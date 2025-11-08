Fung Wong sắp mạnh lên cấp siêu bão, bất thường thế nào?

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đây là điểm bất thường của cơn bão Fung Wong (Phượng Hoàng).

Dự báo hướng di chuyển của bão Fung Wong lúc 13 giờ chiều nay 8-11. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Chiều ngày 8-11, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phân tích về tác động của cơn bão được nhận định sắp mạnh thành siêu bão tới nước ta.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, phân tích bão Fung Wong đang hoạt động trong một môi trường rất thuận lợi với nhiệt độ mặt nước biển cao (29-30 độ C), độ đứt gió thẳng đứng thấp… nên cường độ bão sẽ tiếp tục mạnh lên và có khả năng đạt đến cấp siêu bão vào ngày mai 9-11.

Khi đi vào gần vùng biển phía Đông Nam đảo Luzon (Philippines), gặp điều kiện môi trường không thuận lợi nên bão nhiều khả năng suy giảm đi về cường độ.

Khoảng sáng 10-11, bão Fung Wong có khả năng di chuyển vào vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông trở thành cơn bão số 14 hoạt động trên Biển Đông trong năm 2025.

Điểm đáng chú ý được Trưởng phòng Dự báo thời tiết chỉ ra là sau khi vào Biển Đông, nhánh áp cận nhiệt đới ở phía Bắc (dòng dẫn đường cho bão di chuyển) suy yếu đi về cường độ và mở rộng hơn về phía Nam của cơn bão. Dẫn đến bão có xu hướng di chuyển lệch về phía Bắc nhiều hơn.

Khi đi lên vĩ độ cao hơn, bão sẽ đi vào dòng dẫn đường của đới gió Tây trên cao nên nhiều khả năng đổi hướng theo hướng Đông Bắc và đi ra khỏi Biển Đông.

Bão Fung Wong di chuyển lên phía Bắc và đi ra ngoài Biển Đông

"Thông thường, vào cuối mùa, các cơn bão thường di chuyển theo hướng Tây, thậm chí là Tây Tây Nam và đổ bộ vào các tỉnh phía Nam miền Trung. Tuy nhiên, bão Fung Wong lại di chuyển lên phía Bắc và đi ra ngoài. Đây chính là điểm bất thường của cơn bão này" - ông Hưởng cho biết.

Về tác động của bão Fung Wong, đại diện Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin do ảnh hưởng kết hợp với không khí lạnh tăng cường lệch đông nên ngay từ đêm nay 8-11, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm mai 9-11, gió trên vùng biển này sẽ mạnh lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 3-5 m, sau tăng lên 6-8 m. Biển động dữ dội.

Khoảng sáng 10-11, bão Fung Wong có khả năng di chuyển vào Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16 và duy trì cường độ khi dịch chuyển lên phía bắc nên trong các ngày 10 đến 12-11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10 m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc mạnh, gió mạnh và sóng lớn.