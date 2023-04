FPT Telecom vinh dự đạt 5 giải thưởng liên tiếp tại lễ trao giải Sao Khuê 2023

Vào ngày 28/4 vừa qua tại Hà Nội, FPT Telecom đã được vinh danh tại Lễ công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2023 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức. Trong đó, năm sản phẩm công nghệ của FPT Telecom được ban tổ chức công nhận và bình chọn là Giải pháp xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam, bao gồm: Bộ giải mã FPT Play 2022, Giải pháp nhà thông minh FPT Smart Home, FPT Camera Play, Nền tảng LUX và giải pháp thanh toán số liền mạch trên ứng dụng Hue-S của ví điện tử Foxpay.



Bộ giải mã FPT Play 2022 – thiết bị tiên phong tại Việt Nam tích hợp cả hai nền tảng công nghệ IPTV và OTT

Kể từ buổi ra mắt ấn tượng tại GEM Center (TP.HCM) vào tháng 09/2022, Bộ giải mã FPT Play 2022 từng bước trở thành sản phẩm công nghệ yêu thích hàng đầu trong nước. Đây là thiết bị tiên phong trên thị trường Việt Nam tiên phong tích hợp cả hai nền tảng công nghệ truyền hình IPTV và OTT.

Với Bộ giải mã FPT Play 2022, người dùng sẽ có trải nghiệm đồng nhất, liên tục, không gián đoạn dịch vụ của FPT Play với tất cả các nhà mạng. Bộ giải mã FPT Play 2022 là "trái tim của hệ sinh thái Smart Living, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, kiến tạo cuộc sống số, xã hội số thông minh mà FPT Telecom đang từng bước xây dựng.

Với những đột phá trong công năng, tính độc đáo trong công nghệ, khả năng bảo mật cũng như tiềm năng phát triển trên thị trường, Bộ giải mã FPT Play 2022 vinh dự nhận giải thưởng Sao Khuê trong lĩnh vực "Nội dung số và Giải trí điện tử". Sự kiện này đã khẳng định một lần nữa vị thế dẫn đầu về công nghệ truyền hình, lĩnh vực cung cấp nội dung bản quyền của FPT Play.

Giải pháp nhà thông minh FPT Smart Home

Giải pháp nhà thông minh FPT Smart Home góp mặt vào hàng ngũ Top 5 sản phẩm chiến lược được đầu tư của Tập Đoàn FPT và được vinh danh giải pháp xuất sắc của ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam, được công nhận đạt giải thưởng Sao Khuê 2023.

Bà Nguyễn Thị Xuân – Giám đốc Kinh doanh, đại diện FPT SmartHome lên nhận giải thưởng.

Tiếp nối những thành công trong thời gian qua, khi giải pháp nhà thông minh FPT Smart Home đang nhận được sự quan tâm tích cực từ người dùng, mang đến lợi ích thiết thực như giảm thiểu thao tác, hướng đến kết nối không dây, điều khiển bằng giọng nói và tự động hóa tối ưu trải nghiệm với công nghệ AI…, đội ngũ kỹ sư FPT Smart Home vẫn đang tiếp tục nghiên cứu và phát triển hướng đến sứ mệnh lớn hơn về "đô thị thông minh" nhằm xây dựng hệ sinh thái giúp cuộc sống trở nên đơn giản và tiện ích mỗi ngày.

FPT Camera Play với công năng vượt trội, thẩm mỹ cao và hoà hợp với không gian sống

FPT Telecom khẳng định vị thế trong thị trường camera an ninh khi sản phẩm công nghệ FPT Camera Play được bình chọn là Sản phẩm xuất sắc của ngành phần mềm, CNTT Việt Nam và được công nhận đạt giải thưởng Sao Khuê 2023 chỉ sau 1 tháng ra mắt.

Ông Đinh Cao Sơn - Phó Giám đốc FPT Camera , đại diện FPT Camera lên nhận giải thưởng.

FPT Camera Play được nhận định là camera an ninh thế hệ mới, vừa hỗ trợ giám sát thông minh, tin cậy vừa như một món đồ trang trí công nghệ nhờ sở hữu thiết kế sang trọng, nhỏ gọn hài hoà với không gian sống. Sản phẩm được trang bị các tính năng như xoay ngang 355 độ cho góc nhìn bao quát, đàm thoại hai chiều giúp giao tiếp từ xa dễ dàng, cảm biến Sony cho chất lượng hình ảnh sắc nét Full HD. Bên cạnh đó, Camera Play được thiết kế giúp lắp đặt đơn giản, phù hợp với việc có thể đặt ở nhiều vị trí khác nhau, dễ dàng di chuyển. Đặc biệt hơn, tính năng AI mới nhất - Nhận diện khuôn mặt hỗ trợ "Nhận diện người lạ, người quen" đã gây được ấn tượng mạnh mẽ với người dùng nhờ độ chính xác cao, độ trễ thấp. Dữ liệu từ Camera Play được lưu trữ an toàn, bảo mật trên nền tảng Cloud của FPT.

