FPT Telecom International và Palo Alto Networks tổ chức hội thảo về an ninh mạng

Sự phối hợp này mang tới cho doanh nghiệp các giải pháp toàn diện ngăn chặn tấn công mạng và dữ liệu. Đây cũng là cột mốc quan trọng đánh dấu mối quan hệ hợp tác giữa hai bên. Được biết, thời gian gần đây, hàng loạt các vụ tấn công mã hóa dữ liệu đã xảy ra, là mối lo ngại đối với các tổ chức và doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực chứng khoán, năng lượng, viễn thông và y tế.



Sự kết hợp từ FTI và Palo Alto Network giúp doanh nghiệp có thêm giải pháp bảo vệ toàn diện ngăn chặn tấn công mạng và dữ liệu.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, ngoài việc thực hiện rà soát các lỗ hổng và tăng cường sử dụng các giải pháp công nghệ, các doanh nghiệp và tổ chức quy mô lớn cần thiết lập một đội ngũ chuyên gia chuyên sâu về an ninh mạng, nhằm mục đích bảo vệ hệ thống mạng của họ. Thấu hiểu nhu cầu cấp thiết của các doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Viễn thông Quốc tế FPT (FPT Telecom International - FTI) phối hợp cùng Palo Alto Networks tổ chức sự kiện "An ninh mạng vượt trội từ FTI & Palo Alto Networks" mang tới cho doanh nghiệp cái nhìn rõ nét hơn về giải pháp toàn diện ngăn chặn tấn công mạng và dữ liệu.

Tham dự sự kiện là đại diện hai bên, phía FTI có ông Trần Hải Dương - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, ông Trần Văn Cường - Giám đốc Chi nhánh, ông Đào Văn Khang - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ An ninh mạng, ông Trần Hồng Quân - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ an ninh mạng. Phía Palo Alto Networks Việt Nam có ông Hoàng Quang Huy - Tổng Giám đốc, ông Đoàn Quang Hòa - Giám đốc Công nghệ, ông Vũ Đức Thành - phụ trách dự án khối Khách hàng Tài chính, chứng khoán, ông Đỗ Thành Chung - Phụ trách dự án khối khách hàng Viễn thông và Doanh nghiệp lớn, cùng các chuyên gia giải pháp và nhiều khách mời là nhiều lãnh đạo cấp cao của các công ty trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, tài chính, chính phủ,...

Sự kiện "An ninh mạng vượt trội từ FTI & Palo Alto Networks" diễn ra ngày 09/04/2024 tại Hà Nội.

Ông Trần Hải Dương, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc FTI chia sẻ: "Việc FTI phối hợp kịp thời với Palo Alto Networks mang ý nghĩa to lớn trong việc tăng cường bảo mật mạng cho các doanh nghiệp và xử lý kịp thời các cuộc tấn công an ninh mạng, bởi thống kê cho thấy rằng việc đầu tư nhiều công cụ bảo mật riêng lẻ, chồng chéo qua thời gian dẫn đến các thách thức đáng lo ngại từ việc không liền mạch, khiến việc phản ứng với sự cố trở nên chậm chạp. Những nỗ lực cùng quyết tâm của hai bên để xử lý và giải quyết các sự cố nhanh chóng nhất được kỳ vọng sẽ giúp ngăn chặn tối đa các cuộc tấn công mạng bằng việc đưa ra những công cụ bảo mật được nền tảng hóa, giúp doanh nghiệp có được lộ trình đầu tư an toàn, bài bản và dài hơi."

An toàn thông tin tiếp cận theo hướng nền tảng hóa (Platformization) sẽ giúp doanh nghiệp có được lộ trình đầu tư an toàn thông tin bài bản và dài hơi. Ứng dụng tự động hóa và AI - trí tuệ nhân tạo vào nền tảng đơn nhất chắc chắn đem đến cho doanh nghiệp sự dễ dàng trong triển khai, quản trị và vận hành an toàn thông tin, tối ưu hóa chi phí và đặc biệt là hiệu quả nguồn nhân lực.

Trong buổi hội thảo, ông Hoàng Quang Huy - Tổng Giám đốc Palo Alto Networks Việt Nam khẳng định tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác vững chắc giữa Palo Alto Networks và FTI: Luôn chú trọng cung cấp những giải pháp tối ưu, dẫn đầu xu thế để đáp ứng nhu cầu của mỗi doanh nghiệp, đồng thời củng cố vị thế là những nhà cung cấp giải pháp an ninh mạng hàng đầu.

FTI kết hợp Palo Alto Networks - một trong những công ty dẫn đầu về an ninh mạng trên thế giới cung cấp các giải pháp an ninh mạng thế hệ tiếp theo cho hàng nghìn khách hàng trên toàn cầu trong tất cả các lĩnh vực. Với sự kết hợp này, FPT Telecom International mong muốn cho ra mắt nhiều giải pháp mới, bên cạnh đó FTI cũng cam kết mang lại nhiều lợi ích và trải nghiệm vượt trội cho khách hàng nhờ vào những ưu thế nổi bật: Năng lực tư vấn, triển khai đã được chứng thực thông qua nhiều dự án ở đa dạng lĩnh vực; Sức mạnh hạ tầng đáp ứng nhu cầu của các khách hàng ở mọi khối ngành; Đội ngũ chuyên gia, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm hỗ trợ 24/7/365 tại mọi tỉnh thành.