tại Việt Nam và quốc tế".

Ông Nguyễn Khải Hoàn - Phó Tổng giám đốc FPT Software khẳng định: “Năm 2023, FPT Software được xếp hạng Bạc trong cuộc khảo sát do EcoVadis, tổ chức Xếp hạng kinh doanh bền vững tin cậy nhất thế giới được nhiều quốc gia tiên tiến sử dụng. Điều này đưa chúng tôi vào top 12% công ty cùng ngành được EcoVadis đánh giá. Việc triển khai thực hiện kiểm kê khí nhà kính sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng để chúng tôi khẳng định cam kết phát triển bền vững cũng như trở thành nhà cung cấp cấp dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu cho đối tác quốc tế, từ đó nâng cao vị thế trong nhóm doanh nghiệp dịch vụ công nghệ thông tin tỷ USD trên thế giới. Qua đây cũng khẳng định vai trò của đơn vị công nghệ Việt Nam trong sứ mệnh đồng hành cùng thúc đẩy chuyển đổi xanh hiện thực mục tiêu NDC 2030 của quốc gia”.

Đại diện đơn vị triển khai giải pháp VertZéro, ông Trần Đức Trí Quang - Giám đốc Dữ liệu FPT IS chia sẻ: “Kiểm kê khí nhà kính đang được các doanh nghiệp ở nhiều quy mô, loại hình kinh doanh quan tâm. Với bài toán kiểm kê khí nhà kính của FPT Software, là một công ty công nghệ, các hoạt động vận hành cơ bản đều được quản trị bằng hệ thống thông tin, điều này góp phần quan trọng trong việc tối ưu thời gian, thống kê nguồn dữ liệu chính xác phục vụ kiểm kê phát thải. Tuy vậy, thử thách lớn nhất với dự án là việc thiết lập cơ sở dữ liệu hệ số phát thải theo tiêu chuẩn của hơn 30 quốc gia, đảm bảo báo cáo phát thải cho mỗi khu vực chính xác nhất có thể. Đây cũng sẽ là dự án quan trọng để chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt Nam trong chiến lược đáp ứng các tiêu chuẩn xanh, hướng tới trở thành các tổ chức bền vững”.

Demo về Báo cáo kiểm kê khí nhà kính trên giải pháp VertZéro

FPT IS hiện đang tập trung phát triển hai giải pháp chiến lược gồm: Giải pháp kiểm kê khí nhà kính (VertZéro) và báo cáo ESG. Giải pháp hướng tới số hóa toàn diện quy trình thu thập dữ liệu môi trường, tính toán, quản lý, tạo báo cáo Demo về Báo cáo kiểm kê khí nhà kính trên giải pháp VertZéro khí thải và theo dõi tiến trình thực hiện cam kết, đảm bảo các quy chuẩn quốc tế. Doanh nghiệp tìm hiểu thêm về giải pháp kiểm kê khí nhà kính VertZéro tại đây: https://fpt-is.com/kiem-ke-khi-nha-kinh/