Nền tảng LUX - Giải pháp của những dấu ấn tiên phong & đẳng cấp

Tiên phong ra mắt thị trường từ năm 2022, LUX không chỉ đơn thuần là một gói cước Internet mà là một giải pháp kết nối Wi-Fi 6 cao cấp và toàn diện của FPT Telecom, được ra đời từ sức mạnh công nghệ vượt trội và mong muốn đem tới trải nghiệm khách hàng tuyệt vời nhất.

Ông Đỗ Đăng Tiến - Phó Giám đốc Ban dự án GW6, đại diện lên nhận giải thưởng.

Về công nghệ, LUX là giải pháp kết nối Internet tiên phong & toàn diện hàng đầu trên thị trường khi kết hợp hệ thống mesh Wi-Fi 6 tối tân cùng đường truyền tốc độ cao được tối ưu liên tục theo từng nhóm tác vụ trực tuyến (ví dụ như chơi game, họp trực tuyến, xem video…) nhờ công nghệ dữ liệu lớn (Big data) và trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, LUX cung cấp đường truyền tốc độ cao với băng thông lên tới 800Mbps; trang bị modem 02 băng tần và thiết bị mở rộng sóng cao cấp 02 hoặc 03 băng tần, có khả năng kết nối (mesh) với nhau để đem tới vùng phủ rộng vượt trội, tăng tới 50% và tính ổn định rất cao nhờ độ trễ giảm tới 80%.

Điểm vượt trội của LUX là có thể linh hoạt mở rộng để đáp ứng tốt cho cả nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa & nhỏ, các hàng quán, khách sạn… giúp tối ưu về mặt chi phí nhưng vẫn đem tới trải nghiệm trực tuyến mượt mà nhất.

Giải pháp thanh toán số liền mạch trên ứng dụng Hue-S của Ví điện tử Foxpay

Dịch vụ thanh toán trực tuyến Foxpay do FPT Telecom phát triển vừa được tích hợp ngay trên ứng dụng Hue-S - nền tảng cung cấp các dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ví điện tử trên Hue-S là một giải pháp thanh toán nhúng, với ý tưởng đưa dịch vụ thanh toán ra khỏi app Foxpay, tới bất cứ nơi đâu có khách hàng và tiện dụng cho khách hàng. Theo đó, một mini Ví đã được tích hợp ngay trên nền tảng công dân số tỉnh Thừa Thiên Huế - ứng dụng thân thuộc của đại đa số người dân địa phương, với gần 1 triệu user. Các tính năng đăng ký tài khoản Ví, liên kết ngân hàng, nạp, rút, chuyển tiền, và thanh toán hơn 100 loại dịch vụ có sẵn trên app Foxpay cũng đã được tích hợp lên Hue-S, cho phép người dân chi trả các hóa đơn tiện ích hằng ngày. Các tiêu chuẩn bảo mật và giải pháp công nghệ mới nhất đang triển khai trên app Foxpay, cũng được áp dụng cho mini Ví trên Hue-S.

Bà Nguyễn Thị Thanh - Giám đốc dự án Foxpay trên Hue-S đại diện lên nhận giải thưởng.

5 sản phẩm cũng như giải pháp của FPT Telecom đạt giải là một trong 13 nền tảng, giải pháp số made by FPT được vinh danh tại giải thưởng Sao Khuê 2023 – Giải thưởng danh giá nhất của ngành phần mềm và CNTT do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT (VINASA) tổ chức. FPT là doanh nghiệp có nhiều sản phẩm, giải pháp số được vinh danh nhất tại giải thưởng danh giá này. Trong đó, có một giải pháp được vinh danh Top 10 Sao Khuê và hai giải pháp số đạt chứng nhận 5 sao. Năm 2022, doanh thu đến từ sản phẩm, giải pháp made by FPT dựa trên các công nghệ dẫn đầu xu hướng như AI, Cloud, Big Data... tăng trưởng đầy ấn tượng 54,3% và mang lại hiệu quả thiết thực cho nhiều triệu người dân Việt Nam, hàng chục nghìn doanh nghiệp và tổ chức trên phạm vi toàn cầu.