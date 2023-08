FPT Telecom ra mắt ứng dụng F-Safe Go - Online an toàn mọi khoảnh khắc

Cuộc sống ngày nay gắn liền với Internet. Điều này đồng nghĩa với việc người dùng phải đối mặt với ngày càng nhiều các mối nguy hại từ môi trường mạng. Với các thủ đoạn tinh vi, chỉ tới khi bị thiệt hại về danh tính (VD như bị mất tài khoản mạng xã hội, email...), tài sản hay dữ liệu riêng tư bị xâm phạm, người dùng mới nhìn nhận rõ được hậu quả của việc mất an toàn an ninh mạng.



Chính vì thế, FPT Telecom đã hợp tác cùng Tập đoàn Bảo mật hàng đầu thế giới F-Secure để phát triển và cho ra mắt ứng dụng bảo mật F-Safe Go. Được ứng dụng AI và các công nghệ bảo mật tiên tiến, F-Safe Go tạo ra hàng rào bảo vệ cho thiết bị và người dùng sử dụng mạng, đảm bảo từng khoảnh khắc trên không gian số sẽ thực sự an toàn và trọn vẹn.

Bảo vệ thiết bị

Môi trường mạng luôn tiềm ẩn các mối nguy hại từ virus, mã độc, phần mềm gián điệp hay các phần mềm độc hại khác. F-Safe Go sở hữu bộ tính năng giúp phát hiện và loại bỏ các mối nguy hại này để thiết bị luôn "sạch" nhờ đó dữ liệu được đảm bảo an toàn.

Tính năng diệt virus mạnh mẽ hàng đầu của F-Safe Go đã được công nhận bởi Tổ chức kiểm định độc lập hàng đầu châu Âu AV-TEST, đây chính là chìa khóa giúp loại bỏ bất kỳ loại virus nào cố gắng xâm nhập vào thiết bị của người dùng, ngăn ngừa chúng lây lan theo hệ thống. Virus và mã độc cũng có thể dễ dàng xâm chiếm thiết bị khi người dùng tải về tập tin từ những trang web không đáng tin cậy.

Bảo vệ người dùng Internet

"Lộ, lọt thông tin" hay "rò rỉ dữ liệu" cá nhân là những cụm từ "nóng" thường xuyên được nhắc đến trong thời gian gần đây. Khi thực hiện hoạt động trực tuyến mỗi ngày, người dùng có thể dễ dàng bị lộ thông tin cá nhân mà hacker có thể sử dụng để xâm phạm quyền riêng tư, chẳng hạn như địa chỉ IP, địa chỉ email, vị trí thực tế hiện tại, địa chỉ nhà hoặc nơi làm việc.

Với tính năng mạng riêng ảo (VPN) của F-Safe Go tất cả các dữ liệu Internet sẽ được mã hóa ngay cả khi người dùng truy cập vào các mạng Internet công cộng tại sân bay, nhà hàng, khách sạn,… Nhờ vậy mọi hoạt động trực tuyến của người dùng sẽ không để lại "dấu vết", bảo mật khỏi tin tặc và các phần mềm theo dõi. Người dùng còn có thể tùy chọn thay đổi vị trí VPN để ẩn đi vị trí thực truy cập Internet giúp gia tăng quyền riêng tư.

Hiện nay, người dùng Internet thường sở hữu nhiều tài khoản trực tuyến cùng lúc, tuy nhiên để dễ ghi nhớ và tiện lợi người dùng có thói quen đặt mật khẩu giống nhau cho tất cả các tài khoản, dẫn tới nguy cơ khi một trong số các tài khoản bị lộ, lọt thông tin, các tài khoản khác cũng dễ dàng bị tấn công. Két mật khẩu (Password Vault) của F-Safe Go sẽ hỗ trợ người dùng tạo ra mật khẩu mạnh và duy nhất cho từng tài khoản; đồng thời sẽ tự động đồng bộ trên tất cả thiết bị giúp lưu trữ thông tin đăng nhập an toàn.

Ngoài ra, việc bùng nổ giao dịch trực tuyến trong những năm gần đây tiềm ẩn rủi ro tài chính rất lớn, điều này đã được F-Safe Go khắc phục nhờ tính năng ngăn chặn các kết nối mạng không đáng tin cậy trong phiên giao dịch ngân hàng trực tuyến, bảo mật các thông tin giao dịch cá nhân quan trọng, ngăn chặn các phương thức điều khiển truy cập giao dịch từ xa đến tài khoản ngân hàng của người dùng.

Bảo vệ trẻ em trên Internet

Với trẻ em, Internet là một kênh cung cấp kiến thức phục vụ học tập, mở rộng thế giới quan, tuy nhiên đây lại là "mảnh đất màu mỡ" để nhiều đối tượng lợi dụng tuyên truyền các nội dung xấu độc, ảnh hưởng đến nhận thức của trẻ và có thể dẫn đến tình trạng các em bị dụ dỗ, xâm hại. F-Safe Go cung cấp "lá chắn" bảo vệ an toàn cho trẻ nhờ tính năng kiểm soát trẻ em. Ứng dụng được cài đặt đồng thời trên thiết bị của cha mẹ và con cái, nhờ đó phụ huynh có thể chủ động thiết lập thời lượng sử dụng Internet trên tất cả các thiết bị của trẻ, kiểm soát các nội dung phù hợp với lứa tuổi, đảm bảo an toàn cho trẻ dù không có bố mẹ ở bên.

F-Safe Go có tất cả những tính năng mạnh mẽ để bảo vệ các thiết bị của bạn và gia đình, bao gồm máy tính Windows, Mac; điện thoại thông minh, máy tính bảng Android và iOS". Bảo vệ đồng bộ và toàn diện từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi, dễ dàng phân quyền và quản lý việc sử dụng Internet của từng thiết bị và các nhân trong nhà.

F-Safe Go giúp bảo vệ trẻ em và người lớn tuổi - những đối tượng dễ bị tấn công và tổn thương từ các mối nguy hại trên Internet.

Ông Hoàng Việt Anh – Chủ tịch FPT Telecom chia sẻ: "Với thực tế người dùng ngày nay đang phải đối mặt với vô vàn những nguy cơ về an toàn thông tin trên môi trường số, mạng Internet giờ đây không chỉ cần có tốc độ nhanh mà còn phải thực sự an toàn. FPT Telecom cho ra mắt ứng dụng F-Safe Go với mong muốn mang đến một trải nghiệm Internet tốt đẹp cho không chỉ người dùng mạng FPT mà là toàn bộ người dùng Internet Việt Nam."

Trước đó vào năm 2021, FPT Telecom đã cho ra mắt F-Safe là giải pháp bảo mật cho đường truyền Internet và các thiết bị thông minh như Camera, TV, máy in... kết nối trong mạng gia đình. Ứng dụng F-Safe Go ra đời là sự bổ trợ hoàn hảo cho F-Safe, giúp bảo vệ người dùng tối ưu dù kết nối Internet ở bất cứ đâu, tại nhà hay kết nối Wi-Fi công cộng, để mọi khoảnh khắc trên Internet của người dùng đều thực sự an toàn và trọn vẹn.

Tìm hiểu thêm về ứng dụng F-Safe Go tại: https://fpt.vn/fsafe-go hoặc liên hệ hotline 1900 6600.

Đăng ký tại: https://shop.fpt.vn