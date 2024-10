Hoàng Anh Gia Lai (HAG) báo lãi sau thuế quý 3 hơn 350 tỷ đồng, bán trái cây 2 đồng vốn 1 đồng lời

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt 1.432 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu thuần từ trái cây là nguồn thu chính với 880 tỷ, giảm 12% so với cùng kỳ. Doanh thu từ bán heo đạt 234 tỷ, giảm 52% so với cùng kỳ.

Doanh thu giảm nhưng giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn nên lợi nhuận gộp của HAG vẫn tăng 17% lên 609 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp cải thiện từ 27,45% trong quý 3/2023 lên 42,56% trong quý 3/2024. Trong đó, biên lợi nhuận gộp mảng trái cây của HAG tốt nhất với khoảng 52%.

Trong kỳ, chi phí tài chính của HAG giảm mạnh 29% xuống còn hơn 165 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng tăng không nhiều. Kết quả, HAG báo lợi nhuận sau thuế gần 351 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. LNST của cổ đông công ty mẹ đạt 332 tỷ đồng, tăng gần 4%.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, HAG ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.194 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 851 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 30/9, HAG hiện còn lỗ lũy kế hơn 626 tỷ đồng.

Năm 2024, HAG đặt mục tiêu doanh thu 7.750 tỷ đồng và LNST 1.320 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, HAG đã thực hiện được 55% kế hoạch doanh thu và hơn 64% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/9/2024, tổng tài sản của HAG đạt 22.492 tỷ đồng, tăng 1.589 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 13.532 tỷ đồng, giảm 5% so với hồi đầu năm. Tổng dư nợ vay là 7.313 tỷ đồng, tăng 556 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong các chủ nợ của HAG, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đang cho vay hơn 1.600 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/3/2024, LPBank và HAGL đã ký kết hợp đồng tài trợ 5.000 tỷ đồng, ưu tiên đầu tư cho nông nghiệp xanh theo định hướng phát triển ngân hàng gắn với nhiệm vụ phát triển tín dụng xanh - ngân hàng xanh của LPBank.